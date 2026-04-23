Tекст: Денис Тельманов

Флориан Филиппо выступил за немедленную отмену санкций против России, передает РИА «Новости».

Политик отреагировал на заявление еврокомиссара по энергетике Дана Йоргенсена, который предупредил о долгосрочных последствиях кризиса на Ближнем Востоке для энергетики Европы.

Йоргенсен отметил, что Европу ждут сложные месяцы или даже годы, а даже в лучшем случае ситуация будет оставаться тяжелой.

Филиппо в ответ в соцсети заявил: «Цель этих заявлений – ограничения свободы, топливный абонемент, рационирование и энергетическая изоляция! Отвергнем эту тотальную ловушку! Нас ждут российская нефть и газ: снимем немедленно санкции!»

Кроме того, Филиппо предложил вывести Францию из Евросоюза, чтобы вернуть стране контроль над ее энергосистемой. Он подчеркнул, что только так Франция сможет самостоятельно решать вопросы энергетики на фоне кризиса.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке связано с действиями США и Израиля против Ирана, что привело к фактической блокировке Ормузского пролива – ключевого маршрута поставок нефти и сжиженного газа из Персидского залива. Это негативно отражается на экспорте и добыче нефти в странах региона.

