Переговорный процесс может быть саботирован его противниками – глупо было бы надеяться, что киевский режим и оставшиеся за бортом процесса европейцы будут сидеть, сложа руки. Однако то, как начались переговоры, уже стало серьезнейшим сигналом для тех, кто еще умеет мыслить и заботиться о своем будущем.0 комментариев
Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине
Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине и заверил в поддержке Киева
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что Германия не согласится с «навязанным миром» в вопросе Украины, выразив поддержку Украине и отметив необходимость помощи от США.
По его словам, Германия не поддержит «навязанный силой мир» в отношении Украины, так как «крах Украины не приведет к миру», передает ТАСС.
Шольц заявил о продолжении поддержки ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь, отметив, что в этих усилиях Европе понадобится помощь США.
Кроме того, канцлер заявил, что не допустит вмешательства в избирательную кампанию ФРГ, подчеркнув, что Германия сама решит, как поступать со своей демократией, отвергнув тем самым заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал отказ политических партий Германии сотрудничать с «Альтернативой для Германии».
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.