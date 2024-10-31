Ректор МГИМО назвал ИИ ключевым фактором мировой политики

Ректор МГИМО Торкунов: ИИ становится ключевым фактором мировой политики

Tекст: Валерия Городецкая

«Страны, обладающие передовыми цифровыми технологиями, получают конкурентное преимущество на международной арене. Причем не только в экономике, но и в вопросах международно-политических», – отметил Торкунов, выступая на пленарной сессии «Цифровая трансформация мировой политики и экономики» в рамках III международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024», говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Глава МИД Сергей Лавров подчеркнул, что укрепление технологического суверенитета будет приоритетом для России в ближайшие десятилетия по решению президента Владимира Путина. Министр отметил, что современные технологии, открывая новые возможности, несут и риски, такие как злонамеренное вмешательство в цифровое пространство и распространение дезинформации.

Лавров обвинил коллективный Запад в стремлении сохранить вседозволенность в информационном пространстве, назвав его основным источником подобных угроз. Он также рассказал о роли России в разработке международной конвенции о противодействии преступлениям в сфере информационно-коммуникационных технологий, принятой в ООН в августе. По его словам, Россия инициировала создание глобального реестра контактных пунктов для укрепления доверия в информационном пространстве.

Замминистра науки и высшего образования Андрей Омельчук акцентировал внимание на роли искусственного интеллекта и нейротехнологий в международной политике. Замглавы Минэнерго Эдуард Шереметцев отметил, что цифровая трансформация определена национальной целью развития до 2030 года, а директор по цифровизации госкорпорации «Росатом» Екатерина Солнцева подчеркнула устойчивость России перед лицом ухода иностранных ИТ-компаний.

Председатель общественного совета при Минцифры России, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский отметил продвижение в импортозамещении контента, приведя в пример рост доли российских сериалов на рынке. При этом он выделил важность развития собственных компьютерных игр как стратегически значимой области.

В рамках III международной научно-практической конференции «Цифровые международные отношения 2024» также прошла сессия «Цифровые права человека: от признания к защите», на которой также выступили член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Артем Шейкин, член СПЧ при президенте России, профессор МГИМО МИД России, гендиректор АНО «Белый Интернет» Элина Сидоренко и замначальника Следственного департамента МВД Данил Филиппов.