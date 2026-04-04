  Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Борис Акимов Почему «Молодец баба» проиграла «Анне Карениной»

    Владимир Набоков говорил, что «Анна Каренина» – главный роман на русском языке, и прибавлял: «хотя почему только на русском?». 150 лет назад, возможно, главный роман, написанный на планете Земля, впервые оказался у читателей. Почему на самом деле эта фундаментальная работа Толстого совсем не о том, чему нас учили в школе?

    Дмитрий Новиков Хозяин Белого дома снова споткнулся об Иран

    Ситуация Трампа с Ираном напоминает кризис Джимми Картера 1979–1981 годов. Тогда Тегеран захватил 66 американских дипломатов и шантажировал США. Слабость Картера стоила ему дальнейшей карьеры. Рейтинги Трампа тоже падают.

    Дмитрий Самойлов Террор дотянулся до подростков

    Многое из того, что казалось нам теориями заговора, оказалось не просто правдой, а прозой жизни. Сегодня нам угрожают террористические ячейки, у которых есть кураторы, есть схроны с оружием. И есть молодые люди, отравленные больными идеями.

    4 апреля 2026, 01:22 • Новости дня

    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа

    Медведев: Макрон после издевок Трампа принялся говорить умные вещи

    Медведев не исключил признания Макроном правоты России из-за Трампа
    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон начал высказывать более взвешенные мнения о политике США после того, как подвергся критике со стороны американского лидера Дональда Трампа, возможно, в дальнейшем Макрон признает правоту России, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

    «После того как Трамп поиздевался над Макроном, тот так расстроился, что даже сказал умные вещи о том, что операция США в Иране – это бесполезная затея», – отметил Медведев в соцсети X (ранее Twitter, заблокирована в России).

    Он также добавил, что если Трамп продолжит критиковать Макрона, тот может даже признать правоту России в конфликте с киевским режимом и бесполезность санкций против Москвы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Франции устроили громкий скандал в НАТО. Подобные разногласия западные эксперты расценивают как глубочайший кризис НАТО.

    5 апреля 2026, 12:22 • Новости дня
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    CBS: США уничтожили два своих самолета при спасении пилота в Иране
    Tекст: Дарья Григоренко

    США во время спасательной операции на территории Ирана уничтожили два своих транспортных самолета, чтобы они не достались иранским силам, сообщили СМИ.

    Как передает CBS News, операция была проведена после того, как американский спецназ спас второго пилота сбитого истребителя F-15.

    Для эвакуации задействовали три дополнительных самолета, которые были отправлены за спецназовцами и спасенными летчиками. После завершения операции все они были доставлены в Кувейт, передает РБК.

    Телеканал сообщает, что операция завершилась незадолго до полуночи. По словам источников, все американские военные покинули воздушное пространство Ирана до рассвета.

    Ранее официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари сообщил, что миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей.

    5 апреля 2026, 16:36 • Новости дня
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Трамп в грубой форме потребовал открытия Ормузского пролива
    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп, употребив нецензурные выражения, резко высказался о необходимости открытия Ормузского пролива.

    Дональд Трамп в жесткой и нецензурной форме обратился к иранским властям, требуя открыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости». В своем сообщении в социальной сети Truth Social он пригрозил Ирану серьезными последствиями, если пролив останется закрытым.

    «Откройте *** пролив, вы, сумасшедшие ублюдки, или будете жить в аду – ПРОСТО СМОТРИТЕ!» – написал Трамп. По его словам, во вторник в Иране якобы ожидаются одновременно «День электростанций» и «День мостов».

    Свое гневное обращение Трамп завершил фразой «Слава Аллаху».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Ормузский пролив остается открытым для судов дружественных стран и закрыт для тех, кто ведет войну против Ирана. Президент Ирана Масуд Пезешкиан принял меры для обеспечения безопасного прохода через Ормузский пролив для судов, не связанных с США и Израилем. Представитель Ирана при Международной морской организации Али Мусави заявил об открытости Ормузского пролива для всех судов при координации с Тегераном, за исключением «вражеских».


