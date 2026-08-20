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Макрон лишил экс-премьера Франции Фийона ордена Почетного легиона
Президент Франции лишил Фийона ордена Почетного легиона на десять лет
Бывшего главу правительства Франции Франсуа Фийона лишили прав и привилегий ордена Почетного легиона после обвинительного приговора по делу о фиктивном найме супруги.
Президент Франции Эммануэль Макрон подписал указ о лишении экс-премьера Франсуа Фийона прав и привилегий ордена Почетного легиона сроком на 10 лет, передает РИА «Новости».
Решение принято в связи с обвинительным приговором по делу о фиктивном найме его жены Пенелопы.
В документе, опубликованном в официальном журнале республики, говорится: «Указом президента республики от 19 августа 2026 года… права и прерогативы господина Франсуа Фийона..., связанные со званием великого офицера Почетного легиона, приостанавливаются на десяить лет». Кроме того, бывшего премьер-министра на аналогичный срок лишили прав ордена «За заслуги».
В прошлом году апелляционный суд приговорил Фийона к четырем годам лишения свободы условно и штрафу в 375 тыс. евро. Ему также запретили избираться в органы власти в течение пяти лет. Этот вердикт смягчил изначальный приговор от 2022 года.
Скандал вокруг политика разразился в 2017 году во время президентской предвыборной кампании. Издание Canard Enchaine сообщило, что супруга экс-премьера восемь лет получала зарплату как его фиктивный парламентский помощник. В результате Фийон был вынужден снять свою кандидатуру с выборов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Апелляционный суд Парижа приговорил бывшего премьер-министра Франции Франсуа Фийона к четырем годам заключения условно.
Ранее власти страны отозвали орден Почетного легиона у экс-президента Николя Саркози.
Суд назначил этому бывшему французскому лидеру пять лет лишения свободы по делу о незаконном финансировании избирательной кампании.