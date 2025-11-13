  • Новость часаКремль: Украина вернется к переговорам с гораздо более худших позиций
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила
    Зеленский ввел санкции против «граждан Израиля» Миндича и Цукермана
    Захарова объяснила отказ итальянской Corriere della Sera публиковать интервью Лаврова
    У стран G7 закончились идеи для новых санкций против России
    Российские войска освободили Синельниково и Даниловку
    Скачко: Заявление ЕС о некредитоспособности Украины связано со скандалом вокруг Миндича
    Норвегия отказалась быть гарантом кредита Украине
    Рубио сказал, почему США поддержали строительство Россией АЭС в Венгрии
    Стоимость золотых резервов России рекордно выросла за год
    Мнения
    Дмитрий Грунюшкин Дмитрий Грунюшкин Зачем Киев расчеловечивает украинцев

    За время войны мы много чего повидали. В любом конфликте страдает мирное население. Но спокойное и рассудительное, целенаправленное убийство дронами ВСУ двух стариков и старухи, стоящей на коленях в молитве, – это что-то другое.

    8 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Американская безответственность возвращается хаосом для США

    Вашингтон показал, как на определенном историческом витке политика распространения хаоса начинает вредить самому ее инициатору. Американцы запутались в стратегии бесконечных интриг, как дома, так и за границей.

    2 комментария
    Наталья Потемкина Наталья Потемкина Ценой аполитичности может стать потеря родины

    Согласно концепции миграционной политики России на 2026-2030 годы, в числе прочего в РФ создадут условия для возвращения из-за рубежа жителей Донбасса и Новороссии, покинувших свои дома до и во время СВО. После нищенских пособий, рабской работы, тычков и оскорблений от местных захотят вернуться многие, но смогут не все.

    13 комментариев
    13 ноября 2025, 14:25 • Новости дня

    СМИ: США будут отказывать в визах из-за хронических болезней

    Сотрудники консульств США получили указания учитывать болезни при выдаче виз

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Администрация американского президента расширила перечень оснований для отказа в визе, добавив хронические заболевания, ожирение и онкологические проблемы, пишут местные СМИ.

    Консульские службы США получили инструкцию учитывать наличие хронических заболеваний у претендентов на визы, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

    Под особым контролем окажутся  сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства.

    В документе Госдепартамента отмечается, что эти болезни могут потребовать дорогостоящего лечения – речь идет о расходах на сотни тысяч долларов.

    Кроме того, отмечается, что сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать потенциальные затраты для американской системы здравоохранения на медицинское обслуживание заявителя. Не исключено, что это приведет к росту числа отказов в визах или замедлит всю процедуру рассмотрения обращений, предполагает Washington Post.

    По сведениям неназванного дипломата, на которого ссылается издание, Госдепартамент активно ищет способы ужесточить иммиграционные правила или хотя бы замедлить процесс выдачи виз иностранцам.

    Ранее президент США уже высказывал намерения провести масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов и ужесточить правила иммиграции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти США задержали 457 человек на стройплощадке аккумуляторного завода, включая более 300 граждан Республики Корея, по подозрению в нарушении визового режима.

    Позже Трамп решил не выдворять южнокорейских специалистов, задействованных в строительстве завода Hyundai и LG в штате Джорджия, предложив им остаться для передачи своего опыта.

    Однако стремление Трампа сделать Америку «снова великой» и вернуть рабочие места американцам ведет к конфликту с союзниками и ломает систему глобального управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    10 ноября 2025, 19:07 • Новости дня
    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам

    В посольстве Франции заявили о сохранении выдачи виз россиянам

    Посольство Франции сделало заявление о выдаче туристических виз россиянам
    @ Sobolev Artyom/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Посольство Франции в Москве заявило, что решение Еврокомиссии по ограничению выдачи мультивиз не станет препятствием для туристических поездок россиян.

