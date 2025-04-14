Каллас заявила о намерении обсудить в ЕС поставки дальнобойных ракет Украине

Tекст: Ирма Каплан

Глава евродипломатии Кая Каллас прокомментировала заявление кандидата в канцлеры Германии Фридриха Мерца, который предложил поставлять Украине дальнобойные ракеты Taurus, отметив, что каждый член Евросоюза делает все возможное для поддержки Украины, передает РИА «Новости».

«Каждое государство-член дает то, что может дать, но я думаю, что послание это очень ясно. Мы должны сделать больше, чтобы Украина могла защитить себя», – заявила Каллас.

Она добавила, что ЕС планирует обсудить эту инициативу, и подчеркнула важность координации с партнерами по ЕС в вопросах передачи оружия, однако «прямо сейчас», по словам Каллас, ЕС должен «оказать давление на Россию».

Россия неоднократно заявляла, что поставки вооружений Украине осложняют урегулирование конфликта и вовлекают страны НАТО. Глава МИД Сергей Лавров подчеркивал, что любые грузы с вооружением для Украины рассматриваются Россией как законная цель для атаки.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе. В феврале Мерц заявлял, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня.