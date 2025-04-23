Lockheed объявил о планах радикальной модернизации F-35

Lockheed решил усовершенствовать F-35 с применением технологий шестого поколения

Tекст: Дмитрий Зубарев

Американская оборонная компания Lockheed Martin планирует провести глубокую модернизацию истребителя пятого поколения F-35 с использованием технологий, разработанных для самолета шестого поколения, сообщает ТАСС со ссылкой на портал Defense One. Об этом заявил генеральный директор компании Джеймс Тайклет.

Lockheed Martin ранее разрабатывал новые решения для участия в тендере на создание истребителя по программе Next Generation Air Dominance (NGAD), но уступил контракт Boeing, который займется разработкой самолета F-47. Тайклет сообщил, что понимает причины передачи контракта конкуренту, но не стал их раскрывать, добавив, что компания не будет оспаривать решение и сосредоточится на усовершенствовании F-35.

Гендиректор отметил, что модернизированный F-35 получит 80% возможностей самолета шестого поколения, оставаясь при этом вдвое дешевле. Основные изменения коснутся стелс-технологий, систем раннего обнаружения противника и установки перспективных вооружений. По словам Тайклета, обновленный F-35 должен превратиться в «Феррари» среди истребителей.

В то же время портал Defense One указывает, что текущие программы по модернизации F-35 идут медленно. Тайклет выразил уверенность, что новые технологии ускорят обновление истребителя. Lockheed Martin продолжит выпускать около 150 самолетов F-35 ежегодно.

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил, что контракт на NGAD предоставлен Boeing, а испытательные полеты новой модели продолжаются уже пять лет. По данным Reuters, стоимость контракта может превышать 20 млрд долларов. Трамп добавил, что истребитель шестого поколения будет использоваться совместно с большим количеством беспилотников.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Германии поставили под сомнение сделку по закупке истребителей F-35, ряд стран мира начал пересматривать свои заказы на F-35 из-за опасений по отношению к США, а новый премьер-министр Канады распорядился пересмотреть контракт на поставку этих истребителей.