Выиграть Россию на поле боя, мягко говоря, проблематично. Но представьте, что вы работаете на некую Ост-Русскую компанию, по аналогии с британской Ост-Индской, которая пытается захватить территорию федерации и все постсоветское пространство. Как бы вы действовали?18 комментариев
Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО
Кабмин распространил дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО
Правительство России распространило дальневосточную и арктическую ипотеку на ряд категорий граждан, включая участников СВО, сообщает Минфин России.
Также действие программ будет распространяться на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции, передает РИА «Новости».
Из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников и увеличен максимальный размер кредита на приобретение в моногородах жилья на вторичном рынке жилья до 9 млн рублей.
Напомним, в России будет внедрена льготная ипотека под 2% в ряде регионов для участников спецоперации.