Украина как была с 1991–2013 годов разделена по языковому признаку, так разделенной и осталась. Школьники Киева, которые выросли и сформировались в условиях майданной, русофобской пропаганды, продолжают использовать русский язык как основной для коммуникации друг с другом.3 комментария
Балицкий сообщил о тысячах брошенных пенсионерах в Запорожской области
Часть жителей Запорожской области сбежала на Украину, оставив своих пожилых родственников без поддержки, заявил губернатор региона Евгений Балицкий.
Он доложил президенту России Владимиру Путину, что такие случаи участились, особенно среди тех, кто поспешно покинул регион, передает РИА «Новости».
По словам Балицкого, «многие люди выехали, особенно которые сбежали на Украину, стариков своих бросили». Губернатор подчеркнул, что государство и региональные власти не могут допустить безнадзорности пожилых.
Балицкий сообщил, что пять тысяч пенсионеров, чьи родственники уехали, нуждаются в дополнительной помощи, все они взяты под особый контроль региональными властями.
Ранее Балицкий на встрече с Путиным сообщил, что в Запорожской области остро ощущается нехватка медицинских кадров, особенно среди врачей первой категории.