    Как заявили в посольстве, российские туристы по-прежнему смогут оформлять краткосрочные визы, в том числе туристические, через дипмиссию, передает РБК.

    «Действительно, 7 ноября Еврокомиссия приняла новые положения, касающиеся шенгенских виз для краткосрочного пребывания. Однако это решение не влияет на возможность для граждан России путешествовать во Францию и Европу: посольство Франции будет продолжать выдавать визы для краткосрочного пребывания, в том числе туристические визы», – заявили в дипмиссии.

    Франция стала второй страной Евросоюза по количеству принятых и согласованных запросов на визы от граждан России по итогам 2024 года.

    Напомним, ЕС ввел запрет на новые многократные визы россиянам. Спикер МИД Мария Захарова пообещала ответные меры на визовые ограничения ЕС.

    Комментарии (7)
    13 ноября 2025, 07:21 • Новости дня
    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров: Подковерные доклады сорвали встречу Путина и Трампа в Будапеште

    Лавров раскрыл причины срыва встречи Путина и Трампа в Будапеште
    @ Владимир Астапкович/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент США Дональд Трамп получал «подковерные доклады», после которых встреча с президентом России Владимиром Путиным в Будапеште не состоялась, сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров.

    Лавров в интервью итальянской газете Corriere della Sera, которое издание отказалось публиковать, рассказал, что Трамп получал некие «подковерные доклады», после которых встреча с Путиным была отменена, передает ТАСС.

    Также Лавров изложил хронологию событий вокруг переговоров по Украине после саммита в Анкоридже.

    «Откуда и от кого взялись подковерные доклады американскому лидеру, после чего он то ли перенес, то ли отменил будапештский саммит, мне неизвестно. Но я вам изложил канву событий, опираясь строго на факты, за которые отвечаю. А отвечать на откровенные фейки про «неготовность России к переговорам», «срыв» итогов Анкориджа я не собираюсь», – подчеркнул Лавров.

    Министр иностранных дел России назвал анкориджские понимания важной вехой на пути поиска долгосрочного мира на Украине «через преодоление последствий организованного администрацией Барака Обамы кровавого антиконституционного госпереворота в Киеве в феврале 2014 года».

    Он подчеркнул, что эти понимания основаны на сложившихся реалиях и «тесно перекликаются со сформулированными президентом России Владимиром Путиным в июне 2024 года условиями справедливого и устойчивого урегулирования украинского кризиса».

    Также Лавров отметил, что администрация Дональда Трампа признавала неприемлемость втягивания Украины в НАТО. Вашингтон также признал, что не получится игнорировать территориальный вопрос по итогам референдумов в пяти исторических регионах.

    В октябре состоялся прошел телефонный разговор между Путиным и Трампом, после него стало известно о встрече двух политиков в Будапеште, но через некоторое время ее отменили.

    Постпред России при ООН Василий Небензя отмечал, что Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине.

    Комментарии (5)
    12 ноября 2025, 22:22 • Видео
    Индия отказалась от русской нефти?

    Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 01:41 • Новости дня
    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину

    Трамп заявил о прекращении Вашингтоном трат денег на Украину

    Трамп: США больше не тратят деньги на Украину
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    США теперь получают деньги за поставки вооружений Украине через НАТО, а не тратят на Киев свои средства, заявил американский президент Дональд Трамп.

    «Мы больше не тратим деньги. Теперь нам платят через НАТО», – приводит слова Трампа РИА «Новости».

    Трамп также заявил об ущербе для Соединенных Штатов из-за украинского конфликта, оценив его в 350 млрд долларов. На эту сумму Трамп ранее оценивал переданное США при прошлой администрации оружие Киеву.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Трамп выразил мнение, что конфликт на Украине завершится в обозримом будущем. Трамп также заявил о значительном прогрессе в урегулировании ситуации на Украине. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Россия заинтересована в скорейшем окончании конфликта, однако важным условием считает достижение изначально поставленных задач.

