Российские ученые создали электронный аналог нервных клеток человека

Tекст: Ольга Иванова

Об открытии сообщили ученые Саратовского государственного университета, говорится на сайте Минобрнауки РФ. Специалисты разработали электронное устройство, которое по принципу работы имитирует настоящие нейронные клетки – оно генерирует электрические импульсы, так называемые «спайки», используемые нервной системой для передачи сигналов.

Созданная схема построена на асимметричном диодном блоке, что позволило упростить ее конструкцию – для работы требуется только 7 элементов вместо привычных 14. Частоту импульсов можно изменять, корректируя параметры колебательного контура, а форму сигнала регулируют с помощью изменения количества диодов.

Профессор кафедры динамического моделирования и биомедицинской инженерии СГУ Владимир Пономаренко сравнил разработку с LEGO-блоком для сборки искусственных нейросетей и отметил, что схема проста для производства и достаточно точна для имитации биологических процессов. Аналоги, по словам ученых, либо слишком сложны, либо не позволяют точно воссоздать поведение нейронов.

Исследователи считают, что технология, помимо моделирования нейронных сетей, может использоваться в нейропротезировании и робототехнике – для создания «умных» датчиков и имплантов, заменяющих поврежденные нервные клетки. В данный момент специалисты СГУ работают над построением полноценной сети из электронных нейронов, что поможет в изучении мозга и поиске способов борьбы с нейродегенеративными болезнями.