    5 апреля 2026, 11:35 • Видео
    НАТО умирает на глазах

    Руководство США в лице президента, госсекретаря и главы Пентагона намекнуло на выход из НАТО из-за обиды на Европу. Источники разных СМИ подтверждают: рассматриваются все варианты. Неужели Дональд Трамп действительно решится на выход из Североатлантического альянса?

    5 апреля 2026, 14:16 • Новости дня
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    Киев решил обратиться к Конгрессу США за ракетами Patriot
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Руководство Украины намерено напрямую обратиться к американскому народу и Конгрессу США с просьбой поставить ВСУ ракеты для систем ПВО Patriot, сообщила британская газета The Sunday Times.

    Киев собирается обратиться к Конгрессу США и американскому народу с просьбой о поставках ракет для систем ПВО Patriot, передает ТАСС со ссылкой на The Sunday Times. Обеспокоенность украинского руководства вызвана опасениями, что Вашингтон может приостановить дальнейшие поставки даже при наличии европейского финансирования.

    По данным издания, запасы ракет Patriot быстро истощаются во всем мире, поскольку страны Персидского залива активно используют их для отражения иранских атак. Администрация США также ясно обозначила, что поддержка Киева больше не является для нее приоритетом.

    Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил: «У нас заканчиваются ракеты [для комплексов] Patriot. Мы пережили эту тяжелую зиму благодаря системам Patriot. Если мы останемся без этих жизненно необходимых ракет, у нас не останется ничего».

    Президент Владимир Зеленский в интервью агентству AP отметил, что опасается сокращения поддержки на фоне войны в Иране. Он выразил мнение, что Украина больше не находится среди приоритетных направлений внешней политики США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журнал The Economist сообщил о потере приоритета Украины для США в поставках вооружений, включая системы Patriot. Зеленский в интервью CBS News обвинил США в отсутствии обещанных поставок комплексов Patriot на Украину. Телеканал CNN предупредил о возможном исчерпании в ближайшие недели запасов ракет для комплексов Patriot на Украине без новых поставок из США.

    5 апреля 2026, 09:46 • Новости дня
    Иран сообщил о провале миссии США по спасению пилота

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Миссия США по спасению пилота провалилась, два вертолета Black Hawk и самолет поддержки С-130 сбиты, заявил официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари.

    Зольфагари заявил, что миссия США по спасению пилота завершилась неудачно, передает РИА «Новости». По словам Зольфагари, на юге Исфахана были сбиты два вертолета Black Hawk и транспортный военный самолет C-130, которые сейчас горят.

    Ранее США и Израиль начали наносить удары по объектам на территории Ирана, в том числе по Тегерану, что привело к разрушениям и гибели гражданских лиц. В ответ иранские военные осуществляют удары по израильской территории и военным объектам США на Ближнем Востоке. Ситуация продолжает оставаться напряженной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Попытка США провести поисковую операцию для спасения пилота сбитого над Ираном истребителя F-35 завершилась полной неудачей. Вооруженные силы Ирана сообщили о поражении трех самолетов и двух вертолетов США с использованием новых систем противовоздушной обороны.

    5 апреля 2026, 10:01 • Новости дня
    Марочко: Киев удерживает фронт расстрелами дезертиров ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Военный эксперт Андрей Марочко заявил о применении заградотрядами ВСУ расстрелов для поддержания дисциплины среди солдат и контроля на линии фронта.

    Марочко заявил, что расстрелы дезертиров в рядах Вооружённых сил Украины (ВСУ) служат инструментом устрашения и контроля на фронте со стороны киевских властей, передаёт ТАСС. Он добавил, что бойцы украинских заградотрядов получили разрешение на такие действия ещё в начале спецоперации.

