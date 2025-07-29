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Греф сообщил о нулевом уровне мошенничества при оплате биометрией
В течение полутора лет при оплате с использованием биометрических данных в Сбере не было зафиксировано ни одного случая мошенничества, сообщил глава Сбера Герман Греф на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По его словам, «ни одной технологии нет, где бы не было нуля по мошенничеству», передает ТАСС.
«С карточкой мошенники научились работать и так далее, и так далее. Здесь у нас ноль мошенничеств за полтора года», – сказал Греф.
Греф отметил, что Россия стала первой страной, где вопросы безопасности и скорости оплаты с помощью биометрии были решены на системном уровне. Он подчеркнул, что теперь для совершения оплаты достаточно улыбнуться в терминал, а сама операция занимает доли секунды.
Глава «Сбера» также сообщил, что в прошлом году основное внимание уделялось установке терминалов для биометрической оплаты, что потребовало значительных инвестиций. Пользователи начали активно осваивать новую технологию, и по итогам первого квартала 2025 года оборот по оплате с помощью биометрии превысил весь объем 2024 года.
Ранее Путин проявил интерес к новой возможности Сбера совершать покупки с помощью биометрической идентификации лица вместо традиционных банковских карт. Он также отметил вклад Грефа и Сбера в развитие ИИ и инноваций.