    Комментарии (3)
    13 ноября 2025, 01:45 • Новости дня
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    Рубио заявил о выводе АЭС «Пакш-2» на территории Венгрии из-под санкций
    @ Soeren Stache/dpa/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Соединенные Штаты вывели проект строительства АЭС «Пакш-2» в Венгрии из-под санкций, поскольку хотят обеспечить Будапешту энергетическую независимость, заявил журналистам госсекретарь США Марко Рубио по завершении встречи глав внешнеполитических ведомств стран – участниц G7 в Онтарио.

    Рубио заявил, что Вашингтон стремится к тому, чтобы Будапешт обладал энергетической независимостью.

    «По атомной электростанции – она уже строится, и им [Венгрии] нужно ее достроить. Поскольку в этом участвует российская компания, которая занималась проектированием и строительством, мы хотим, чтобы они могли ее достроить, потому что хотим, чтобы они были энергетически независимыми», – приводит слова Рубио ТАСС.

    Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан напомнил, что санкции, коснувшиеся АЭС «Пакш-2», были введены в ноябре 2024 года администрацией Джо Байдена, но в июне 2025 года приостановлены администрацией Трампа.

    При этом срок действия исключения истекает в декабре, поэтому требовалось решить вопрос о его продлении. В ноябре 2024 года США ввели санкции против Газпромбанка, через который проходили расчеты между Венгрией и Россией за поставки нефти, газа и за строительство второй очереди АЭС в Пакше.

    Москве и Будапешту пришлось искать альтернативные способы расчетов. В настоящее время на АЭС в Пакше, построенную советскими специалистами в 1980-е годы и работающую на российском ядерном топливе, приходится половина всей вырабатываемой и треть потребляемой электроэнергии в Венгрии.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российское правительство заявило, что в ближайшее время на территории Венгрии начнется заливка первого бетона в фундамент станции, которую строят по проекту Росатома. США и Венгрия договорились о поставках ядерного топлива на АЭС «Пакш-2». Орбан заявил о снятии санкций США с поставок российских энергоносителей и АЭС «Пакш».

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 11:12 • Новости дня
    В Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, есть жертвы

    В Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, погибла россиянка

    В Египте автобус с туристами из России столкнулся с грузовиком, есть жертвы
    @ Atta/Global Look Press/ZUMA Press/Xinhia

    Tекст: Мария Иванова

    При столкновении автобуса с грузовиком в провинции Красное море в Египте погибла россиянка, еще 25 граждан РФ пострадали, сообщила администрация египетской провинции.

    «Рано утром во вторник 5 км от города Рас-Гариб туристический автобус столкнулся с грузовиком. В результате погибли два человека, в том числе россиянка», – говорится в сообщении местных властей в Facebook (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской), передает ТАСС.

    Напомним, ранее сообщалось, что в ДТП в Египте пострадали 27 россиян.

    На прошлой неделе шестеро россиян и пятеро белорусов пострадали в ДТП в Таиланде, а в октябре Abcgazetesi сообщила о гибели мотоциклиста из России в Турции.

    Комментарии (0)
    12 ноября 2025, 04:20 • Новости дня
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    Небензя допустил незнание Трампом некоторых деталей урегулирования на Украине
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп мог не знать о некоторых важных аспектах при урегулировании на Украине, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

    «Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал», – заявил он РИА «Новости».

    Небензя добавил, что Трамп также мог узнать нечто подобное в Анкоридже. В частности, речь шла о преследовании канонической Украинской православной церкви на Украине.

    «Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить», – подчеркнул дипломат.

    Встреча Путина и Трампа на Аляске, состоявшаяся 15 августа, была посвящена путям  урегулирования украинского конфликта. По итогам саммита Трамп заявил о возможности достижения завершения конфликта на Украине.

    Он подчеркнул заинтересованность России в долгосрочном урегулировании. В октябре состоялся телефонный разговор между Путиным и Трампом, после которого было объявлено о подготовке новой встречи в Будапеште, но она была отменена.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российская сторона регулярно передает в ООН материалы о преступлениях киевского режима, но реакции на эти обращения практически нет. Эксперты ООН выразили тревогу из-за ограничений свободы вероисповедания и религиозной практики для Украинской православной церкви на Украине.

