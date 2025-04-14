С большой вероятностью США и Евросоюз придут к компромиссу, несколько больше устраивающему американскую сторону. Она победит в противостоянии с небольшим перевесом по очкам. Скорее всего, Евросоюз пойдет на ряд уступок США по торговым вопросам, но взамен от американцев потребуют… хотя бы частично вернуть финансирование вооружения Украины.0 комментариев
Мерц поставил условие поставок ракет Taurus Киеву
Фридрих Мерц заявил о возможности поставки ракет Taurus Украине при согласовании с ЕС
Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц заявил, что Германия может поставить Киеву крылатые ракеты Taurus, если это будет согласовано с партнерами в Евросоюзе.
Лидер немецких консерваторов Фридрих Мерц, который, как ожидается, возглавит правительство Германии в мае, допустил возможность поставки крылатых ракет Taurus Киеву. Мерц подчеркнул, что это решение будет принято только при условии согласования с партнерами в Евросоюзе, передает ТАСС. Он заверил, что Германия не станет вступать в конфликт, но намерена поддержать Украину вооружением.
Мерц в интервью каналу ARD подтвердил свою позицию о необходимости поставки ракет Украине, отметив, что уже есть прецеденты поставок крылатых ракет европейскими странами, такими как Британия и Франция, а также США. По его словам, Германия должна следовать этому примеру после достижения согласия с европейскими партнерами.
Политик также акцентировал внимание на оборонительном характере действий украинской армии, подчеркнув, что они должны иметь возможность защищаться и наносить удары по путям снабжения российских сил. В этом контексте он упомянул Керченский мост как один из стратегических объектов.
Как писала газета ВЗГЛЯД, председатель фракции ХДС/ХСС в Бундестаге Фридрих Мерц призвал согласовывать с Россией отправку военных Германии на Украину, если этот вопрос когда-либо станет актуальным. Сообщалось, что Мерц заявил, что вопроса отправки войск на Украину нет в повестке дня. Он также счел недопустимыми переговоры по Украине без участия Европы.