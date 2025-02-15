Мерц счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы

Фридрих Мерц счел недопустимыми переговоры России и США без участия Украины и Европы

Tекст: Вера Басилая

На Мюнхенской конференции по безопасности лидер германской оппозиции Фридрих Мерц выразил свое недовольство возможными переговорами по урегулированию конфликта на Украине только между Россией и США, передает ТАСС.

Мерц подчеркнул, что считает недопустимой ситуацию, когда такие переговоры могут вестись без участия Украины.

«Они [украинцы] должны присутствовать за столом переговоров как основное государство. Мы должны быть вместе с ними», – заявил Мерц.

Также в рамках конференции Мерц ответил на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, который раскритиковал отказ ведущих политических партий Германии сотрудничать с партией «Альтернатива для Германии» (АдГ).

«Мы уважаем результаты президентских выборов в США и надеемся, что они сделают то же самое», – заявил Мерц.

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил , что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс осудил немецкие партии за нежелание сотрудничать с «Альтернативой для Германии» и подчеркнул, что демократии, в том числе Германия, рискуют не выжить, если будут игнорировать обеспокоенность своих граждан.

Канцлер Германии Олаф Шольц отверг упреки со стороны вице-президента США.

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