    Комментарии (4)
    12 ноября 2025, 19:20 • Новости дня
    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Kan: Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху

    Трамп попросил Израиль помиловать Нетаньяху
    @ Al Drago/CNP/AdMedia/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Израиля Ицхак Герцог получил письмо от американского лидера Дональда Трампа с предложением помиловать премьер-министра еврейского государства Биньямина Нетаньяху, сообщила израильская гостелерадиокомпания Kan.

    По данным источника Kan, Трамп в письме Герцогу назвал дела против Нетаньяху «политическими и необоснованными» и призвал «положить конец политическим преследованиям» премьера, передает ТАСС.

    По информации гостелерадиокомпании, израильский президент в ответном комментарии заявил, что «любой желающий получить помилование должен подать прошение в соответствии с действующими правилами».

    В ноябре 2019 года генпрокурор Израиля объявил о решении предъявить Нетаньяху обвинения во взяточничестве, мошенничестве и злоупотреблении общественным доверием по трем делам. Глава израильского правительства неоднократно отвергал все выдвинутые против него обвинения. Обвинительные заключения были переданы в Окружной суд Иерусалима в январе 2020 года.

    В июне этого года президент США призвал прекратить судебное разбирательство против Нетаньяху в Израиле.

    Суд Израиля отклонил просьбу Нетаньяху об отсрочке слушаний по его делам.

    Комментарии (0)
    10 ноября 2025, 21:52 • Новости дня
    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на курорты страны НАТО

    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на отдых в Турцию

    Гоблин призвал россиян отказаться от поездок на курорты страны НАТО
    @ Katja Kreder/imagebroker.com/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию.

    Блогер Дмитрий Пучков, известный как Гоблин, выступил с призывом к соотечественникам отказаться от поездок в Турцию, передает Ura.ru.  В эфире радиостанции он категорично заявил: «В Турцию, страну НАТО, не надо ездить. Вот не надо, и все». Его слова прозвучали в связи с популярностью этого направления среди российских туристов.

    Пучков также напомнил, что ранее в Турции оказывали медицинскую помощь лицам, которых он назвал «сепаратистами с Кавказа».

    Комментарии (4)
    11 ноября 2025, 12:39 • Новости дня
    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    NYT: Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов

    Трамп пригрозил Би-би-си иском на 1 млрд долларов
    @ Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп пригрозил подать иск на 1 млрд долларов против компании Би-би-си, обвинив телеканал в предвзятом монтаже его речи и прямом искажении смысла в документальном фильме о событиях 6 января 2021 года.

    Дональд Трамп пригрозил подать в суд иск на Би-би-си на сумму 1 млрд долларов из-за документального фильма. Адвокат Трампа заявил, что речь политика от шестого января 2021 года была отредактирована «злонамеренно и уничижительно».

    В письме телекомпании адвокат потребовал полного отзыва документального фильма, извинений и выплат, которые «должным образом компенсируют ущерб, причиненный президенту Трампу». В случае невыполнения этих требований Трамп намерен «защищать свои законные права, в том числе путем подачи иска на сумму не менее одного млрд долларов».

    The New York Times сообщает, что глава Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты в воскресенье из-за давления в связи с монтажом документального фильма. В заявлении на своем сайте Би-би-си сообщила о получении письма с угрозой судебного иска и пообещала ответить «в установленном порядке». Документальный фильм под названием «Трамп: второй шанс?», который транслировался перед президентскими выборами в прошлом году, уже был удален с онлайн-платформы Би-би-си.

    Председатель Би-би-си Самир Шах заявил, что комитет по стандартам обсуждал жалобы на монтаж ролика в январе и мае, и что замечания были переданы команде BBC, которая занималась производством документального фильма. «Оглядываясь назад, было бы лучше принять более формальные меры», – отметил он и добавил: «Мы признаем, что способ редактирования речи создал впечатление прямого призыва к насильственным действиям. Би-би-си хотела бы принести извинения за эту ошибку».

    Следует отметить, что Трамп неоднократно использовал судебные иски для оказания давления на медиакомпании и журналистов, которые ему не нравятся. В октябре 2024 года Трамп подал иск, заявляя, что CBS News отредактировала интервью «60 минут» с Камалой Харрис, чтобы ее ответы выглядели более сложными, чем они были. Paramount Global согласилась выплатить Трампу 16 млн долларов для урегулирования дела в июле. В этом году президент подал в суд на The New York Times и трех ее репортеров на 15 млрд долларов за статьи, которые он счел ложными и злонамеренными. Он также подал в суд на Penguin Random House, издателя книги, написанной двумя репортерами Times.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, генеральный директор Би-би-си Тим Дэйви и исполнительный директор Дебора Тернесс покинули свои посты после скандала с дезинформацией о событиях в Капитолии в 2021 году.

    Telegraph обвинила Би-би-си в фальсификации выступления Дональда Трампа, заявляя, что редактирование речи создало впечатление призыва к беспорядкам.

    Эксперты отметили, что увольнение руководства Би-би-си не решит системную проблему и Россия продолжит разоблачать фейки западных СМИ.

    Скандал с Би-би-си уже вызвал раскол среди британских политиков и усилил внимание к публикациям, связанным с США, но в отношении России потоки лжи останутся прежними.

    Комментарии (9)
    13 ноября 2025, 07:49 • Новости дня
    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний

    Рубио: Ядерные испытания США включают испытание средств доставки

    Рубио объяснил заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний
    @ Nick Iwanyshyn/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Заявление президента США Дональда Трампа о возобновлении ядерных испытаний включает в себя средства доставки, заявил американский госсекретарь Марко Рубио.

    «Трамп обещал испытание наших ядерных возможностей. Которые включают системы доставки», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    Он добавил, что решение о возможных испытаниях ядерного оружия обосновывается желанием убедиться в безопасности такого вооружения.

    Президент России Владимир Путин заявлял, что получал телеграмму от российского посла в Вашингтоне Александра Дарчиева с разъяснениями по поводу заявлений Дональда Трампа о возможном возобновлении ядерных испытаний.

    США задумали запуск межконтинентальной баллистической ракеты после заявлений о возможном возобновлении ядерных испытаний. Также президент России заявил о готовности Москвы дать ответ в случае проведения ядерных испытаний другими странами.

    Комментарии (2)
    13 ноября 2025, 06:58 • Новости дня
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    @ Bonnie Cash/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Подписанный Дональдом Трампом закон о продлении финансирования федерального правительства на США позволяет завершить рекордный 43-дневный шатдаун и восстановить работу госструктур.

    Президент США Дональд Трамп в среду вечером подписал закон о продолжении финансирования работы федерального правительства до 30 января 2026 года включительно, передает ТАСС. Таким образом, рекордная по продолжительности приостановка работы американского правительства (шатдаун) преодолена на 43-й день.

    По словам Трампа, с момента подписания им документа «федеральное правительство возвращается к нормальной работе». При этом американский лидер в очередной раз обвинил в провоцировании шатдауна своих политических оппонентов из Демократической партии, заявив, что по их вине в США были отменены или задержаны 20 тыс. авиарейсов.

    Трамп также отметил, что «более миллиона госслужащих» оставались без зарплаты, множество малоимущих американцев не получали выплаты по программе обеспечения продовольствием.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские конгрессмены договорились завершить самый длительный шатдаун в истории США. Министр транспорта США ранее предупреждал об угрозе авиапаралича на Восточном побережье из-за остановки работы правительства. Белый дом высмеял демократов-призраков на Хэллоуин на фоне затяжного шатдауна.

