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На концертах Oasis в Манчестере задержали 15 человек
На концертах группы Oasis в Манчестере задержали 15 человек, большинство из которых пытались пройти на мероприятие по поддельным билетам.
Пятнадцать человек были задержаны на концертах рок-группы Oasis в Манчестере, передает РИА «Новости». Полиция города сообщила, что девять задержаний были произведены во вторую ночь концертов, еще шесть – в первую. Основная часть задержанных пыталась попасть на мероприятие по поддельным билетам, однако были и случаи задержания за нападения, в том числе на сотрудников полиции.
Правоохранители отметили, что с нетерпением ждут новых концертов коллектива.
По информации СМИ, возвращение группы Oasis вызвало ажиотаж: билеты на концерты были распроданы в первый день, а сайты по продаже билетов временно перестали работать из-за высокого спроса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии сирийца обвинили в подготовке теракта на концерте Тейлор Свифт. В Бразилии подозреваемого в попытке теракта на концерте Леди Гаги отпустили под залог. Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подверглась нападению после концерта в Иванове, злоумышленницу задержали на месте происшествия.