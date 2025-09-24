Балицкий заявил о намеренных ударах ВСУ по медикам в Запорожской области

Tекст: Вера Басилая

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил о намеренных ударах украинских войск по медперсоналу и объектам инфраструктуры региона, сообщается на сайте Кремля.

«Противник своими действиями, не имея побед на фронте, бьет по инфраструктуре. У нас, к сожалению, есть потери среди медицинского персонала и скорой помощи, к сожалению, безвозвратные есть потери», – заявил Балицкий.

По словам губернатора, сегодня порядка 150 тыс. человек продолжают жить вблизи линии соприкосновения в разных населенных пунктах области. Он отметил, что удары наносятся не избирательно, в том числе по медицинским объектам, что приводит к серьезным последствиям для гражданского населения и медиков.

Балицкий подчеркнул, что региональные власти совместно с федеральными ведомствами принимают все возможные меры для защиты людей: в том числе используются средства радиоэлектронной борьбы, задействованы силы комендатуры, приобрели 22 бронированные машины скорой помощи. Также дополнительные средства защиты установлены в 22 фельдшерско-акушерских пунктах, чтобы минимизировать риски для персонала и пациентов.

Ранее Балицкий заявил, что в Запорожской области ощущается нехватка медицинских кадров, особенно среди врачей первой категории.