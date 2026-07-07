  • Новость часаЭксперт оценил эффективность российских ударов по украинским АЗС
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    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что общего у глобального спорта и НАТО

    Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.

    0 комментариев
    Андрей Манчук Андрей Манчук Американцы показали красную карточку мировому футболу

    Произошло нечто неслыханное. Президент США Дональд Трамп лично позвонил президенту ФИФА Джанни Инфантино с требованием отменить дисквалификацию футболиста американской сборной Балогана. Чемпионат мира по футболу с самого начала проходил под знаком откровенного беспредела со стороны Вашингтона.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Опоздавшим на Луну останутся малопригодные для колонизации участки

    Колонизация Луны не сводится к политическому символизму. Основной вопрос – размещение обитаемых станций, без которых невозможен дальнейший выход в дальний космос. Однако участков, отвечающих минимальным инженерным требованиям под них, крайне мало.

    15 комментариев
    7 июля 2026, 13:12 • Новости дня

    Песков заявил об агрессивной риторике Запада перед саммитом НАТО в Анкаре

    Tекст: Ольга Иванова

    В преддверии встречи Североатлантического альянса прозвучало множество враждебных высказываний, направленных против российского государства, заявил представитель Кремля Дмитирй Песков.

    Подготовка к грядущему мероприятию сопровождалась недружественными выпадами в адрес Москвы, передает ТАСС.

    Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что риторика западных стран носила негативный характер.

    «В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера», – отметил пресс-секретарь президента.

    Представитель Кремля добавил, что российская сторона будет внимательно следить за итогами встречи. По его словам, необходимо проанализировать подписанные документы и содержание двусторонних переговоров на полях мероприятия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам с европейскими странами.

    Осенью прошлого года представитель Кремля отверг наличие в стране сторонников конфликта с Североатлантическим альянсом.

    Летом 2025 года Министерство иностранных дел РФ сообщило об активной подготовке военного блока к противостоянию с Россией.

    5 июля 2026, 13:42 • Новости дня
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    Песков: Поддержка Западом Киева превращает СВО в настоящую войну
    @ Roman Naumov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Специальная военная операция трансформировалась в полномасштабный конфликт из-за активного вмешательства западных государств, оказывающих всестороннюю поддержку Киеву, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

    Боевые действия переросли в настоящую войну из-за участия Запада, пояснил Песков «Вестям».

    «Идет война, это настоящая война. Вы знаете, почему война? Потому что начиналось все как специальная военная операция. Продолжается как война, потому что за Киевом стоит и Берлин, и Париж, и Гаага, и Осло, и, к сожалению, Вашингтон», – подчеркнул представитель Кремля.

    Западные страны активно помогают украинским военным наводить оружие на российские цели, используя спутники и другую инфраструктуру. Необходимо осознавать, что нынешний киевский режим способен на любые действия, заключил Песков.

    В феврале этого года Дмитрий Песков заявил о кардинальном изменении характера спецоперации из-за прямого вмешательства Запада.

    Ранее СМИ сообщали, что НАТО планирует выделить Украине 70 млрд евро.

    Премьер Словакии Роберт Фицо заявлял, что Братислава не станет выделять бюджетные средства на военную помощь Киеву и участвовать в новом финансовом пакете НАТО.

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    5 июля 2026, 15:09 • Новости дня
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    Минобороны Германии сообщило о принудительном призыве солдат для Литвы
    @ HANNIBAL HANSCHKE/EPA/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Бундесверу не хватает около тысячи человек для укомплектования своей военной бригады в Литве, в связи с чем не исключен принудительный призыв, заявил министр обороны Германии Борис Писториус.

    Немецкому военному ведомству недостает около тысячи человек для полноценного формирования контингента в прибалтийской республике, передает РИА «Новости». В связи с кадровым голодом власти не исключают возвращения к практике принудительной отправки в войска.

