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Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня
Кандидат в канцлеры ФРГ Мерц отверг разговоры об отправке военных на Украину
Отправка европейских военных на Украину сейчас не рассматривается, приоритетом остается поддержка Киева, заявил кандидат в канцлеры ФРГ от блока ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
«Это вопрос сегодня вообще не стоит на повестке дня», – приводит слова Мерца ТАСС со ссылкой на ZDF и ARD.
Политик отметил, что на повестке дня стоит вопрос о дальнейшей поддержке Украины, чтобы она «могла обороняться». По его словам, поддержка была недостаточной.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Мерц предложил согласовать отправку немецких военных на Украину с Россией, подчеркнув необходимость безоговорочной поддержки населения. Мерц также заявил, что Украина и Европа должны участвовать в переговорах по урегулированию конфликта. Канцлер Олаф Шольц обвинил Мерца в «зигзагообразном курсе» по вопросу поставок Киеву ракет Taurus, что связано с его неоднозначной позицией в отношении поддержки Украины в конфликте с Россией.