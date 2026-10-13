Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.0 комментариев
Оверчук обсудил участие российских компаний в закупках Всемирного банка
Оверчук призвал Всемирный банк не дискриминировать российские компании
Вице-премьер России Алексей Оверчук на полях осенней сессии руководящих органов МВФ и Всемирного банка заявил о необходимости неполитизированного подхода к участию российских компаний в закупочных процедурах.
«Конечно же, мы подтвердили нашу заинтересованность в том, чтобы российские компании участвовали в закупочных процедурах Всемирного банка. И здесь мы выступаем за недискриминационный и неполитизированный подход в отношении российских компаний», – приводит слова Оверчука ТАСС.
Вице-премьер отметил, что Россия готова делиться знаниями в сфере налогового администрирования с развивающимися экономиками и странами глобального Юга. Для ознакомления зарубежных партнеров с лучшим российским опытом в Бангкоке проводятся два семинара.
Кроме того, на мероприятиях сессии Россия представит собственные достижения в области цифровых государственных услуг, работы с геопространственными данными, регистрации прав собственности и управления недвижимостью.
Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе Всемирный банк сохранил прогноз роста ВВП России на уровне 0,8%.
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Всемирный банк назвал должников России.