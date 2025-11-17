Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, во время попытки деблокировать окруженные в Красноармейске части ВСУ между подразделениями украинских военных произошла перестрелка, передает РИА «Новости».

Шахун добавил, что спецназ ГУР Минобороны Украины открыл огонь по своим же, не зная о присутствии других украинских подразделений на блокпостах.

Пленный рассказал, что участвовал в попытке высадки десанта для снятия блокады Красноармейска и был взят в плен гвардейцами 30-й отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр». Он подчеркнул: «Когда мы шли, там стояли посты. По ним с нашей стороны начал вестись огонь, и нам даже никто не сказал, что там находились наши, на блокпостах этих».

По словам Шахуна, ранее он отбывал срок за разбой, а контракт с армией подписал в обмен на смягчение условий – знакомый заверил, что воевать ему не придется. Однако после полугода на базе в Киевской области, где он занимался спортом, весь персонал был мобилизован для обучения десантированию.

Пленный также рассказал, что на подготовку лично приезжал начальник ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов, внесенный Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов, но занятия продлились всего несколько дней.

В обращении к украинским военным Шахун призвал: «Хочу сказать вам: лучше не идите воевать. Оно того не стоит, серьезно. Просто не стоит. Мне очень повезло, что меня спасли. Я кричал и докричался... Но не всем так повезло, на самом деле. Побросайте оружие-то, оно того не стоит. За наше правительство, гнилое, обманчивое, оно не стоит того, честно». В завершение он поблагодарил российских военнослужащих: «Спасибо вам большое, мужики!».

Как писала газета ВЗГЛЯД, российские бойцы захватили опорный пункт ВСУ после конфликта между украинскими военными.

Российские военнослужащие вошли на позиции противника после того, как часть украинских бойцов покинула укрепление.

Ранее украинские военные поссорились между собой, что привело к уходу подразделения с занимаемых позиций.