    «Это помогает Киеву хоть как-то стабилизировать фронт. К сожалению, эти карательные меры приносят свои результаты: действительно украинские боевики очень сильно боятся своих заградотрядов, они являются по сути их заложниками. На данный момент только таким способом изуверы военно-политического руководства Украины могут хоть как-то контролировать то, что происходит на линии боевого соприкосновения», – заявил Марочко.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинские заградотряды у города Константиновка открывают огонь по своим военным, пытающимся самовольно оставить позиции. На украинском учебном полигоне в селе Подлесное командование стреляло по мобилизованным, пытавшимся сбежать. Заградотряды ВСУ у Свердликова обстреляли сбежавших пограничников для устрашения личного состава.

    5 апреля 2026, 08:10 • Новости дня
    Сальдо сообщил о работе подполья против ВСУ в Херсоне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Представители пророссийского подполья в Херсоне успешно ведут работу по ослаблению Вооруженных сил Украины (ВСУ), что поможет при освобождении города российскими войсками, заявил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

    Сальдо рассказал, что представители пророссийского подполья продолжают активную работу на территории города, передает ТАСС. Он подчеркнул, что несмотря на репрессии и карательные меры со стороны Вооруженных сил Украины, подпольщики успешно деморализуют противника и сторонников Владимира Зеленского.

    Сальдо отметил, что действия подполья координируются с контролем воздушного пространства российскими военными, что позволяет методично ослаблять ВСУ и готовить почву для освобождения города. По его словам, жители Херсонщины выражают благодарность участникам подполья за их работу.

    Глава региона уточнил, что подпольщики осуществляют удары по логистическим объектам противника, а также передают важные сведения российским вооруженным силам. «Противник вынужден постоянно бояться удара в неожиданном месте, где его не ждут. Это серьезный фактор, который изматывает ВСУ. Самое главное – моральный эффект. Подпольщики на правом берегу показывают, что Херсон жив и никогда не будет сломлен», – заявил Сальдо.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, местные жители в Херсоне и Запорожье передают российским военным адреса домов с подразделениями ВСУ. Организация сопротивления «Русский Херсон» сообщила о передаче координат украинских сил и об уничтожении 80 бойцов ВСУ и 15 военных автомобилей. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил о занятии российскими военными промзоны Херсона и дачных поселков на островах в низовьях Днепра, фактически обозначив начало операции по освобождению города.

    5 апреля 2026, 16:27 • Новости дня
    Трамп раскрыл подробности спасения второго пилота в Иране

    Трамп заявил о спасении второго пилота F-15E в Иране

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США Дональд Трамп заявил, что второй пилот самолета F-15E, сбитого ранее в Иране, находится в безопасности.

    Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране истребителя F-15E был спасен и сейчас находится в безопасности, передает РИА «Новости». По словам Трампа, операция по его спасению была одной из самых смелых в истории вооруженных сил США.

    В своем обращении в социальной сети Truth Social Трамп заявил: «Дорогие соотечественники, за последние несколько часов вооруженные силы США провели одну из самых смелых поисково-спасательных операций в истории США по спасению одного из наших... членов экипажа, офицера, который также является весьма уважаемым полковником, и я рад сообщить вам, что он теперь в безопасности». Президент отметил, что американские военные в течение суток внимательно следили за местонахождением пилота.

    Трамп уточнил, что летчик получил ранения, однако с ним всё в порядке. По его словам, по его распоряжению на задание были отправлены десятки самолетов с самым современным вооружением.

    Президент также подчеркнул, что это первый случай в военной истории, когда двух американских пилотов удалось спасти по отдельности, причем оба находились глубоко на вражеской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, который занимался поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E.

    Спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    6 апреля 2026, 03:01 • Новости дня
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Более 1300 сотрудников Роскосмоса приняли участие в спецоперации
    Tекст: Катерина Туманова

    Глава Роскосмоса Дмитрий Баканов рассказал о масштабном участии работников госкорпорации в специальной военной операции, подчеркнув их вклад и самоотверженность.

    «Да, это очень важная тема. Я признателен каждому нашему сотруднику, который пошел на специальную военную операцию. Наших бойцов там сейчас 1 357 человек», – сказал он ТАСС.

    Баканов добавил, что Роскосмос сохраняет за сотрудниками, ушедшими на СВО, вакансии и помогает их родственникам с трудоустройством.

