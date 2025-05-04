За «технофеодализмом» лежат довольно старые идеи, уходящие корнями в 1930-е. Именно на эти годы пришелся недолгий, но яркий взлет «Техната». Кстати, дедушка Маска был одним из вдохновенных последователей «Техната» и даже возглавлял его канадское отделение. Не обошли идеи технократизма стороной и СССР.0 комментариев
Полиция начала проверку после нападения на Кадышеву в Иваново
Солистка ансамбля «Золотое кольцо» Надежда Кадышева подверглась нападению после концерта в Иванове, злоумышленницу задержали на месте происшествия.
Полиция Иваново проводит проверку по факту нападения на народную артистку России и солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву. Инцидент произошел 30 апреля после ее концерта.
Официальный представитель МВД Ирина Волк в Telegram-канале сообщила, что сообщение о нападении поступило в районное отделение полиции. Неизвестная женщина атаковала артистку по завершении выступления, после чего была задержана сотрудниками Росгвардии и доставлена в отделение.
По словам Волк, по результатам проверки будет вынесено решение в соответствии с действующим законодательством. В настоящее время все обстоятельства происшествия уточняются.
Как писала в марте газета ВЗГЛЯД, певец и композитор Юрий Лоза, комментируя нынешний успех песен Надежды Кадышевой, заявил, что сейчас тренд развлекаться и отключать мозги совсем, поэтому популярность набирают треки, под которые можно бездумно «повеселиться и побеситься».