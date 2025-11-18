В Красноармейске взяли в плен военных ВСУ в украденной гражданской одежде

Tекст: Дмитрий Зубарев

Два военнослужащих ВСУ были захвачены в плен бойцами российской группировки «Центр» в одном из многоквартирных домов микрорайона Лазурный в Красноармейске, передает ТАСС.

По данным Минобороны России, украинские военные переоделись в украденную гражданскую одежду, пытаясь таким образом замаскироваться от огня при освобождении территорий города.

Пленные признались в том, что занимались мародерством – в их вещевых мешках обнаружили украденные предметы домашнего обихода, включая старые проигрыватели, шуруповерты и ноутбуки, сообщили в ведомстве. Минобороны также сообщило, что они прятались в покинутых жителями квартирах.

По информации Минобороны, эти военные ВСУ по приказу командования должны были открывать огонь по мирным жителям, если те пытались выйти к российским военным.

Как писала газета ВЗГЛЯД, пленный украинский военнослужащий заявил, что ему был отдан приказ под видом гражданских расстреливать жителей Красноармейска.

Пленный украинский военнослужащий также рассказал о перестрелке между украинскими военными под Красноармейском.

Советник главы ДНР Игорь Кимаковский ранее заявил, что в подвалах Красноармейска остаются тысячи мирных граждан.



