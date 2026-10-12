Tекст: Мария Иванова

В кольце окружения ведутся бои за освобождение Николаевки, Варваровки, Нефедовки и Черного, говорится в канале Max Минобороны.

Потери ВСУ в кольце окружения за сутки составили свыше 55 военнослужащих и пять наземных робототехнических комплексов.

Расширяется внешняя зона контроля. Продолжаются бои за овладение Приколотным, Котовкой и Гогино.

Также в Харьковской области поражены живая сила и техника двух механизированных, мотопехотной бригад, штурмового полка ВСУ и бригады теробороны в районах Светличного, Слатино, Мартового, Широкого, Бугаевки и Великого Бурлука.

А в Сумской области нанесено поражение формированиям двух механизированных бригад ВСУ и трех бригад теробороны у Юрьево, Бариловки, Радьковки, Великой Рыбицы и Ольшанки.

Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки противник потерял свыше 295 военнослужащих, бронетранспортер, две бронемашины и орудие полевой артиллерии, подытожили в оборонном ведомстве.

Напомним, накануне ВС России освободили четыре населенных пункта в ДНР и Харьковской области.

Днем ранее сообщалось, что колумбийские наемники ВСУ побоялись идти на прорыв котла в Харьковской области.

Ранее «северяне» не позволили ВСУ прорвать окружение на Харьковском направлении.