    «В конечном итоге может потребоваться призыв на военную службу… Я говорю о количестве менее тысячи», – заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус. Он добавил, что ранее основную часть подразделения удавалось укомплектовать добровольцами, однако сейчас наблюдаются сложности с поиском рядовых и специалистов.

    Ожидается, что к концу 2027 года на литовской территории будут расквартированы порядка пяти тысяч немецких солдат. Москва неоднократно выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих границ, которую альянс оправдывает сдерживанием спецоперации. Россия готова к равноправному диалогу, если Запад откажется от милитаризации Европы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, немецкие политики предложили комплектовать бригаду бундесвера в Литве на принудительной основе.

    Командование вооруженных сил Германии оценило ситуацию с нехваткой добровольцев для передислокации как критическую.

    Власти ФРГ запланировали разместить в прибалтийской республике до пяти тысяч военнослужащих к концу 2027 года.

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    4 июля 2026, 09:29 • Видео
    США встречают юбилей в состоянии шока

    Соединенные Штаты Америки празднуют свой юбилей в атмосфере общественной депрессии. Смогут ли прожить еще столько же?

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    7 июля 2026, 00:23 • Новости дня
    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России

    Стубб заявил FT о поддержке ударов вглубь России ради переговоров

    Стубб назвал причину поддержки странами НАТО ударов вглубь России
    @ Pool/Ukrainian Presidentia/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Президент Финляндии Александ Стубб рассказал о всеобщем одобрении в НАТО ударов вглубь России, главная цель которых – «заставить Москву сесть за стол переговоров».

    Лидеры стран НАТО поддерживают активизацию ударов беспилотников ВСУ в глубь России в рамках усилий по возвращению Москвы за стол переговоров, заявил президент Финляндии в интервью Financial Times (FT).

    «Я думаю, что [все лидеры НАТО] понимают, почему Украина это делает. Все считают, что нам нужно продолжать усиливать давление», – заявил Стубб в интервью накануне саммита лидеров НАТО в Анкаре.

    На саммите НАТО будет обсуждаться поддержка Украины. При этом Стубб добавил, что Киев находится в «лучшем» положении с начала войны, а атаки ВСУ были направлены на то, чтобы «заставить» Москву прекратить боевые действия.

    «Когда война становится личной <...> российское население отвернется от нее. Это дает нам возможность вернуться за стол переговоров, чего, я думаю, мы все отчаянно хотим», – подчеркнул он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае украинские военные атаковали гражданские объекты в 20 отдаленных регионах России. В июне лидеры стран «Большой семерки» договорились передать Киеву дополнительные средства поражения большой дальности. Сергей Лавров усомнился в достоверности публикаций о согласии США на атаки вглубь России.

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    5 июля 2026, 16:50 • Новости дня
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    Столтенберг призвал принять меры против распада НАТО
    @ Matthias Balk/dpa/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Европейским государствам необходимо срочно увеличить оборонные расходы для сохранения американского присутствия в НАТО и предотвращения его возможного развала, заявил бывший натовский генеральный секретарь Йенс Столтенберг.

    «Никто не может гарантировать, что НАТО будет существовать вечно», – сказал политик в интервью изданию Spiegel, передает РИА «Новости».

    Для спасения ситуации он призвал европейские страны альянса нарастить свои расходы на оборону. По его мнению, такая мера повысит шансы на выполнение Соединенными Штатами своих обязательств.

    Если же Вашингтон решит отказаться от поддержки, рост европейских военных бюджетов станет еще более критичным шагом для безопасности региона.

    Ранее Столтенберг констатировал невозможность выживания альянса без поддержки Вашингтона. До этого он допускал вероятность полного распада военного блока в течение ближайших 10 лет. Он также выражал сомнения в устойчивости организации из-за требований США о повышении военных расходов стран-участниц.

