При таком дисбалансе сил поражение Острова Свободы в случае агрессии США кажется, на первый взгляд, предопределенным. Однако не все так просто – Революционные вооруженные силы и вообще Куба славятся своими способностями к асимметричным действиям.7 комментариев
Ким Чен Ын пожал руку Долиной в Пхеньяне
Председатель КНДР Ким Чен Ын поблагодарил выступивших в Пхеньяне российских артистов, включая народную артистку России Ларису Долину, и пожал певице руку, сообщает Минприроды России.
«Российско-корейский культурный обмен на высшем уровне. Ким Чен Ын лично поблагодарил московских артистов за торжественный концерт», – сообщает Минприроды в «Максе».
Концерт завершил первый день пхеньянских заседаний Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и КНДР.
С российской стороны в комиссии председательствует министр природных ресурсов и экологии Александр Козлов, с корейской – министр внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо.
Ведомство опубликовало фотографию, на которой Ким Чен Ын пожал руку Долиной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Долина выступила на концерте в Пхеньяне.
В понедельник Минприроды назвало даты заседания межправкомиссии России и КНДР в Пхеньяне.
В воскресенье глава КНДР Ким Чен Ын принял верительные грамоты у российского посла Андрея Подъелышева.