    «Мы максимально внимательно относимся к их судьбе, к их родственникам, к их тем вакансиям, которые освободились из-за того, что они ушли на СВО, мы их  сохраняем, мы в обязательном порядке храним до того, как они вернутся, помогаем родственникам с трудоустройством, детям с образовательными учреждениями», –  рассказал глава Роскосмоса.

    Представители госкорпорации ранее отмечали, что более 500 работников отрасли активно участвуют в организации волонтерской помощи, а некоторые из них выезжают в воинские части на прифронтовую территорию.

    Всего свыше 100 тыс. работников ракетно-космической отрасли задействованы в волонтерской деятельности.

    По информации, озвученной Бакановым 12 апреля 2025 года, 342 сотрудника Роскосмоса были ранены во время участия в специальной военной операции, 105 человек погибли или числятся пропавшими без вести.

    Два добровольца из числа сотрудников госкорпорации удостоены звания Героя России, более 400 военнослужащих из числа работников отрасли получили государственные и ведомственные награды.

    Напомним, 6 апреля в России стартовала первая Неделя космоса, с наступлением которой космонавты Роскосмоса поздравили россиян с орбиты.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Роскосмос предложил оснастить свои объекты РЭБ и пассивной защитой. Кроме того, стало известно, что замглавы Минцифры Заренин заявил о намерении уйти добровольцем на СВО. Депутат челябинского парламента из списка Forbes ушел на СВО в 70 лет.

    5 апреля 2026, 19:34 • Новости дня
    Лавров и Аракчи осудили угрозы персоналу АЭС «Бушер»

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы внешнеполитических ведомств России и Ирана, Сергей Лавров и Аббас Аракчи, провели телефонный разговор, в ходе которого выразили обеспокоенность ситуацией вокруг АЭС «Бушер».

    Глава МИД России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи в ходе телефонного разговора подчеркнули недопустимость создания угроз жизни персонала АЭС «Бушер» и рисков радиоактивной катастрофы для всего региона, передает РИА «Новости». В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что недавний обстрел территории станции, который произошел со стороны США и Израиля, привел к гибели одного из сотрудников.

    Министры выразили необходимость немедленного прекращения атак на объекты гражданской и энергетической инфраструктуры Ирана, в том числе на АЭС «Бушер». В МИД РФ подчеркнули, что подобные действия являются безрассудными и незаконными, особенно в отношении объектов, находящихся под гарантиями МАГАТЭ.

    Лавров также отметил, что Москва надеется на успех усилий по деэскалации вокруг Ирана и считает, что этому серьезно бы поспособствовал отказ США от ультиматумов и возврат ситуации в переговорное русло. Российская сторона поддерживает долгосрочную и устойчивую нормализацию обстановки на Ближнем Востоке.

    Лавров и Аракчи призвали все стороны воздерживаться от шагов, которые могут подорвать шансы на политико-дипломатическое урегулирование кризиса вокруг Ирана. Министры заявили о необходимости избегать действий, в том числе на площадке Совета Безопасности ООН, которые могут негативно сказаться на продолжении диалога и разрешении напряженности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил соболезнования Аббасу Аракчи после гибели сотрудника иранской атомной станции.

    Территория иранской АЭС «Бушер» попала под обстрел США и Израиля. В результате атаки погиб один из сотрудников станции.

    5 апреля 2026, 13:55 • Новости дня
    В Тегеране заявили о «полном разрушении» США из-за спасательных операций

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    США будут «полностью разрушены» в случае проведения еще трёх операций, похожих на операцию по спасению второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, заявил спикер иранского парламента Мохаммад-Багер Галибаф.

    Галибаф заявил, что США будут полностью разрушены, если проведут еще три операции, похожие на недавнюю попытку спасения американского пилота, передает РИА «Новости». Он прикрепил к своему сообщению в соцсети Х фотографию сбитой американской техники, участвовавшей в операции по спасению второго пилота F-15E.

    По словам представителя штаба иранских вооруженных сил «Хатам аль-Анбия» Эбрахима Зольфагари, усилия США по спасению второго пилота были безуспешными. Иранские военные сбили два вертолета Black Hawk и самолет поддержки C-130, участвовавшие в миссии.

