Tекст: Мария Иванова

Украинское министерство образования планирует отменить обязательное изучение некоторых предметов, включая физику, биологию и химию, для старшеклассников. Как сообщает издание «Страна.ua», изменения коснутся учащихся 10, 11 и 12 классов и будут внедрены с 2027 года. Помимо этих предметов, перестанут быть обязательными зарубежная литература, всемирная история, гражданское образование и география, передает РИА «Новости».

Изучение украинского языка и литературы, истории Украины, английского языка, математики, физической культуры и предмета «Защита Украины» останется обязательным. Такая реформа направлена на введение системы профильного образования, в рамках которой ученики смогут выбирать один из трех профилей: языковой, общественно-гуманитарный и «физмат».

Эта инициатива министерства, как подчеркивает «Страна.ua», позволит ученикам сосредоточиться на тех предметах, которые «соответствуют их будущим интересам и карьерам».

Отметим, на Украине продолжается массовый отток школьников как с очной, так и с дистанционной формы обучения, и доля старшеклассников, не планирующих поступление в украинские вузы, местами достигает 90%. За последние четыре года количество первоклассников на Украине снизилось на 122 тысяч, а число школ уменьшилось на 2114, главным образом в сельской местности.