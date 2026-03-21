  Иран пообещал беспрецедентный ответ США за попытку захвата острова Харк
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Мнения
    Владимир Рубцов Владимир Рубцов За нами будут следить тараканы

    В войнах нового поколения живая природа и микроэлектроника сольются воедино, позволив вывести на поле боя насекомых-разведчиков, способные проникать туда, куда не пройдёт техника обычных размеров.

    5 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Словения переводит для славян политику Брюсселя

    Словения имеет разветвленную дипломатию в чувствительных для России направлениях. Ее представители занимают весьма видное положение в нынешнем руководстве Евросоюза. Страну можно вполне считать «славянским наконечником» ЕС и НАТО.

    21 комментарий
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Кто и зачем начал войну в Иране

    Ошибка плана США состоит вовсе не в том, что Иран одерживает верх над США. Войну изначально никто и не собирался выигрывать. Главный проигрыш Трампа в том, что монархии Персидского залива, Турция и даже Азербайджан отказались вовлекаться в бойню.

    13 комментариев
    21 марта 2026, 18:59 • Новости дня

    Во Франции потребовали снять санкции с России из-за энергокризиса

    Tекст: Вера Басилая

    Французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов, заявил лидер партии Флориан Филиппо,

    Французская партия «Патриоты» инициировала петицию с требованием срочно принять энергетический план, предусматривающий снятие санкций с России ради удешевления углеводородов. Об этом заявил лидер партии Флориан Филиппо, подчеркнув, что президент Эммануэль Макрон не предпринимает необходимых мер для стабилизации ситуации, передает РИА «Новости».

    Филиппо отметил, что отмена санкций в энергетике невозможна без выхода Франции из состава Евросоюза, поскольку именно ЕС принимает решения об ограничениях. Петиция, размещенная на сайте партии, содержит восемь основных пунктов, среди которых также снижение акцизов и НДС на топливо, временное замораживание цен и выход с европейского рынка электроэнергии.

    Лидер «Патриотов» в соцсети X заявил: «Макрон не делает ничего?! Неприемлемо! Национальная петиция в поддержку немедленного плана по чрезвычайной энергетической ситуации из восьми пунктов:.. снятие с России санкций в сфере энергетики, чтобы вновь получить доступ к более дешевым углеводородам».

    Число подписавших петицию не раскрывается. Инициатива была выдвинута на фоне резкого роста цен на топливо из-за обострения ситуации на Ближнем Востоке, а также блокировки Ормузского пролива, что уже сказалось на поставках нефти и сжиженного газа на мировом рынке.

    Лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо ранее призвал отказаться от ограничений против Москвы во избежание энергетического кризиса.

    Президент России Владимир Путин поручил проработать вопрос перехода с газового рынка Европы на открывающиеся рынки.

    20 марта 2026, 15:08 • Новости дня
    Франция задержала в Средиземном море танкер из Мурманска
    @ Prefecture maritime de la Mediterranee/Etat Major des Armees/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Французские военные задержали нефтяной танкер Deyna под флагом Мозамбика, следовавший из Мурманска.

    Операция по задержанию судна состоялась 20 марта в западной части Средиземного моря, сообщила в соцсетях морская префектура Средиземного моря, передает ТАСС.

    «20 марта 2026 года силы ВМС Франции провели операцию в открытом море, в западной части Средиземного моря, в отношении нефтяного танкера Deyna, шедшего под флагом Мозамбика и следовавшего из Мурманска», – говорится в публикации.

    О задержании также сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    В январе французские военные провели операцию по задержанию нефтяного танкера в нейтральных водах Средиземного моря из-за подозрений в использовании поддельного флага.

    Комментарии (38)
    19 марта 2026, 14:52 • Новости дня
    Эксперт: Израиль спровоцировал новый этап войны на Ближнем Востоке

    @ STRINGER/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Иран избегал действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. Поэтому Тегеран перешел к новому этапу войны, сказал газете ВЗГЛЯД научный эксперт Алексей Анпилогов. Ранее в Иране объявили о начале нового этапа войны.

