Токаев обсудил с Путиным будущий визит в Россию
В преддверии государственного визита в Россию президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент России Владимир Путин по телефону уделили внимание подготовке встречи и обсудили международные вопросы.
О содержании телефонных переговоров между Путиным и Токаевым сообщает ТАСС. Акцент в разговоре был сделан на организационных вопросах, связанных с предстоящим государственным визитом президента Казахстана в Россию.
Пресс-служба Токаева уточнила, что главы государств также обменялись мнениями по текущим вопросам региональной и международной повестки.
В официальном сообщении отмечается: «Особое внимание в ходе беседы было уделено подготовке к предстоящему государственному визиту президента Казахстана в Российскую Федерацию». Также подчеркивается, что разговор затронул актуальные проблемы внешней политики обоих государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев позвонил Владимиру Путину и поздравил его с результатами саммита в Анкоридже. Токаев также отметил прогресс в диалоге по Украине.