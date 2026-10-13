Оверчук обсудил участие российских компаний в закупках Всемирного банка

Оверчук призвал Всемирный банк не дискриминировать российские компании

Tекст: Ольга Иванова

«Конечно же, мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы российские компании участвовали в закупочных процедурах Всемирного банка. И здесь мы выступаем за недискриминационный и неполитизированный подход в отношении российских компаний», – приводит слова Оверчука ТАСС.

Вице-премьер отметил, что Россия готова делиться знаниями в сфере налогового администрирования с развивающимися экономиками и странами глобального Юга. Для ознакомления зарубежных партнеров с лучшим российским опытом в Бангкоке проводятся два семинара.

Кроме того, на мероприятиях сессии Россия представит собственные достижения в области цифровых государственных услуг, работы с геопространственными данными, регистрации прав собственности и управления недвижимостью.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 0,8%.

Эксперты МВФ предрекли стабильный рост российской экономики.

Всемирный банк назвал должников России.