    Комментарии (7)
    12 ноября 2025, 21:11 • Новости дня
    Ушаков: Трамп не передавал послания Путину через Токаева

    Tекст: Ольга Иванова

    Помощник президента России Юрий Ушаков опроверг информацию о передаче посланий от главы США Дональда Трампа президенту России Владимиру Путину через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.

    Президент США Дональд Трамп не направлял президенту России Владимиру Путину никаких посланий через президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, который недавно находился в Соединенных Штатах, передает ТАСС. Об этом сообщил помощник президента России Юрий Ушаков в разговоре с телеканалом «Россия-1».

    Ушаков подчеркнул: «Мы не получали никаких сигналов через него». Помощник российского лидера отметил, что визит Токаева в США не стал каналом для передачи каких-либо сообщений между Москвой и Вашингтоном.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин отметил содержательность переговоров с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым в Москве. Токаев назвал государственный визит главной политической встречей года и подчеркнул хорошую подготовку российской стороны.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 21:50 • Новости дня
    Власти Москвы увеличили стоимость патента для мигрантов

    Стоимость патента для мигрантов в Москве выросла до 10 тыс. рублей в месяц

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве стоимость патента для трудовых мигрантов увеличилась, теперь она составляет 10 тыс. рублей в месяц, соответствующий документ уже подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным.

    Собянин подписал закон об увеличении стоимости патентов для мигрантов. Соответствующий документ опубликован на официальном портале мэра и столичного правительства.

    1 ноября на внеочередном пленарном заседании Московской городской думы было принято решение установить региональный коэффициент таким образом, чтобы патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тыс. рублей в месяц.

    В тексте документа говорится, что в статье 1 цифры «2025» заменены цифрами «2026», а цифры «2,8592» заменены цифрами «2,9323». Согласно установленному коэффициенту, патент для мигрантов вырос с 8,9 до 10 тыс. рублей в месяц.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее полиция в Москве задержала группу из трех 26-летних приезжих, которые напали на автомобиль с ребенком, возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве.

    До этого Сергей Собянин раскритиковал ситуацию, при которой неработающие россияне получают обязательное медицинское страхование наравне с работающими гражданами.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 15:52 • Новости дня
    В КЧР туристы сорвались с ледяного склона

    В Карачаево-Черкесии трое туристов упали с обледеневшего склона

    Tекст: Денис Тельманов

    В Карачаево-Черкесии три туриста сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье, в связи с чем выдвинулась наземная группировка спасателей.

    Трое туристов из незарегистрированной группы сорвались с ледяного склона в Махарском ущелье в Карачаево-Черкесии. Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе МЧС России.

    По предварительным данным, группа из пяти человек планировала посетить ущелье. Как отметили в министерстве, во время передвижения по маршруту три человека оступились и упали с обледеневшего склона, получив травмы.

    На помощь выдвинулась наземная группировка Карачаево-Черкесского поисково-спасательного отряда на технике высокой проходимости. В МЧС подчеркнули, что группа не была зарегистрирована.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в центре Рима 69-летний турист из Японии сорвался с высоты в семь метров и погиб при попытке сделать селфи у Пантеона. В Эльбрусском районе спасатели обнаружили тела двух альпинистов с Перми, которые сорвались с пика Виа-тау и получили смертельные травмы. Центральный районный суд Кемерова выбрал для участника стрельбы у ночного клуба меру пресечения в виде ареста после гибели одного человека и ранения другого.

    Комментарии (0)
    11 ноября 2025, 03:37 • Новости дня
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    Аш-Шараа назвал присутствие войск США в Сирии обоснованным
    @ B.Shamlo vi/snapshot-photography/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Присутствие американских военных в Сирии является обоснованным, заявил президент Сирии на переходный период Ахмед аш-Шараа, который встретился в Белом доме с президентом США Дональдом Трампом.

