Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Мерц счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы
Фридрих Мерц счел недопустимыми переговоры России и США без участия Украины и Европы
Украина должна участвовать в переговорах по урегулированию конфликта, и Европа должна быть вместе с ними, а не только Россия и США, заявил кандидат в канцлеры от ХДС/ХСС Фридрих Мерц.
На Мюнхенской конференции по безопасности лидер германской оппозиции Фридрих Мерц выразил свое недовольство возможными переговорами по урегулированию конфликта на Украине только между Россией и США, передает ТАСС.
Мерц подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда такие переговоры могут вестись без участия Украины.
«Они [украинцы] должны присутствовать за столом переговоров как основное государство. Мы должны быть вместе с ними», – заявил Мерц.
Также в рамках конференции Мерц ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал отказ ведущих политических партий Германии сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).
«Мы уважаем результаты президентских выборов в США и надеемся, что они сделают то же самое», – заявил Мерц.
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.
Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил немецкие партии за нежелание сотрудничать с «Альтернативой для Германии» и подчеркнул, что демократии, в том числе Германия, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.
Канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США.
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