СМИ: США будут отказывать в визах из-за хронических болезней

Сотрудники консульств США получили указания учитывать болезни при выдаче виз

Tекст: Тимур Шайдуллин

Консульские службы США получили инструкцию учитывать наличие хронических заболеваний у претендентов на визы, пишет ТАСС со ссылкой на The Washington Post.

Под особым контролем окажутся сердечно-сосудистые, респираторные, онкологические заболевания, диабет, нарушения обмена веществ, неврологические заболевания и психические расстройства.

В документе Госдепартамента отмечается, что эти болезни могут потребовать дорогостоящего лечения – речь идет о расходах на сотни тысяч долларов.

Кроме того, отмечается, что сотрудники консульств должны самостоятельно оценивать потенциальные затраты для американской системы здравоохранения на медицинское обслуживание заявителя. Не исключено, что это приведет к росту числа отказов в визах или замедлит всю процедуру рассмотрения обращений, предполагает Washington Post.

По сведениям неназванного дипломата, на которого ссылается издание, Госдепартамент активно ищет способы ужесточить иммиграционные правила или хотя бы замедлить процесс выдачи виз иностранцам.

Ранее президент США уже высказывал намерения провести масштабную операцию по депортации нелегальных мигрантов и ужесточить правила иммиграции.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре власти США задержали 457 человек на стройплощадке аккумуляторного завода, включая более 300 граждан Республики Корея, по подозрению в нарушении визового режима.

Позже Трамп решил не выдворять южнокорейских специалистов, задействованных в строительстве завода Hyundai и LG в штате Джорджия, предложив им остаться для передачи своего опыта.

Однако стремление Трампа сделать Америку «снова великой» и вернуть рабочие места американцам ведет к конфликту с союзниками и ломает систему глобального управления, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.