    Ранее президент США Дональд Трамп сообщил, что второй пилот сбитого в Иране F-15E был спасен и находится в безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, системы противовоздушной обороны Ирана сбили стратегический истребитель F-15E ВВС США над центральной частью страны. В ходе поисковой операции американский спецназ спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15. Официальный представитель центрального штаба иранского военного командования «Хатам аль-Анбия» Эбрахим Зольфагари заявил о провале миссии США по спасению пилота и уничтожении двух вертолетов Black Hawk и самолета C-130.

    5 апреля 2026, 08:05 • Новости дня
    Минобороны сообщило о перехвате 87 украинских беспилотников за ночь

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В течение ночи российские средства ПВО уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа над рядом областей и республик страны, сообщило Минобороны России.

    В течение ночи с 22:00 мск 4 апреля до 8:00 мск 5 апреля российские силы ПВО перехватили и уничтожили 87 украинских беспилотников самолетного типа, передает Минобороны России в MAX.

    Беспилотники были обнаружены и ликвидированы в воздушном пространстве над несколькими регионами, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Нижегородскую, Курскую, Орловскую, Тамбовскую, Калужскую, Пензенскую, Ульяновскую, Тверскую, Ленинградскую области, а также над Республикой Мордовия и Крымом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, дежурные средства ПВО в ночь на пятницу 3 апреля перехватили и уничтожили 192 украинских беспилотника самолетного типа над рядом российских регионов. Российские средства ПВО 4 апреля с 15.00 до 22.00 мск перехватили и уничтожили 69 украинских БПЛА самолетного типа над Белгородской, Брянской, Курской, Воронежской областями и Крымом. В ночь с 1 на 2 апреля дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 147 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России, включая Белгородскую, Брянскую, Воронежскую, Курскую области и Крым.

    5 апреля 2026, 06:49 • Новости дня
    Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до семи
    Число сбитых над Ленобластью БПЛА выросло до семи
    Tекст: Антон Антонов

    Еще пять беспилотных летательных аппаратов уничтожены силами противовоздушной обороны в небе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко.

    «Боевая работа продолжается», – говорится в сообщении Дрозденко в Max.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее Дрозденко сообщил об уничтожении двух БПЛА над Ленинградской областью. Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    5 апреля 2026, 09:36 • Новости дня
    КСИР сообщил об уничтожении искавшего сбитого пилота американского самолета

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о перехвате и уничтожении американского самолета, занимавшегося поиском второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, сообщает телеканал Press TV.

    Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о перехвате и уничтожении американского самолета, который осуществлял поиски второго пилота ранее сбитого истребителя F-15E, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Press TV. В заявлении КСИР отмечается: «Американский самолёт, занимавшийся поиском пилота сбитого истребителя F-15, был перехвачен и уничтожен к югу от Исфахана».

    Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что второй пилот сбитого в Иране самолёта F-15E уже спасён и находится в безопасности. Он уточнил, что в спасательной операции были задействованы десятки самолётов.

    Кроме того, телеканал Press TV сообщает о заявлении иранских сил противовоздушной обороны, которые заявили о перехвате и уничтожении израильского беспилотника Hermes-900.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, спецназ США спас второго члена экипажа сбитого над Ираном истребителя F-15E. США перебросили спецназ в Иран для поиска одного из пилотов сбитого американского истребителя. Поиски второго члена экипажа сбитого над Ираном F-15E продолжались, при эвакуации спасенного пилота один из членов экипажа вертолета получил ранение.

    5 апреля 2026, 12:55 • Новости дня
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
    Минобороны сообщило о продвижении российских войск на Украине
    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Российские войска сообщили об улучшении положения на нескольких направлениях и нанесении значительных потерь силам ВСУ в последние сутки, сообщили в Минобороны России.