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    6 июля 2026, 00:57 • Новости дня
    Мирошник объяснил отказ Киева забирать тела солдат ВСУ из Константиновки

    Мирошник: Тела солдат из Константиновки разрушат картинку надуманных побед ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Киевские власти отказались забирать тела украинских военных из Константиновки, так как на саммите НАТО в Анкаре хотят убедить альянс в своих «победах», заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник.

    «В Киеве испугались, что тела их погибших военных разрушат виртуальную картинку их надуманных «побед»», – отметил Мирошник в «Максе».

    Он добавил, что перед предстоящим саммитом НАТО в Анкаре украинскому руководству, по его словам, особенно важно поддерживать образ успешных действий. Мирошник подчеркнул, что Киев намерен просить у западных союзников дополнительные средства под будущие «перемоги».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Константиновке после отхода украинских подразделений осталось до нескольких сотен тел военнослужащих ВСУ.

    Минобороны России сообщило об отказе украинской стороны принять гуманитарную инициативу по возвращению тел своих погибших военнослужащих из взятой под контроль Константиновки.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала отказ Киева приостановить удары по Константиновке ради эвакуации тел погибших солдат демонстрацией истинного отношения украинского руководства к собственным гражданам.

    Читайте и смотрите газету ВЗГЛЯД в «Максе»!

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    6 июля 2026, 13:10 • Новости дня
    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса

    Глава МИД Турции назвал дружбу Трампа и Эрдогана спасением для НАТО

    МИД Турции раскрыл секрет спасения НАТО перед саммитом альянса
    @ Zuma\TASS

    Tекст: Мария Иванова

    Личные связи президентов США и Турции позволят преодолеть внутренние разногласия Североатлантического альянса на открывающемся во вторник саммите в Анкаре, отмечает The New York Times.

    Анкара намерена использовать связи своего лидера для преодоления разногласий между странами военного блока, пишет The New York Times. Встреча делегаций 32 государств начнется в турецкой столице уже во вторник.

    «Для Трампа это просто вопрос доверия и дружбы», – заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Он добавил, что республика планирует направить эту связь на благо всего Североатлантического альянса.

    Главной темой саммита станут военные бюджеты и достижение цели по расходам в размере 5% ВВП. Несмотря на угрозы американского президента сократить роль Вашингтона в организации, турецкий дипломат ожидает спокойного хода технических дискуссий.

    Фидан также подчеркнул готовность страны содействовать новым мирным переговорам по урегулированию конфликта на Украине. По мнению министра, для достижения реального результата Москве и Киеву необходимо американское влияние.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс объявил о проведении летнего саммита в Анкаре.

    Руководство военного блока запланировало исключение украинского лидера из основной программы мероприятия ради Дональда Трампа.

    Американский президент ранее отложил формальный выход США из организации на фоне разногласий по Ирану.

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    7 июля 2026, 10:43 • Новости дня
    Глава РФПИ Дмитриев заявил о крахе экономики Финляндии

    Дмитриев связал рекордную безработицу в Финляндии с разрывом отношений с Россией

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Высокий уровень безработицы в Финляндии вызван разрывом с Россией, заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

    Рекордные показатели безработицы в Финляндии обусловлены разрушением двусторонних отношений с Россией, сообщил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

    «Социальная цена Финляндии за разжигание войны и разрыв связей с Россией президентом Александром Стуббом: безработица в мае выросла до 12,7%, что является самым высоким значением с мая 1998 года и самым высоким уровнем в ЕС. Уровень безработицы среди молодежи достиг 37,8% (+10% в год)! Стубб говорит, а Финляндия расплачивается, пока ее экономика рушится», – отметил глава РФПИ.

    Отношения между странами значительно ухудшились после вступления Финляндии в НАТО. Москва неоднократно называла этот шаг бессмысленным для национальных интересов Хельсинки, отмечает РИА «Новости».

