Tекст: Катерина Туманова

«Украина нападает посреди важных переговоров, направленных на достижение мира в важнейшем регионе мира. Мы признаем постоянные усилия России по обеспечению того, чтобы все переговорные усилия вели к миру, которого мы так сильно желаем и в котором так нуждаемся. И мы говорили ему, и продолжаем говорить ему: иди вперед, наш брат президент Путин! Твоя борьба за мир признается и поддерживается народами мира», – приводит текст обращения портал 19digital.

Руководство центральноамериканской страны подчеркнуло, что свое послание направили «президенту Российской Федерации, брату и товарищу Владимиру Путину с целью солидарности и поддержки в его борьбе за мир и общее благо».

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина попыталась атаковать государственную резиденцию президента России в Новгородской области.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что Дональд Трамп был возмущен действиями украинских властей и отметил, что это нападение повлияет на подходы США к взаимодействию с Владимиром Зеленским. Ушаков также сообщил, что Владимир Путин заявил Трампу о готовности к жесткому ответу на действия Киева.