    Вооруженные Силы России продолжают проведение специальной военной операции, сообщает Минобороны России. В Сумской области подразделения группировки войск «Север» улучшили положение по переднему краю и нанесли удары по механизированным, аэромобильным бригадам и частям территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Очкино, Новодмитровка, Мирополье, Песчаное, Покровка и Ястребщина.

    В Харьковской области поражению подверглись подразделения тяжелых механизированных, механизированных, мотопехотных бригад ВСУ, бригады нацгвардии, территориальной обороны и пограничной службы Украины в восьми населенных пунктах. Потери противника составили до 200 военнослужащих, уничтожено 17 автомобилей, три станции радиоэлектронной борьбы, склад боеприпасов и шесть складов материальных средств и топлива.

    Подразделения группировки войск «Запад» также улучшили тактическое положение, нанеся удары по формированиям пяти механизированных бригад ВСУ и двух бригад теробороны в Харьковской области и Донецкой Народной Республике. Противник утратил до 180 военнослужащих, боевую машину пехоты, три бронированные машины, 17 автомобилей, два артиллерийских орудия НАТО, станцию радиоэлектронной разведки и три склада боеприпасов.

    Части «Южной» группировки заняли более выгодные позиции и нанесли поражение живой силе и технике шести бригад ВСУ, включая штурмовые и горно-штурмовые, а также бригаде генштаба в Донецкой Народной Республике. Потери противника достигли 150 военнослужащих, уничтожено до 19 автомобилей, бронетранспортер М113 производства США, две машины «Казак», пять артиллерийских орудий, три станции РЭБ, радиолокационная станция RADA израильского производства и четыре склада.

    В ходе боев на Донбассе и в Днепропетровской области подразделения войск «Центр» и «Восток» продвинулись вперед, нанеся удары по девяти бригадам ВСУ и подразделениям нацгвардии. Противник потерял более 355 военнослужащих, несколько единиц бронетехники, артиллерии, в том числе установки «Caesar» и «Paladin», а также склады боеприпасов и две станции РЭБ.

    Группировка «Днепр» нанесла удары по украинским формированиям в Запорожской области и Херсоне, уничтожив свыше 45 военнослужащих, 16 автомобилей, станцию РЭБ и ряд складов. Оперативная авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия поразили объекты аэродромной, энергетической и складской инфраструктуры в 148 районах.

    Средства ПВО сбили пять управляемых авиабомб и 293 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Всего с начала спецоперации уничтожено 671 самолет, 284 вертолета, более 131 тыс. беспилотников, 653 зенитных комплекса, почти 29 тыс. танков и других боевых машин, более 1,6 тыс. реактивных систем залпового огня и свыше 34 тыс. орудий артиллерии и минометов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, подразделения группировки «Север» установили контроль над Потаповкой в Сумской области. Подразделения группировки «Север» заняли более выгодные рубежи в Сумской области. Группировка войск «Запад» заняла более выгодные позиции в районах Харьковской области и Донецкой Народной Республики.

    5 апреля 2026, 07:58 • Новости дня
    Обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти
    Обломки БПЛА повредили участок нефтепровода в районе порта Приморск в Ленобласти
    Tекст: Антон Антонов

    Обломками БПЛА поврежден один из участков нефтепровода в районе порта Приморск, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

    «Отбой воздушной опасности», – говорится в сообщении Дрозденко в Max.

    Дрозденко сообщил, что в районе порта Приморск наблюдается «безопасное выгорание из перекрытой трубы». Никто не пострадал. Уничтожено 19 дронов.

    По информации Росавиации, аэропорт Пулково работает по согласованию с соответствующими органами из-за корректировки параметров временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани. Меры установлены для обеспечения безопасности полетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация вводила ограничения на на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Пулково.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в MAX!

    Ближневосточный кризис провоцирует бум строительства нефтепроводов

Кризис на Ближнем Востоке может вызвать волну строительства новых трубопроводных систем в обход Ормузского пролива. Обсуждается сразу несколько подобных проектов. Почему же до сих пор страны Персидского залива почти ничего в этом плане не сделали, понимая уязвимость экспорта через Ормуз?

