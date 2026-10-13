Мадьяр предложил проверять депутатов Венгрии на алкоголь и наркотики

Tекст: Ольга Иванова

Поводом для инициативы главы венгерского правительства стало поведение представителя оппозиции, который разместил в социальных сетях рисунок карточек для настольной игры под названием «Бинго Петера Мадьяра», передает ТАСС.

«Состояние Яноша Поча вызывает все большие опасения. Я считаю, что в венгерском парламенте обязательно следует ввести внезапные проверки на присутствие в организме алкоголя и наркотиков», – заявил Мадьяр на заседании парламента. Он также добавил, что проверки на полиграфе не будут лишними.

На карточках для игры оппозиционер указал имена политиков, традиционно подвергающихся нападкам со стороны премьер-министра, и предложил угадать следующую мишень. В ответ на инициативу главы правительства Поч заявил о готовности сдать тесты в любой момент, но при условии, что Мадьяр пройдет их вместе с ним.

Партия ФИДЕС, которую представляет Поч, регулярно критикует новое правительство за отсутствие внимания к вопросам государственного управления и постоянный переход на личности в попытках дискредитировать прежние власти.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце венгерские политики заявили о риске уголовного преследования премьера за кражу телефона.

Летом Мадьяр сообщил о вступлении в должность нового президента страны.

Весной будущие власти Венгрии намеревались расследовать приватизацию при экс-премьере Викторе Орбане.