    «Заявление КСИР о новом этапе войны на Ближнем Востоке, скорее всего, означает расширение пула целей для Ирана. И спровоцировал это Израиль, который выполнил «грязную работу», – считает Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание». Он напомнил, что Исламская республика до сих пор избегала действий, способных вывести из строя нефте- и газодобывающую инфраструктуру стран залива на длительный период времени.

    «В Тегеране предполагали, что государства региона будут, как минимум, предпринимать дипломатические и политические усилия по выдворению американских баз. Однако ближневосточные монархии продолжили предоставлять силам США свои территории для обстрелов Исламской республики. В логике ИРИ это делает их участниками конфликта и законной целью», – уточнил он.

    Кроме того, продолжил эксперт, Иран неоднократно предупреждал, что на удар по его нефтяным и газовым объектам последует симметричный ответ. В итоге Тегераном была реализована акция возмездия: в ответ на атаку по газовому месторождению Южный Парс иранские силы ударили по СПГ-заводу в Катаре, показав всю слабость и уязвимость стран залива.

    По оценкам Анпилова, ответ оказался гораздо более значим для мировой экономики, нежели повреждение или возможное уничтожение терминалов месторождения Южный Парс. «На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Уход такого огромного количества газа в долгосрочной перспективе крайне негативно скажется на состоянии рынков», – пояснил аналитик, спрогнозировав дефицит сжиженного природного газа. 

    Собеседник оговорился, что хотя масштабы повреждений завода в Катаре неизвестны, на объекте есть масса очень чувствительного, сложного оборудования. «Даже если, условно, завтра разблокируют Ормуз, Дохе потребуется несколько месяцев, а может быть и больше года для того, чтобы заново запустить завод на полную мощность», – считает специалист.

    «Для США результаты этого удара двойственные. Дело в том, что внутренние цены на природный газ зависят от мировых. То есть, американские производственные и коммунальные цепочки получат огромный инфляционный ценовой шок, который ударит в первую очередь по населению, причем по наименее защищенным социальным слоям», – уточнил эксперт, напомнив, что это будет происходить в преддверии выборов в Конгресс.

    «На этом фоне у Дональда Трампа вилка решений крайне неприятная: либо продолжать войну и начинать наземную операцию, потому что воздушно-морская достигла своего предела; либо идти на переговоры с Ираном, которые могут привести к позорному для Вашингтона миру; либо просто выйти из конфликта, сказав, что Штаты добились всех целей», – рассуждает эксперт.

    По его мнению, последний вариант приведет к потере влияния США на монархии залива. «В случае ухода США без внятного результата государства Персидского залива будут искать нового сюзерена. Наиболее вероятным кандидатом выглядит Китай», – заключил Анпилогов.

    Ранее Иран заявил о новом этапе войны на Ближнем Востоке. Корпус стражей исламской революции (КСИР) подтвердил нанесение удара по связанным с США энергетическим объектам в регионе в ответ на атаки по иранской инфраструктуре. «ИРИ не намеревалась расширять масштаб войны на нефтяные объекты и не хотела наносить ущерб экономике дружественных и соседних стран, однако с агрессией врага против энергетической инфраструктуры мы фактически вступили в новую фазу войны», – подчеркнул Корпус.

    Напомним, 18 марта Израиль нанес удары по газовой инфраструктуре на юге Ирана. На крупнейшем в мире месторождении углеводородов Южный Парс из строя выведены несколько объектов. По информации Axios, удар скоординирован с администрацией США. При этом Дональд Трамп уверяет, что Вашингтон не был заранее проинформированы о планах еврейского государства.

    «Израиль жестоко атаковал крупный объект, известный как газовое месторождение «Южный Парс» в Иране. Пострадала относительно небольшая часть месторождения. США ничего не знали об этой атаке, а Катар никоим образом не был к ней причастен и не имел представления о том, что это произойдет», – написал американский лидер в соцсети Thuth Social.

    Он пообещал, что Израиль больше не будет нападать на Южный Парс при условии, что Тегеран откажется от атак на «очень невинный, в этом случае, Катар». В противном Трамп пригрозил «взорвать все месторождение с такой силой, которую Иран раньше не видел». Как пишет Axios, заявление главы Белого дома стало попыткой деэскалировать ситуацию после того, как он «дал добро Израилю на удар по Южному Парсу, что стало значительной эскалацией войны».