    Нынешний курс Пашиняна несет армянам экономические проблемы

    Никол Пашинян рассказал об «очень успешном» визите в Москву и переговорах с Владимиром Путиным. Однако, как полагают эксперты, премьер Армении такими заявлениями пытается скрыть холодный прием. Аналитики отмечают, что разговор президента России и главы армянского правительства был откровенным и жестким: если Ереван сохранит существующий курс – это грозит республике экономическими проблемами. Подробности

    Освобождение ЛНР ставит важные задачи в Харьковской области

    Российская армия полностью освободила территорию Луганской народной республики (ЛНР). Процесс состоял из нескольких этапов, последний из которых заключался в боях на самом западе ЛНР – вдоль административной границы с Харьковской областью и ДНР. Как стабилизация фронта на этом участке влияет на восстановление ЛНР и стоит ли ожидать выхода российских войск в сторону Изюма? Подробности

    Трамп неудачно оправдался за провальную войну с Ираном

    Обращение хозяина Белого дома к американскому народу, на которое возлагали так много надежд, оказалось набором оправданий и «виртуальной реальности», говорят политологи. Как Дональд Трамп объяснил цели войны на Ближнем Востоке, что он требует от Ирана – и почему ему не верят в США и вряд ли поверят иранские лидеры? Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Открытки на Вербное воскресенье 2026: что написать и как поздравить сегодня, 5 апреля

      Сегодня, 5 апреля 2026 года, православные верующие отмечают Вербное воскресенье — один из главных праздников перед Пасхой. В этот день вспоминают вход Иисуса Христа в Иерусалим и освящают веточки вербы, ставшие символом торжества. По традиции близких поздравляют теплыми словами и отправляют открытки — короткие, но душевные пожелания здоровья, мира и благополучия. Разбираемся, в чем смысл праздника, какие открытки выбирают в 2026 году и что написать в поздравлении, чтобы оно действительно тронуло.

    • Церковные праздники в апреле 2026: календарь по дням, главные даты и традиции

      Апрель 2026 года – один из самых значимых месяцев в православном календаре: на него приходятся ключевые события церковного года. Верующие будут готовиться к главному празднику – Пасхе, а перед этим проживут Страстную неделю с ее особыми богослужениями и строгими ограничениями. В течение месяца также отмечаются важные даты, включая Благовещение Пресвятой Богородицы. Разбираемся, какие церковные праздники ждут в апреле 2026 года, когда самые важные дни и что они означают для верующих.

    • Магнитные бури в апреле 2026: прогноз по дням, расписание и опасные даты

      Апрель 2026 года пройдет на фоне повышенной геомагнитной активности: в течение месяца ожидается сразу несколько всплесков, а в середине – затяжной период возмущений. По прогнозам, магнитные бури будут слабыми (уровня G1), однако даже такие колебания могут ощущаться метеочувствительными людьми. Самые напряженные дни придутся на первую половину месяца и период с 16 по 21 апреля. Разбираемся, когда именно ждать магнитные бури, какие даты считаются наиболее неблагоприятными и как это может повлиять на самочувствие.

    • Вместо нефти и газа Европа рассчитывает найти энергию под ногами

      По мнению главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, бушующий энергетический кризис в Европе может быть побежден с помощью прежде всего возобновляемых источников энергии. Она считает, что «энергия этих источников, производимая на месте, не будет иметь волатильных цен».

    • Война с Ираном ссорит Трампа с соратниками

      В окружении президента США наметился раскол из-за агрессии против Ирана. По причине несогласия с политикой Трампа ушел в отставку директор национального контртеррористического центра Джо Кент, а в трампистском движении MAGA наметился раскол о целях и необходимости этой войны в целом.

    • Зеленский блокирует поставки российской нефти в Венгрию

      Вот уже несколько недель на Украине остается перекрытым нефтепровод «Дружба», доставляющий топливо из России в Венгрию. Конфликт Будапешта и Киева принял масштаб общеевропейского, и Зеленский угрожает блокировать нефтепровод до тех пор, пока не получил разрешение Венгрии на выделение европейского кредита киевскому режиму.

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации