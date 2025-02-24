Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня

Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину

Tекст: Антон Антонов

«Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.

Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.