Путин поблагодарил Орбана за готовность принять саммит России и США в Будапеште
Президент России Владимир Путин на переговорах в Кремле поблагодарил премьер-министра Венгрии Виктора Орбана за готовность организовать российско-американский саммит в Будапеште.
Путин выразил признательность Орбану за «отклик на возможную встречу» между российским и американским лидерами именно в Венгрии, передает ТАСС.
Глава государства уточнил, что будет рад воспользоваться предложением Будапешта, если удастся достичь договоренностей о проведении саммита. «Если в ходе наших переговоров дело дойдет до использования площадки Будапешта, я буду этому очень рад и хочу вас поблагодарить за готовность оказать содействие», – заявил Путин на встрече.
Также Путин подчеркнул, что инициатива провести встречу именно в столице Венгрии исходила от президента США Дональда Трампа. По словам российского лидера, Трамп объяснил это хорошими отношениями обеих стран с Венгрией и лично с Орбаном, а Москва с радостью согласилась на это предложение.
Напомним, в пятницу Орбан прибыл в Кремль на переговоры с Путиным.
Орбан заявил, что намерен обсудить с президентом России поставки энергоносителей и урегулирование конфликта на Украине.