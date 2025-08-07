В годы холодной войны Запад выступал как оплот здравого смысла и христианской цивилизации, а СССР – как идеологическая утопия. Сейчас идеологические утопии – это скорее про Запад, а Россия стремится вернуться к основаниям своей (и европейской в целом) цивилизации.4 комментария
Россия и ОАЭ заключили два новых соглашения о сотрудничестве
Россия и Объединенные Арабские Эмираты на полях переговоров президентов Владимира Путина и Мухаммеда бен Заида Аль Нахайяна закрепили подписями два новых соглашения, охватывающих сотрудничество в инвестиционной и транспортной сферах
Первый документ касается торговли услугами и инвестиций между правительствами России и ОАЭ, передает ТАСС. Документ скрепили подписями министр экономического развития России Максим Решетников и министр внешней торговли ОАЭ Тани бен Ахмед Аз-Зейюди. Стороны также подписали совместное понимание соглашения.
Второй документ – меморандум о взаимопонимании между Министерством транспорта России и Министерством энергетики и инфраструктуры ОАЭ. Его подписали министр транспорта России Андрей Никитин и министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль бен Мухаммед Аль-Мазруи. Стороны договорились о развитии сотрудничества в сфере наземного транспорта.
Напомним, в четверг президент ОАЭ прилетел в Москву с официальным визитом. Путин назвал ОАЭ дружественной России страной и сообщил о росте взаимных инвестиций.
Аль Нахайян положительно оценил динамику развития отношений с Россией за последние годы. Он выразил надежду на «положительные результаты» визита в Россию.