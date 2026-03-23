Япония направила 5 млрд долларов на борьбу с ростом цен на бензин

Tекст: Дмитрий Зубарев

Правительство Японии выделит около 810 млрд иен, что эквивалентно примерно пяти млрд долларов, из резервного фонда бюджета на текущий финансовый год, сообщает ТАСС. Эти средства предназначены для пополнения фонда субсидирования розничных цен на бензин, что должно помочь сдержать дальнейший рост стоимости топлива.

Ожидается, что официальное решение по этому вопросу будет принято 24 марта. Меры направлены на стабилизацию цен на фоне резкого удорожания сырой нефти, вызванного обострением ситуации вокруг Ирана. По данным агентства, 16 марта розничная цена на бензин в Японии достигла рекордных 190,8 иен за литр, что стало максимальным значением с 1990 года.

С 19 марта в стране уже действуют новые правительственные меры по поддержанию розничной стоимости бензина на уровне около 170 иен за литр. Субсидии распространяются на партии топлива, которые отгружены начиная с этой даты, и, как ожидается, скорректируют розничные цены в течение одной-двух недель.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство Японии приняло решение начать использовать стратегические запасы нефти для внутреннего рынка. Японские нефтеперерабатывающие компании обратились к властям с просьбой о высвобождении ресурсов из-за эскалации на Ближнем Востоке. Министерство энергетики США параллельно объявило о выводе 172 млн баррелей нефти из своего резерва.