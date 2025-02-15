Шольц отверг идею «навязанного мира» по Украине и заверил в поддержке Киева

Tекст: Александра Юдина

По его словам, Германия не поддержит «навязанный силой мир» в отношении Украины, так как «крах Украины не приведет к миру», передает ТАСС.

Шольц заявил о продолжении поддержки ВСУ даже после окончания конфликта, подчеркнув, что для этого потребуется значительная финансовая и логистическая помощь, отметив, что в этих усилиях Европе понадобится помощь США.

Кроме того, канцлер заявил, что не допустит вмешательства в избирательную кампанию ФРГ, подчеркнув, что Германия сама решит, как поступать со своей демократией, отвергнув тем самым заявления вице-президента США Джей Ди Вэнса, который критиковал отказ политических партий Германии сотрудничать с «Альтернативой для Германии».

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил о возможности объявления чрезвычайной ситуации для финансирования военной помощи Украине.