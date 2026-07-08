Эксперты МВФ предрекли стабильный рост российской экономики

Tекст: Денис Тельманов

Международный валютный фонд опубликовал свежий доклад о состоянии мировой экономики, передает ТАСС. Специалисты организации официально подтвердили свои апрельские расчеты относительно будущего российской экономики.

Согласно представленному документу, валовой внутренний продукт страны в 2026 году увеличится на 1,1%. Аналогичная позитивная динамика ожидается аналитиками и в 2027 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле Международный валютный фонд повысил прогноз по росту российской экономики на 2026 год до 1,1%.

В начале июня Европейский банк реконструкции и развития сохранил оценку увеличения ВВП России по итогам текущего года на уровне 0,8%.

Финансовые аналитики прогнозируют рост отечественной экономики в 2026 году в диапазоне от 1% до 1,5%.