    Кроме того, финские власти закрыли границу, обвинив Россию в отправке просителей убежища. Российская сторона отвергла эти утверждения, указав на двойные стандарты Запада. По словам посла России в Хельсинки Павла Кузнецова, двусторонние связи полностью разрушены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, посол России в Хельсинки Павел Кузнецов сравнил экономическую ситуацию в Финляндии с кризисом девяностых годов.

    Министерство внутренних дел республики подготовило законопроект о продлении ограничений на пересечение границы.

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    7 июля 2026, 10:36 • Новости дня
    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота

    В НАТО анонсировали закупку 12 самолетов Airbus и пяти беспилотников Triton

    В НАТО объявили о создании собственного воздушного флота
    @ IMAGO/Michael Bihmayer/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс сформирует новую авиационную группировку, включающую 12 транспортников и заправщиков, а также пять высотных разведывательных дронов.

    О планах альянса рассказал генеральный секретарь Марк Рютте на Форуме оборонной промышленности в Анкаре, передает ТАСС.

    «Сегодня ряд стран НАТО объявил о закупке десятков самолетов Airbus в рамках многонациональной инициативы по созданию флота из 12 самолетов – заправщиков и самолетов дальней транспортной авиации», – сообщил Рютте.

    Помимо этого, организация получит пять многофункциональных беспилотных аппаратов MQ-4C Triton производства американской компании Northrop Grumman. Генсек отметил, что эти дроны способны долгое время находиться на большой высоте и собирать необходимые разведывательные данные.

    Подписание контрактов позволит создать новые рабочие места как в Европе, так и в США. При этом конкретные сроки готовности авиации и беспилотников к выполнению поставленных задач пока не называются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне руководство ЕС и Североатлантического альянса объявило о завершении эпохи оборонного аутсорсинга для Европы.

    В мае три натовских самолета-заправщика Airbus A330-243MRTT приблизились к границам России у Калининградской области.

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    7 июля 2026, 12:11 • Новости дня
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    Генсек НАТО Рютте заявил о выделении 40 млрд долларов на борьбу с дронами
    @ GEORGI LICOVSKI/EPA/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    В ближайшие пять лет Североатлантический альянс направит свыше 40 млрд долларов на разработку и внедрение систем защиты от беспилотников, сообщил генсек НАТО Марк Рютте.

    Генеральный секретарь организации Марк Рютте выступил на саммите НАТО в турецкой Анкаре, подчеркнув важность противодействия современным воздушным угрозам, передает Bloomberg.

    «Альянс создает надежную систему защиты от беспилотников», – заявил он.

    Рютте также уточнил масштабные финансовые планы военного блока на ближайшие годы. По его словам, страны-союзники инвестируют более 40 млрд долларов в развитие возможностей по борьбе с дронами в течение следующих пяти лет.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Североатлантический альянс инициировал новые проекты по производству американских вооружений в Европе.

    Командование военного блока запланировало интеграцию беспилотников в войска к середине 2026 года.

    Ранее Марк Рютте назвал нецелесообразным уничтожение дешевых дронов дорогостоящими ракетами.

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    4 июля 2026, 14:50 • Новости дня
    Американский самолет-разведчик заметили над Черным морем

    Самолет-разведчик США ARTEMIS II заметили над акваторией Черного моря

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский самолет-разведчик Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II совершил очередной патрульный полет над акваторией Черного моря к югу от полуострова Крым.

    Полетные данные свидетельствуют об очередном появлении американского самолета-разведчика над акваторией Черного моря. Воздушное судно Bombardier Challenger 650 ARTEMIS II вылетело из румынского города Констанца, передает РИА «Новости».

    Самолет направился на юго-восток, пролетев параллельно турецкому побережью в сторону Грузии. Затем борт совершил разворот и двинулся обратно к Румынии.

    По информации агентства, в июне этот самолет курсировал над черноморской акваторией как минимум три раза.

    Над территорией Румынии борт пролетел над аэропортом Тулча, после чего вновь оказался над морем и развернулся к северо-западу от турецкого Зонгулдака.

