Балицкий сообщил о тысячах брошенных пенсионерах в Запорожской области

Tекст: Валерия Городецкая

Он доложил президенту России Владимиру Путину, что такие случаи участились, особенно среди тех, кто поспешно покинул регион, передает РИА «Новости».

По словам Балицкого, «многие люди выехали, особенно которые сбежали на Украину, стариков своих бросили». Губернатор подчеркнул, что государство и региональные власти не могут допустить безнадзорности пожилых.

Балицкий сообщил, что пять тысяч пенсионеров, чьи родственники уехали, нуждаются в дополнительной помощи, все они взяты под особый контроль региональными властями.

Ранее Балицкий на встрече с Путиным сообщил, что в Запорожской области остро ощущается нехватка медицинских кадров, особенно среди врачей первой категории.