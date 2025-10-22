Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.3 комментария
В Национальном центре «Россия» обсудили модернизацию здравоохранения до 2040 года
В Национальном центре «Россия» стартовал IV конгресс по вопросам развития здравоохранения, где обсудили внедрение новых технологий и планы по оснащению медучреждений.
В Национальном центре «Россия» 22 октября начался IV Национальный конгресс «Национальное здравоохранение – 2025». Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова зачитала приветственное письмо президента России Владимира Путина с акцентом на качество и доступность медицины, внедрение новых технологий и подготовку кадров, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в обращении к участникам отметил, что укрепление здоровья граждан – приоритет государственной политики. Он подчеркнул, что за счет национального проекта «Здравоохранение» обновлены материально-технические базы, построено и отремонтировано свыше 10 тыс. организаций, закуплено более 230 тыс. единиц оборудования, причем основная часть – отечественного производства.
Голикова сообщила, что до конца 2030 года планируется открытие четырех тысяч новых медицинских подразделений и закупка свыше 45 тыс. медицинских изделий. Более 8 млн человек уже получают лекарства за счет федерального бюджета, а 85% препаратов – российского производства. Более 18 миллионов граждан обеспечиваются лекарствами из региональных бюджетов.
Вице-премьер также рассказала, что за девять месяцев 2025 года репродуктивное здоровье прошли 6 млн россиян, лечение позволило более 12 тыс. женщин забеременеть. Кадровое обеспечение медорганизаций выросло: в 2025 году стало больше врачей и медперсонала, а ординаторы второго года обучения начали работу в учреждениях.
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко отметил, что приоритетом становится не только лечение, но и предотвращение заболеваний с помощью цифровых технологий и персональных медицинских помощников.
Он подчеркнул: «Сегодня важно не только заниматься профилактикой уже существующих заболеваний, но и бороться с предрасположенностью людей к патологиям». По его словам, интеграция данных и использование искусственного интеллекта позволят оптимизировать лечение и повысить качество медпомощи.