    В ответ Иран в среду вечером нанес удар по одному из крупнейших промышленных центров Рас-Лаффан в Катаре, где расположен самый большой комплекс по производству сжиженного природного газа. Минобороны эмирата сообщило, что Иран выпустил пять баллистических ракет. «Нашим вооруженным силам «с Божьей помощью» удалось сбить четыре баллистические ракеты, однако одна ракета упала в промышленном районе Рас-Лаффан, вызвав пожар», – уточнили в ведомстве.

    Корпорация QatarEnergy сообщила, что предприятию «нанесен значительный ущерб». На мощности Рас-Лаффана приходится около 20% мировых поставок СПГ. Ранним утром 19 марта объекты по производству сжиженного природного газа были повторно атакованы, что привело к обширным повреждениям.

    «Плохо для мира, катастрофично для ЕС», – прокомментировал произошедшее глава РФПИ Кирилл Дмитриев. Эмир Катара Тамим бин Хамад Аль Тани заявил, что удар Ирана «представляют собой безрассудную и опасную эскалацию конфликта в одном из важнейших энергетических узлов мира».

    Доха объявила двух атташе Ирана и их подчиненных персонами нон-грата и приказала им в течение суток покинуть страну. МИД Катара подчеркнул, что такое решение было принято «на фоне нарушения Тегераном норм международного права и принципов добрососедства». Ведомство осудило «вопиющее нападение» Исламской республики на катарские производственные объекты.

    Комментарии (11)
    21 марта 2026, 12:35 • Видео
    Новый этап войны в Иране и тупик США

    Власти Катара заявили о форс-мажоре: Иран обстрелял завод, на который приходится 20% мирового рынка СПГ. Поставки сорваны как в Европу, так и в Азию, а Тегеран объявил это новым этапом войны. Теперь у президента США Дональда Трампа осталось три варианта действий.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 21:25 • Новости дня
    Дмитриев заявил о «наступлении зимы» для фон дер Ляйен
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Риски, связанные с энергетической политикой Еврокомиссии, начинают воплощаться, что отражается на перспективах главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, считает глава РФПИ Кирилл Дмитриев.

    Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев прокомментировал ситуацию вокруг председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен, сообщает РИА «Новости». Дмитриев заявил, что для руководителя Еврокомиссии «наступает зима», имея в виду последствия ее решений в энергетической сфере.

    По словам Дмитриева, «для Урсулы наступает зима, поскольку риски, связанные с ее катастрофическими решениями в сфере энергетики, становятся реальностью». Он отметил, что политика фон дер Ляйен привела Европу к серьезным энергетическим проблемам.

    Дмитриев подчеркнул, что ошибки руководства Еврокомиссии уже оказывают влияние на экономику и энергобезопасность стран Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, цена газа на европейской бирже превысила 850 долларов за тысячу кубометров впервые с января 2023 года.

    Европейские страны ранее достигли исторического максимума суточного импорта сжиженного природного газа.

    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 21:56 • Новости дня
    Новак: В мире наблюдается крупнейший за 40 лет энергокризис

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вице-премьер России Александр Новак заявил о масштабном энергетическом кризисе, вызванном конфликтом на Ближнем Востоке.

    По его словам, нынешняя ситуация стала самым крупным энергетическим кризисом за последние сорок лет, передает РИА «Новости». Новак подчеркнул, что кризис связан с глобальными изменениями на мировых рынках, где отсутствует деление на локальные рынки нефти или других энергоресурсов. Как отметил чиновник, в результате возник дефицит энергоресурсов и были нарушены логистические цепочки, что уже оказывает влияние на экономику и инфляцию.

    «Мы наблюдаем рост цен по разным отраслям, по разным направлениям. Это касается и электроэнергии, и стоимости нефтепродуктов, жилищно-коммунальных услуг и так далее. И все это все равно будет в конечном итоге сказываться на качестве жизни, на темпах роста экономики», – сказал он, выступая на дне МИЭП МГИМО.

    Ранее МВФ предупредил о тяжелых последствиях конфликта на Ближнем Востоке.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что суммарные потери мировой экономики из-за эскалации на Ближнем Востоке и связанных с этим высоких цен на энергоносители могут составить от 0,5% до 2% мирового ВВП.