    В последние годы Россия фиксирует беспрецедентную активность НАТО у своих западных границ. В альянсе называют это «сдерживанием российской агрессии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в середине прошлого месяца американский самолет-разведчик Bombardier Artemis II совершил полет над нейтральными водами Черного моря.

    Ранее аналогичный борт НАТО кружил в районе Калининградской области.

    До этого воздушное судно США провело патрулирование вдоль побережья Крыма и Сочи.

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    6 июля 2026, 00:49 • Новости дня
    В МИД заявили, что не ждут отказа НАТО от антироссийского курса

    Глава департамента МИД Масленников: Нет оснований ожидать изменения курса НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    Москва не ожидает смены антироссийского курса НАТО, заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников.

    «Нынешний курс блока на российском направлении вполне ясен и в отсутствие отдельного доктринального документа на этот счет», – приводит слова Масленникова РИА «Новости».

    По словам дипломата, подход Североатлантического альянса закреплен в Стратегической концепции НАТО 2022 года. В этом документе Россия объявлена «наиболее значительной и прямой угрозой безопасности союзников, миру и стабильности в Евроатлантическом регионе».

    Масленников подчеркнул, что Москва не видит каких-либо оснований ожидать изменений в подходе НАТО в ближайшее время.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Масленников заявил о фактической подготовке НАТО к возможному конфликту с Россией и о закреплении образа России как «наиболее значительной и прямой угрозы безопасности» в доктринальных документах альянса.

    В ежегодном докладе генсека альянса Марка Рютте Россия рассматривается как якобы самая значительная и прямая угроза безопасности, а также миру и стабильности в Евроатлантическом регионе.

    Масленников также сообщил о внимательном наблюдении российской стороны за военно-морскими учениями НАТО Breeze в акватории Болгарии и другими регулярными маневрами альянса у российских границ.

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    7 июля 2026, 11:22 • Новости дня
    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы

    Турция: Европейскую безопасность нельзя сводить лишь к интересам Евросоюза

    Турция заявила о центральной роли в безопасности Европы
    @ Juliane Sonntag/Photothek Media Lab/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан заявил, что европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода. В этой связи он подчеркнул центральную роль Турции.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан выступил на мероприятии Центра стратегических исследований в Анкаре, передает Anadolu.

    «Европейскую безопасность нельзя сводить исключительно к Европейскому союзу, поскольку она требует более целостного подхода», – подчеркнул дипломат.

    Глава ведомства отметил необходимость выработки долгосрочного видения для НАТО. По его словам, разногласия между США и Европой не приведут к кризису, а участие Дональда Трампа в саммите альянса крайне важно для урегулирования проблем.

    Турция поддерживает суверенитет Украины, однако для стабильности в регионе необходимо сохранять открытые дипломатические каналы с Россией, уверен министр. Он также добавил, что обладающие мощной оборонной промышленностью Анкара и Британия являются естественными участниками европейской системы безопасности.

    Европейским странам следует взять на себя больше ответственности и не воспринимать призывы Вашингтона к справедливому распределению нагрузки как угрозу, резюмировал Фидан.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава МИД Турции Хакан Фидан назвал личные связи лидеров США и Турции спасением для Североатлантического альянса.

    Глава Пентагона Пит Хегсет призвал европейских союзников взять на себя главную роль в защите континента.

    В июне турецкий министр подчеркнул важность совместных усилий Анкары и Москвы для безопасности в Черном море.

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    7 июля 2026, 11:12 • Новости дня
    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты

    Associated Press: НАТО представит Трампу в Анкаре многомиллиардные контракты

    Страны НАТО собрались представить Трампу миллиардные контракты
    @ Zhao Dingzhe/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Североатлантический альянс подготовил презентацию новейших оборонных проектов на миллиарды долларов, чтобы продемонстрировать президенту США готовность инвестировать в реальную боевую мощь.

