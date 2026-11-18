Авторы учебника по литературе предложили школьникам учить стихотворение Пушкина «Зимний вечер» без строк про «выпьем с горя». О том, что «буря мглою небо кроет», они узнают, а вот про кружку им знать рановато. Мы смеялись над продвинутыми (не в ту сторону) европейцами, у которых не мама мыла раму, а «родитель 1», а сами-то что?2 комментария
Территория Японии увеличилась
Территория Японии увеличилась из-за извержения вулкана
У тихоокеанского острова Иото в Японии в результате подводного извержения вулкана образовался новый участок суши, который соединился с берегом, сообщает NHK.
В результате подводного вулканического извержения у тихоокеанского острова Иото образовался новый участок суши. Специалисты береговой охраны Японии зафиксировали эту активность с самолета в пятницу, передает NHK.
Извержение происходит примерно в 700 метрах от побережья Окинахамы на юге острова, который также известен как Иводзима. В ходе наблюдений были замечены периодические небольшие взрывы и поднимающийся на 300 метров дым. Выброшенная на поверхность порода сформировала территорию, примкнувшую к основному берегу.
«Поднимающийся серый дым указывает на то, что извержение очень активно», – заявил участвовавший в облете профессор Токийского научного института Кэндзи Ногами. Ученый добавил, что при выходе лавы новая земля сможет избежать разрушения, как это произошло с аналогичным участком в 2023 году, когда его размыли волны.
На фоне продолжающегося извержения ведомство распространило навигационное предупреждение. Экипажи всех проходящих поблизости судов призвали сохранять повышенную бдительность.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в результате подземных толчков магнитудой 5,7 близ префектуры Сидзуока на западе Японии пострадали более 20 человек.
Южная часть Весловского полуострова на курильском острове Кунашир за последние годы выдвинулась в сторону Хоккайдо почти на 500 метров из-за намываемого течениями песка.