    Комментарии (7)
    18 марта 2026, 23:47 • Новости дня
    Стоимость барреля нефти Brent превысила 111 долларов
    @ Jeff Mcintosh/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Цена нефти Brent впервые с марта 2025 года превысила 111 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цены на нефть марки Brent с поставкой в мае росли на 7,43% – до 111,19 доллара за баррель, позднее рост замедлился до 7,11% (110,86 доллара), передает ТАСС.

    Майский фьючерс на WTI вырос на 3,07% – до 98,60 доллара за баррель, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, перекрытие Ормузского пролива привело к дефициту нефти и газа. Ситуация в Персидском заливе к середине марта 2026 года окончательно перешла в фазу структурной перестройки мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 06:31 • Новости дня
    Макрон заявил об отсутствии плана «Б» для поддержки Украины

    @ Alexis Sciard/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    У Евросоюза нет альтернативы кредиту Украине в 90 млрд евро, сообщил президент Франции Эммануэль Макрон.

    «Плана Б нет, потому что план А должен быть выполнен», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Он подчеркнул, что это вопрос «доверия к Европейскому совету».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз «так или иначе» согласует кредит Киеву на 90 млрд евро. Шведский премьер Ульф Кристерссон заверил, что несмотря на блокировку со стороны Венгрии, кредит Украине будет предоставлен.

    Комментарии (3)
    20 марта 2026, 11:49 • Новости дня
    Орбан заявил о скором банкротстве Европы без нефти из России

    Tекст: Вера Басилая

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива.

    Виктор Орбан после саммита ЕС в Брюсселе заявил, что Европа не сможет выжить без российской нефти в условиях надвигающегося глобального дефицита топлива. Премьер подчеркнул, что в течение недели-двух ситуация станет очевидной для всех, несмотря на отрицание этой угрозы со стороны лидеров Евросоюза, передает РИА «Новости».

    Орбан отметил, что стратегия европейских стран, отказывающихся от российского топлива, является безрассудной и только усугубляет энергетический кризис. Он уточнил, что без возвращения российских энергоресурсов Евросоюз окажется в крайне тяжелом положении.

    Премьер-министр также указал, что ошибочная политика Евросоюза привела к его изоляции и приближает к банкротству, поскольку ЕС не ведет диалог ни с Россией, ни с США, ни с Китаем. По словам Орбана, преодолеть энергетический кризис без сотрудничества с этими странами невозможно.

    Кроме того, Орбан подчеркнул, что Венгрии, помимо возобновления поставок нефти по нефтепроводу «Дружба», необходимы гарантии со стороны Киева, чтобы подобная блокада не повторилась. На саммите ЕС венгерский премьер не услышал аргументов, которые могли бы переубедить его в необходимости этих шагов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила о сохранении курса ЕС на отказ от ископаемых источников энергии и ограничении импорта СПГ из России.

    Минфин США обновил лицензию на операции с российской нефтью и нефтепродуктами, введя дополнительные ограничения.

    Новый документ запрещает сделки с участием структур, связанных с Кубой, КНДР, Ираном, Крымом и новыми российскими регионами.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев предсказал полный энергетический коллапс и банкротство Европы из-за антироссийских решений.

    Комментарии (5)
    19 марта 2026, 14:47 • Новости дня
    Суд Парижа отказался блокировать Shein из-за секс-кукол

    Tекст: Мария Иванова

    Апелляционный суд Парижа не поддержал требование о блокировке китайского маркетплейса Shein, признав, что платформа уже убрала с продажи запрещённые товары, вызвавшие скандал.

    Как сообщает BFMTV, апелляционный суд Парижа отказался удовлетворить требование правительства Франции о блокировке маркетплейса Shein.

    Суд отметил, что платформа уже удалила с продажи запрещённые товары, включая секс-кукол, напоминающих детей, и предметы, похожие на оружие, передает РИА «Новости».

    «По решению французского суда, деятельность маркетплейса Shein не была приостановлена, как того требовало правительство после обнаружения незаконных товаров», – говорится в материале.

