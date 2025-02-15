Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до начала

Hurriyet: Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки отказом от принятия страны в НАТО

Tекст: Елизавета Шишкова

Запад мог предотвратить конфликт на Украине за сутки до его начала, если бы объявил о решении не принимать страну в НАТО, передает РИА «Новости».

Газета пишет, что Соединенные Штаты тогда хотели войны, но теперь стремятся к миру. По мнению издания, это связано с позицией американского президента, который считает затраты на Украину ошибочными. Газета также отмечает, что развитие событий на Украине стало шоком для Европы, в то время как для Анкары это не было неожиданностью.

В контексте турецкой политики, Анкара, возможно, была подготовлена к подобному развитию ситуации, учитывая ее региональные интересы и отношения с различными мировыми игроками. Издание пишет, что конфликт на Украине можно было избежать, если бы Запад проявил гибкость в своем подходе к геополитическим вопросам. Однако, по мнению издания, из-за стратегических интересов Соединенных Штатов этого не произошло.

Ранее министр обороны США Пит Хегсет отметил, что конфликт на Украине достиг критического момента, так как он приближается к своей третьей годовщине.

Замглавы комитета Верховной рады Егор Чернев признал, что Украина втянулась в противостояние с Россией ради обещанного членства в НАТО, что привело к страданиям и гибели граждан.