Куба не объявляла о реанимации мирных ядерных исследований. Но не стоит забывать, что на острове с помощью СССР давно накоплен соответствующий научно-технический потенциал, а потребность в энергетической независимости будет только расти.4 комментария
Во Франции назвали Зеленского военным спекулянтом
Дюпон-Эньян назвал Зеленского военным спекулянтом и осудил санкции
Лидер французской партии «Вставай, Франция» резко раскритиковал усилия Владимира Зеленского по возвращению американских санкций на российскую нефть, упрекнув его в провокациях.
Лидер партии «Вставай, Франция» Николя Дюпон-Эньян резко осудил призывы Владимира Зеленского к Соединённым Штатам вернуть санкции против российской нефти, передает РИА «Новости». По словам политика, «Зеленский – военный спекулянт, стремящийся лишь к обострению конфликта с Россией. Любой здравомыслящий человек, искренне желающий мира, выступал бы за деэскалацию».
Дюпон-Эньян также подчеркнул, что антироссийские санкции негативно сказались на экономике Франции. По мнению лидера французской оппозиции, такие меры не способствуют ни безопасности Европы, ни прекращению боевых действий.
Напомним, что в марте Минфин США разрешил покупку российской нефти и производных продуктов, если они были погружены на суда до 12 марта. Эта мера действует до 8.01 мск 11 апреля и, по оценке главы Российского фонда прямых инвестиций Кирилла Дмитриева, коснётся около 100 млн баррелей.