    История началась в ноябре 2025 года, когда регуляторы выявили на сайте Shein секс-кукол, внешне напоминающих детей. В декабре суд первой инстанции уже отклонил запрос на временную блокировку ресурса, после чего власти подали апелляцию.

    Министр торговли Франции Серж Папен заявлял, что нарушения нашли не только у Shein – еще пять крупных интернет-площадок уличили в продаже холодного оружия и запрещённых медикаментов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, китайский ритейлер Shein запретил продажу секс-кукол на своей платформе после скандала. Власти Франции призвали Евросоюз ввести санкции против интернет-магазина. Еврокомиссия инициировала расследование продажи напоминающих детей кукол через этот сайт.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 09:15 • Новости дня
    Дмитриев предложил ЕС сменить руководство и отказаться от русофобии

    Tекст: Вера Басилая

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев призвал Европу признать ошибки, сменить руководство Евросоюза и пересмотреть политику в отношении России.

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев выступил с заявлением о необходимости для Европы признать стратегические ошибки в энергетике и геополитике, а также сменить руководство Евросоюза. Дмитриев подчеркнул, что Европейскому союзу следует отказаться от русофобского курса и пересмотреть отношения с Россией, передает ТАСС.

    «Как и предсказывалось, разрушительное энергетическое цунами скоро опустошит Европу. Как уже неоднократно объяснялось, Европе для выживания необходима Россия», – заявил Дмитриев.

    Заявление Дмитриева стало реакцией на пост FT Energy, где говорится о необходимости подготовки Европы к затяжному энергетическому кризису. Ранее Дмитриев уже отмечал, что отказ ЕС от российского газа приведет к энергетическому шоку и росту цен на природный газ в Евросоюзе.

    В январе Совет ЕС официально утвердил запрет на импорт российского сжиженного природного газа с января 2027 года, а трубопроводного газа – с сентября того же года. Введение ограничений начнется раньше: импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с апреля 2026 года, а такие же контракты на трубопроводный газ завершатся к июню 2026 года.

    Ранее Дмитриев отметил, что энергетические риски, связанные с политикой Еврокомиссии, начинают реализовываться и это влияет на перспективы Урсулы фон дер Ляйен.

    Позднее глава РФПИ иронично высказался о неизбежных мольбах руководства Евросоюза насчет поставок нефти и газа из России.

    The New York Times сообщила, что война с Ираном усилила бюджетные угрозы для Европы и Азии.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 03:57 • Новости дня
    Стоимость нефти Brent достигла 112 долларов

    Tекст: Антон Антонов

    Стоимость нефти марки Brent с поставкой в мае впервые с марта 2025 года поднялась до 112 долларов за баррель, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

    Цена Brent в ходе торгов прибавила 8,21%. Позднее рост замедлился до 8,06% (111,84 доллара за баррель), передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, конфликт вокруг Ирана и перекрытие Ормузского пролива привели к структурной перестройке мирового энергетического рынка.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 10:26 • Новости дня
    Назван фаворит на выборах мэра Парижа

    @ Lionel Guericolas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Кандидат от левоцентристов Эммануэль Грегуар лидирует в гонке за пост руководителя французской столицы с результатом 48% голосов, такие данные показало одно из социологических исследований.

    Представитель Социалистической партии может продлить четвертьвековое правление своей политической силы в городе, передает Politico со ссылкой на исследование Cluster 17.

    Грегуар опережает консерватора Рашиду Дати на семь пунктов. Третье место эксперты прогнозируют Софии Шикиру от партии «Непокоренная Франция» с 11%.

    Разрыв между лидерами сократился после первого тура, когда Дати объединилась с правоцентристом Пьером-Ивом Бурназелем. Также позиции консерваторов усилил выход из гонки представителя крайне правых Сары Кнафо. Тем не менее социалисты сохраняют уверенное преимущество перед решающим голосованием.

    Грегуар принципиально отказался от союза с Шикиру из-за агрессивной риторики ее соратников. Лидер «Непокоренной Франции» Жан-Люк Меланшон ранее вызвал скандал своими высказываниями, которые многие наблюдатели сочли антисемитскими.

