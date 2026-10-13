Гособвинение запросило до 28 лет колонии для агентов разведки Украины в Крыму

Прокурор запросил 28 и 22 года для агентов ГУР Украины за госизмену

Tекст: Елизавета Шишкова

Сергея Козлова и Евгению Самойлову обвиняют в поджоге автомобиля с символикой V и Z, а также в подготовке подрыва железнодорожных путей в Крыму и убийства российского военнослужащего в Севастополе, передает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Козлову прокурор попросил 28 лет лишения свободы с отбыванием первых 7 лет в тюрьме, оставшийся срок в колонии строгого режима, 700 000 рублей штраф и 2 года ограничения свободы, Самойловой – 22 года в колонии общего режима, 500 000 рублей штраф и 2 года ограничения свободы», – рассказал собеседник агентства.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце суд подтвердил приговор фигурантам дела о теракте на Крымском мосту.

В августе ФСБ задержала агента украинской разведки, готовившего теракты в Крыму.

В начале того же месяца суд арестовал агентов Киева, также планировавших атаки на полуострове.