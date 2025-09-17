Песков: Путин предложит Совфеду кандидатуру Краснова на пост главы Верховного суда

Депутат назвал единственный способный лишить Пугачеву советских наград и званий орган

Tекст: Валерия Городецкая

Шолохов пояснил, что такое решение возможно, если человек привлекается к уголовной ответственности за тяжкие или особо тяжкие преступления и только по решению суда, передает Ura.Ru.

«Да, это возможно, это прямо предусмотрено, но только в случае, если человек попадает под действие Уголовного кодекса за совершение тяжких и особо тяжких преступлений. По решению суда он может быть лишен наград Советского Союза. Но ключевое здесь – по решению суда», – заявил Шолохов.

Депутат также обратил внимание на важность общественной реакции и возможного сбора подписей за лишение наград. По его мнению, подобные инициативы отражают позицию общества и могут повлиять на мнения сомневающихся. При этом он подчеркнул, что общество должно выражать свою позицию относительно публичных персон, особенно тех, кто дистанцировался от страны. Шолохов также заявил, что с моральной точки зрения считает Пугачеву «бывшей гражданкой России».

Напомним, в первом большом интервью после начала спецоперации Пугачева назвала бывшего главу самопровозглашенной Ичкерии Джохара Дудаева «приличным, порядочным, интеллигентным человеком».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала интервью Пугачевой, назвав его «базаром лицемерия». Адвокат Александр Трещев подал в суд на Пугачеву, требуя от артистки 1,5 млрд рублей.