    В феврале сообщалось, что Грегуар набрал 33% голосов в первом туре выборов мэра Парижа. Кандидат от крайне правой партии «Реконкиста» Сара Кнафо сумела выйти во второй этап голосования с результатом 10%.

    Комментарии (0)
    19 марта 2026, 14:35 • Новости дня
    Макрон сообщил о попытке согласовать создание истребителя FCAS

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Париж и Берлин намерены в течение ближайших недель преодолеть разногласия между Dassault и Airbus, чтобы спасти крупнейший оборонный проект Европы – истребитель FCAS, сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон.

    Макрон заявил журналистам перед саммитом ЕС, что Франция и Германия намерены в ближайшие недели наладить диалог между Airbus и Dassault для продвижения проекта FCAS.

    «Я твердо верю в этот проект, считаю его стратегически обоснованным», – заявил Макрон. Он отметил, что и военные ведомства обеих стран поддерживают создание нового истребителя, однако представители промышленности пока не смогли договориться по ряду вопросов, передает ТАСС.

    По данным агентства DPA, Франция и Германия согласовали крайний срок достижения соглашения – 15 апреля, соответствующая договоренность была достигнута во время встречи Макрона и канцлера ФРГ Фридриха Мерца в Брюсселе. Мерц ранее не исключал возможности провала проекта и отмечал, что Германия может рассмотреть альтернативный вариант сотрудничества с Испанией и другими странами.

    Проект FCAS уже неоднократно переносился из-за разногласий между промышленными партнерами. Новый истребитель, согласно плану, должен заменить Eurofighter и Rafale к 2040 году. В случае успеха FCAS станет крупнейшим оборонным проектом Европы с общей стоимостью в несколько десятков миллиардов евро. Комплекс будет включать не только пилотируемый самолет, но и беспилотные платформы различного назначения.

    Ранее FT сообщала, что Франция и Германия могут отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS). По данным издания, страны планируют сосредоточиться на создании облачной системы управления военными силами.

    Комментарии (0)
    20 марта 2026, 02:43 • Новости дня
    Макрон выразил надежду на перемирие на Ближнем Востоке «в ближайшие дни»

    Tекст: Антон Антонов

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил на пресс-конференции по итогам заседания Евросовета, что надеется на скорое объявление перемирия на Ближнем Востоке в связи с наступающими религиозными праздниками.

    «И в то время как регион вступает в период религиозных праздников, таких как Ид и Навруз, я выражаю надежду, что оружие умолкнет, чтобы дать шанс согласованному и устойчивому решению, и что перемирие сможет быть принято сторонами в ближайшие дни», – приводит слова Макрона РИА «Новости».

    Макрон также сообщил, что Франция намерена обсудить с постоянными членами Совета Безопасности ООН возможность создания структуры под эгидой организации для сопровождения судов в Ормузском проливе. Он подчеркнул, что уже проинформировал об этой инициативе генерального секретаря ООН и обсудил вопрос с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    По словам Макрона, Франция готова взять на себя ответственность за организацию системы сопровождения судов в Ормузском проливе, как только обстановка в регионе станет более стабильной. Он отметил, что миссия не предусматривает применение силы и требует проведения консультаций с Ираном, а также координации с другими странами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Макрон подверг критике удары США и Израиля по Ирану, указав на их несоответствие международному праву и невозможность одобрения Парижем. Он также объявил об отказе Франции участвовать в операции США в Ормузском проливе.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 15:17 • Новости дня
    МЭА предложило снизить скорость на трассах ради экономии топлива

    МЭА предложило странам снизить скорость на 10 км/ч для экономии топлива

    Tекст: Вера Басилая

    Международное энергетическое агентство (МЭА) опубликовало список шагов для сокращения расхода топлива, включая снижение скорости на автомагистралях на фоне роста цен на нефть.

    Международное энергетическое агентство выступило с рекомендациями по борьбе с резким ростом цен на нефть и дефицитом топлива, вызванными конфликтом на Ближнем Востоке. В первую очередь, агентство советует странам-участницам снизить разрешенную максимальную скорость на автомагистралях как минимум на 10 км в час, пишет «Российская газета».

