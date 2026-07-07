Скандал с отмененной красной карточкой на ЧМ по футболу и тем, как Белый дом ведет себя с союзниками по НАТО – это примеры индивидуальной стилистики Трампа, как промежуточной фигуры в поиске американской элитой новых управленческих решений.0 комментариев
Песков заявил об агрессивной риторике Запада перед саммитом НАТО в Анкаре
В преддверии встречи Североатлантического альянса прозвучало множество враждебных высказываний, направленных против российского государства, заявил представитель Кремля Дмитирй Песков.
Подготовка к грядущему мероприятию сопровождалась недружественными выпадами в адрес Москвы, передает ТАСС.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркнул, что риторика западных стран носила негативный характер.
«В контексте подготовки к этому саммиту мы слышали очень много заявлений, которые касались нашей страны. К нашему сожалению, это были заявления не о конструктивном взаимодействии и диалоге, а, скорее, заявления конфронтационного характера», – отметил пресс-секретарь президента.
Представитель Кремля добавил, что российская сторона будет внимательно следить за итогами встречи. По его словам, необходимо проанализировать подписанные документы и содержание двусторонних переговоров на полях мероприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил готовность Москвы к переговорам с европейскими странами.
Осенью прошлого года представитель Кремля отверг наличие в стране сторонников конфликта с Североатлантическим альянсом.
Летом 2025 года Министерство иностранных дел РФ сообщило об активной подготовке военного блока к противостоянию с Россией.