    Руководство военного блока намерено доказать американскому лидеру свою эффективность, передает Associated Press. На стартующем в Анкаре саммите планируется масштабная презентация многомиллиардных сделок с западными оборонными компаниями.

    «Мы объявим о новых контрактах на десятки миллиардов, которые обеспечат нас важнейшим оборудованием, необходимым для сдерживания и защиты», – заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

    Ожидается, что среди проектов будет замена полувекового парка самолетов наблюдения AWACS. Часть инициатив профинансируют за счет льготных оборонных кредитов Евросоюза.

    Однако Дональд Трамп ранее дал понять, что Вашингтону нужны не деньги союзников, а их преданность. Президент США остался разочарован отказом европейских партнеров присоединиться к военной операции против Ирана.

    Тем временем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал Белый дом не возобновлять продажу истребителей F-35 Турции. Политик опасается, что поставки боевой авиации Анкаре подорвут позиции израильских ВВС и нарушат баланс сил на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте запланировал удержать США в альянсе за счет новых оборонных контрактов.

    Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о завершении эпохи европейского военного аутсорсинга.

    Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан назвал личную дружбу Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана спасением для военного блока.

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    6 июля 2026, 06:31 • Новости дня
    Politico сообщила о подготовке восточного рубежа НАТО к конфликту с Россией

    Tекст: Антон Антонов

    Страны восточного рубежа НАТО усиливают оборону на границах с Россией, готовясь к военному конфликту, пишет Politico.

    Журналисты посетили финско-российскую лесную границу, границу Польши с Калининградской областью и Белоруссией, а также участок Литвы в районе так называемого Сувалкского коридора, пишет Politico.

    Politico пишет, что Европа «спешит укрепить свой восточный край», поскольку считает, что больше не может полагаться на защиту США от «угрозы».

    Указывается, что страны, расположенные в непосредственной близости от российских границ, активно возводят оборонительные сооружения и увеличивают резервы. Кроме того, государства закупают танки и беспилотники, готовясь к тому, что в первые дни потенциального конфликта, как пишет издание, им придется рассчитывать исключительно на собственные силы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генсек НАТО Марк Рютте сообщил о значительном усилении присутствия альянса на восточном фланге.

    Страны Восточной Европы активизировали военные приготовления на фоне снижения поддержки со стороны США.

    Президент России Владимир Путин подчеркивал, что Москва готова к войне с Европой, но не собирается нападать на нее. Российский лидер назвал чушью заявления о возможном нападении России на НАТО.

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    6 июля 2026, 08:33 • Новости дня
    МИД назвал европейские призывы к миру пустыми

    Замглавы МИД Галузин назвал европейские призывы к миру пустыми

    МИД назвал европейские призывы к миру пустыми
    @ Михаил Джапаридзе/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил замглавы МИД Михаил Галузин.

    Европейские призывы к миру ничего не стоят, это прикрытие для разработки вооружения против России, заявил заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин.

    По словам дипломата, западные страны намерены и дальше финансировать киевский режим и поставлять ему вооружение стран НАТО, передает РИА «Новости».

    «Германия переводит автомобильные заводы на выпуск военной продукции, Британия обещает «учесть опыт и наработки ВСУ», в Латвии строится совместный с Украиной завод по производству дронов», – подчеркнул Галузин.

    Замглавы российского внешнеполитического ведомства отметил, что Запад выделяет новые средства на поддержку украинской армии, используя ее как инструмент против Москвы. Россия готова к содержательному диалогу, но только если Европа подтвердит реальную готовность учитывать российскую позицию по вопросам безопасности конкретными действиями, добавил он.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, западные кураторы Киева планируют заморозить конфликт для усиления украинской армии.

    Глава МИД России Сергей Лавров обвинил европейские страны в использовании переговоров для прикрытия геополитической экспансии.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин назвал политическую волю Запада главным условием для возобновления мирного процесса.

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