    Большинство инициатив МЭА направлены на сокращение потребления топлива автомобильным транспортом. Среди предложенных мер – перевод работников на удаленную работу, поощрение использования общественного транспорта и введение системы смены номерных знаков для ограничения доступа автомобилей в крупные города в определенные дни.

    Кроме того, МЭА рекомендует поощрять экономичное вождение коммерческого транспорта, сокращать использование сжиженного нефтяного газа для транспорта в пользу нужд первой необходимости, а также избегать авиаперелетов, когда это возможно. Агентство советует переходить на электрические и индукционные плиты для приготовления пищи и стимулировать промышленные предприятия использовать альтернативные виды нефтехимического сырья.

    По словам исполнительного директора МЭА Фатиха Бироля, «предложенные меры представляют собой перечень незамедлительных и конкретных шагов, которые могут предпринять правительства, компании и домохозяйства, чтобы защитить потребителей от последствий этого кризиса».

    Международное энергетическое агентство выступило с предложением открыть хранилища нефти для стабилизации глобального рынка.

    Комментарии (0)
    21 марта 2026, 17:33 • Новости дня
    Дмитриев спрогнозировал ускорение инфляции из-за роста цен на энергоносители

    Tекст: Вера Басилая

    Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что дальнейший рост стоимости энергоносителей и сырья окажет существенное влияние на экономику и ускорит инфляционные процессы.

    Дальнейший рост цен на энергоносители и сырье может привести к ускорению инфляции во всем мире, передает ТАСС. Такое мнение выразил глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев.

    «Цены будут продолжать расти, вызывая цепную реакцию во всех остальных секторах экономики и усиливая инфляцию», – написал Дмитриев в соцсети.

    Дмитриев прокомментировал данные The Spectator index, согласно которым за последний месяц в Европе почти вдвое выросли цены на газ – на 93%. Серьёзно подорожало и топливо для отопления – на 68%, нефть марки Brent подорожала на 52%, WTI – на 45%, бензин – на 39%. Также отмечается рост цен на карбамид на 35%, серу на 23% и уголь на 20%.

    По словам Дмитриева, на Европу надвигается «цунами энергетического шока», спровоцированное отказом Евросоюза от российского природного газа.

    Совет ЕС ранее утвердил поэтапный запрет на импорт российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года, при этом отдельные ограничения начнут действовать уже с 2026 года.

    Импорт СПГ по краткосрочным контрактам будет запрещен с 25 апреля 2026 года, а поставки по трубопроводам по краткосрочным контрактам должны завершиться до 17 июня 2026 года.

    Ранее глава РФПИ Кирилл Дмитриев назвал удар по СПГ-заводу в Катаре катастрофичным для Евросоюза.

    До этого Дмитриев призвал европейских бюрократов приспосабливаться или сдаваться на фоне энергетического кризиса.

    Также глава РФПИ заявил о начале глобального скачка цен на сырьевые товары из-за конфликта на Ближнем Востоке.

    Комментарии (2)
    Главное
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Что посеять на рассаду в марте: список овощей и цветов, сроки и советы на 2026 год

      Март – ключевой месяц для начала рассадного сезона, и даже во второй половине месяца еще можно успеть посеять большинство популярных культур. Если вы не начинали посевы раньше, сейчас остается вполне рабочее окно, чтобы получить крепкую рассаду и полноценный урожай. Разберемся, что посеять на рассаду в марте 2026 года, какие культуры еще актуальны и как избежать типичных ошибок.

    • Ключевая ставка ЦБ РФ сейчас: 15% в марте 2026 года – что это значит и на что влияет

      Ключевая ставка ЦБ РФ снижена до 15% годовых к концу марта 2026 года. Это уже седьмое подряд решение регулятора в рамках цикла смягчения. Разбираемся, что такое ключевая ставка простыми словами и как она влияет на кредиты, вклады и курс рубля.

    • Штрафы для дачников в 2026 году: кому грозят и за что придется платить

      Март 2026 года принес важные изменения для владельцев загородных участков. Вступившие в силу поправки в Земельный кодекс касаются не только сельхозземель, но и обычных садовых и дачных наделов. Теперь ответственность за состояние своей территории становится строже, а список растений, за которые могут оштрафовать, расширился. Разбираемся – кому, за что и сколько придется заплатить.

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации