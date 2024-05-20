Дальневосточную и арктическую ипотеку распространили на участников СВО

Кабмин распространил дальневосточную и арктическую ипотеку на участников СВО

Tекст: Ольга Иванова

Также действие программ будет распространяться на членов семей лиц, погибших в связи с выполнением задач в ходе в специальной военной операции, передает РИА «Новости».

Из программы исключено требование о наличии пятилетнего стажа работы для медицинских и педагогических работников и увеличен максимальный размер кредита на приобретение в моногородах жилья на вторичном рынке жилья до 9 млн рублей.

Напомним, в России будет внедрена льготная ипотека под 2% в ряде регионов для участников спецоперации.