    В интервью Fox News аш-Шараа заявил: «Существуют причины для присутствия вооружённых сил США в Сирии. Сейчас это должно осуществляться в координации с сирийским правительством», – передает РИА «Новости».

    Аш-Шараа также подчеркнул, что страна вступила в новую эру и будет строить новую стратегию взаимодействия, прежде всего с США. О возможности присоединения к международной коалиции против террористической организации ИГ (запрещена в России) он сказал, что данный вопрос будет обсуждаться внутри сирийского правительства.

    По его словам, в ходе переговоров с президентом США стороны обсуждали перспективы инвестиций в сирийскую экономику. Аш-Шараа указал, что сейчас Сирия воспринимается не как угроза, а как геополитический союзник, и особый интерес для инвесторов может представлять газовая промышленность страны.

    Аш-Шараа подчеркнул, что Сирия не намерена вступать в переговоры по Авраамовым соглашениям из-за продолжающейся оккупации Голанских высот Израилем.

    Аш-Шараа рассказал, что по завершении встречи Трамп подарил ему кепку движения MAGA.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президенты США и Сирии провели переговоры в Белом доме. Соединенные Штаты сняли ограничения на поставки в Сирию большинства товаров и технологий гражданского назначения, включая программное обеспечение. Сирия подписала декларацию о политическом сотрудничестве с возглавляемой США международной коалицией по борьбе с террористической организацией «Исламское государство» (запрещена в России).

    Комментарии (2)
    Главное
    В Черном море у Туапсе отразили атаку безэкипажных катеров
    Трамп подписал закон о прекращении шатдауна правительства
    Венгрия призвала завершить финансирование Киева из-за коррупции
    Лидер АдГ назвал Польшу угрозой для Германии
    Австралия обеспокоилась доступом России к авиабазе в Индонезии
    Актрису Троянову обвинили в призывах убивать русских детей
    В «Москва-Сити» разрешили построить новую башню высотой 300 метров

    Россия нашла новый способ пополнить дефицитный бюджет

    Минфин дебютирует в выпуске юаневых гособлигаций. Этот инструмент может оказаться выгодным не только для российского бюджета с растущим дефицитом, но и для самих экспортеров. Они вынуждены хранить свои юани на депозитах, но дать в долг государству сулит куда большую выгоду. Подробности

    Перейти в раздел

    Внутренние враги Зеленского ударили в самое уязвимое место

    Элиты Украины взбунтовались против Владимира Зеленского. В Верховной раде потребовали отставки правительства, а антикоррупционные ведомства, пользуясь защитой Запада, перешли в атаку на ближайшее окружение первого лица, включая фигуру особой важности – Тимура Миндича. За один день Зеленский потерял «кошелек» и «кума», а теперь рискует потерять всё. Подробности

    Перейти в раздел

    Беспилотники изменили структуру армии и военную геральдику

    В Вооруженных силах России завершено создание войск беспилотных систем. Теперь у них есть командование, органы военного управления на всех уровнях. Появилась даже собственная эмблема войск, которая совершила революцию в военной геральдике, схожую с появлением танка. Какие сегодня стоят задачи перед новыми войсками и как быстро будет налажено их взаимодействие с другими подразделениями? Подробности

    Перейти в раздел

    «Русская угроза» оказалась в Эстонии поводом для большого распила

    Гигантские расходы, направленные Эстонией якобы на «подготовку к отражению российской агрессии», на самом деле стали кормушкой для лиц, близких к правящей в стране партии. По крайней мере, в этом уверена эстонская оппозиция, а данные для этого собраны в соответствующем парламентском отчете. Что именно удалось обнаружить? Подробности

    Перейти в раздел

    Герой штурма Мариуполя погиб при взрыве в Ставрополе

    В результате взрыва в Ставрополе погиб Заур Гурциев – ветеран СВО и руководитель воздушной части операции по освобождению Мариуполя. В момент взрыва рядом с ним находился еще один человек. Следствие рассматривает несколько версий произошедшего, в том числе теракт. Эксперты допускают, что взрывное устройство мог принести второй погибший, которого втемную использовали украинские спецслужбы, а взрыв мог быть осуществлен дистанционно. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Индия отказалась от русской нефти?

