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Гособвинение запросило до 28 лет колонии для агентов разведки Украины в Крыму
Прокурор запросил 28 и 22 года для агентов ГУР Украины за госизмену
В ходе прений в Южном окружном военном суде прокурор попросил назначить 28 и 22 года лишения свободы агентам Главного управления разведки (ГУР) Украины Сергею Козлову и Евгении Самойловой по делу о государственной измене и терроризме.
Сергея Козлова и Евгению Самойлову обвиняют в поджоге автомобиля с символикой V и Z, а также в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму и убийства российского военнослужащего в Севастополе, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.
«Козлову прокурор попросил 28 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима, 700 000 рублей штраф и 2 года ограничения свободы, Самойловой – 22 года в колонии общего режима, 500 000 рублей штраф и 2 года ограничения свободы», – рассказал собеседник агентства.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд подтвердил приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту.
В августе ФСБ задержала агента украинской разведки, готовившего теракты в Крыму.
В начале того же месяца суд арестовал агентов Киева, также планировавших атаки на полуострове.