      Пять крупных нефтепереработчиков отказались от закупок российской нефти в декабре. Они потребляли около двух третей «черного золота», поставляемого в Индию из России. Получается, Нью-Дели уступил давлению Вашингтона, а Москва потеряла союзника? Не совсем.

    • Страхи Зеленского и дело Миндича

      Из-за обысков в квартире Тимура Миндича, которого называют «кошельком» и близким другом Владимира Зеленского, украинская политическая элита пришла в движение. Задача – лишить Зеленского контроля над парламентом и правительством, пока тот ослаб.

    • Мюнхенская речь и новый мировой порядок

      2007 год можно считать особой вехой, когда завершилась эпоха однополярного мира и началось формирование нового миропорядка. «Однополярный момент», захвативший мир в начале 1990-х, закончился именно тогда – сначала с трибуны Мюнхенской конференции по безопасности, а потом и в реальности.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Позиция стран НАТО по поводу ввода сухопутных войск на Украину

      В НАТО активно обсуждается идея о вводе сухопутного контингента войск на территорию Украины. Какие страны альянса выступают за такое решение, а какие из них возражают – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    Перейти в раздел

    • Рождественский пост 2025-2026: когда начинается, сколько длится и что можно есть с 28 ноября

      Рождественский пост – это особое время подготовки к празднику Рождества Христова. Он длится 40 дней и помогает верующим сосредоточиться не на праздности, а на своей душе. Главная цель поста – не просто отказ от определенной еды. Это возможность стать лучше через три главных дела: молитву (больше общаться с Богом), покаяние – пересмотреть свою жизнь и исправиться, добрые дела – помогать тем, кто нуждается в помощи. Это время внутренней работы, когда ограничения в пище помогают человеку уделить больше внимания своему духовному состоянию и встретить праздник с чистым и спокойным сердцем.

    • День Матери в России 2025: какого числа отмечают, история, традиции, что подарить и как поздравить

      День Матери – один из самых теплых и значимых праздников в году, посвященный безусловной материнской любви, заботе и безграничному уважению к женщинам, подарившим жизнь. В России он отмечается в последнее воскресенье ноября, и в 2025 году этот день выпадает на 30 ноября. Праздник служит важным напоминанием о необходимости выражать благодарность матерям, укрепляет семейные узы и поддерживает традиции почитания материнства.

    • Что приготовить на Новый год 2026: лучшие новогодние салаты, которые понравятся всем

      Новый год 2026 – это магическое время, когда так хочется удивить гостей и создать незабываемую атмосферу праздника. И главным украшением стола по-прежнему остаются салаты. В тренде этого сезона – легкие сочетания, интересные заправки и свежая подача, но и без проверенной временем классики не обойтись. Мы собрали для вас десять лучших рецептов – от всеми любимых оливье и селедки под шубой до новых изысканных идей с авокадо, креветками и цитрусами, которые сделают праздничный стол по-настоящему блестящим.

    Перейти в раздел

    • Зеленский привел Украину к концу света

      Украинская энергосистема погрузилась в хаос, по всей стране начались масштабные отключения электричества. Это стало результатом ударов ВС РФ по энергетической инфраструктуре Украины для осложнения работы украинского ВПК и военной логистики.

    • США намерены начать испытания ядерного оружия

      Президент США Дональд Трамп поручил Пентагону начать испытания ядерного оружия. Он утверждает, что хочет сделать это «на равных» с другими странами – однако ни одна страна сегодня таких испытаний не производит.

    • Нобелевская премия мира ускользнула от Трампа

      В Белом доме раскритиковали решение присудить Нобелевскую премию мира экс-депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо: «Нобелевский комитет доказал, что политика для них важнее мира». Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно давал понять, что сам хотел бы стать обладателем этой награды.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации