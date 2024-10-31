Как положено ездить на электросамокатах: Новые правила для нового транспорта

Tекст: Ольга Никитина

Что такое СИМ и как они классифицируются?

СИМ (средства индивидуальной мобильности) – это транспортные средства, оснащенные одним или несколькими колесами и двигателем, предназначенные для передвижения одного человека. Они могут значительно отличаться по конструкции, мощности и функциональности. Однако независимо от модели все СИМ подпадают под действие единых правил дорожного движения. Так, СИМ, используемые на тротуарах и пешеходных дорожках, имеют ограничение по массе и не должны превышать 35 кг.

Несмотря на свою компактность и удобство, эти транспортные средства представляют определенную опасность как для самих пользователей, так и для пешеходов, велосипедистов, автомобилистов. Для минимизации рисков для всех участников движения были разработаны специальные правила.

Для начала кратко ответим на самые частые вопросы касаемо езды на электросамокатах и других СИМ.

С какой максимальной скоростью можно ездить на электросамокате?

Для большинства СИМ действует ограничение скорости в 25 км/ч.

Как правильно пересекать проезжую часть на электросамокате?

Переходить дорогу следует в предназначенном для этого месте, по пешеходному переходу. При этом необходимо спешиться и вести электросамокат или другое устройство, на котором вы передвигаетесь, рядом.

Можно ли ехать на электросамокате по проезжей части дороги?

Ехать по дороге на электросамокате можно, но только если по данному маршруту не пролегает велосипедная дорожка или нет выделенной полосы для велосипедов. То же касается и тротуаров, которые для электросамокатчиков являются более предпочтительными, чем автодорога. Иначе говоря, на сегодняшний день на электросамокатах можно ездить и по проезжей части, и по тротуарам.

Однако передвигаться по правому краю проезжей части водители электросамокатов могут только в том случае, если, во-первых, выполняется требование по возрасту (управлять средством передвижения должно лицо, достигшее 14-летнего возраста), и, во-вторых, это возможно только там, где максимальная скорость ограничена 60 км/ч и разрешено движение велосипедистов.

При этом к электросамокату предъявляются определенные требования. В том числе у него обязательно должна иметься тормозная система. По бокам данного устройства, а также в его задней части должны быть установлены светоотражающие элементы. Белый фонарь непременно устанавливается спереди, а сзади – красные фары. То же касается цветов светоотражающих элементов – на передней части они должны быть белыми, сзади – красными.

Нужны ли водительские права для езды на электросамокате?

Если мощность электродвигателя СИМ превышает 250 Вт, то для управления таким транспортным средством необходимо водительское удостоверение категории М. В остальных случаях такого требования нет.

На человека, управляющего электросамокатом, гироскутером или другим средством, обязанности водителей не распространяются.

Кто может оштрафовать за неправильную езду на электросамокате?

Водители СИМ по закону не обязаны предъявлять документы по требованию сотрудника ГАИ, а за нарушения правил движения наказываются в качестве пешеходов. Привлечь их к ответственности могут сотрудники полиции.

Кстати, за оставление места ДТП электросамокатчики, в отличие от водителей автомобилей, ответственности не несут.



Нужно ли смотреть на светофор, когда едешь на электросамокате?

Сигналы светофора предназначены в том числе и для водителей СИМ. Так, во время езды по пешеходной дороге и пересекая проезжую часть, они должны следить за сигналами, которые предназначены для пешеходов.

Если человек едет на самокате по полосе на велодорожке, то руководствоваться следует сигналами, предназначенными для велосипедистов.



Можно ли ездить на электросамокате вдвоем?

Российское законодательство допускает возможность перевозки пассажира на электросамокате при условии, что конструкция самого транспортного средства предусматривает такую возможность. То есть самокат должен иметь специальную площадку или сиденье для второго человека. Просто сесть вдвоем на обычный электросамокат нельзя, и вот почему:

– Конструкция большинства электросамокатов рассчитана на одного человека. Дополнительная нагрузка может привести к потере устойчивости, затруднению управления и, как следствие, к аварийным ситуациям.

– Два человека на одном электросамокате значительно ухудшают его маневренность и способность к торможению. Это особенно опасно при движении по неровной поверхности или в условиях ограниченного пространства.

– Несмотря на то что законодательство допускает перевозку пассажира, на практике сложно найти электросамокат, который бы соответствовал всем требованиям безопасности для такой перевозки.

Штрафы за езду на электросамокате вдвоем

За езду на электросамокате вдвоем, если конструкция транспортного средства не предусматривает такой возможности, предусмотрена административная ответственность. Согласно Кодексу об административных правонарушениях, нарушитель может быть оштрафован на сумму 800 рублей.

СИМ и пешеходы: кто главный на тротуарах и в парках?

С появлением средств индивидуальной мобильности на городских улицах возникло множество вопросов, связанных с безопасным использованием этих устройств, особенно в местах, предназначенных для пешеходов.

В российских городах ведутся работы по благоустройству, появляется все больше парковых зон, аллей и тротуаров, где гуляют семьи с детьми и пожилые жители. Но, к сожалению, далеко не везде есть выделенные полосы для передвижения на электросамокатах, гироскутерах и прочих устройствах, которые так полюбились молодежи. Как пешеходам и любителям езды с ветерком разойтись без конфликтов и травм? Расскажем об основных правилах для СИМ на тротуарах и в пешеходных зонах.

– Пешеход всегда прав. Независимо от того, насколько быстро вы движетесь на своем электросамокате или гироскутере, при встрече с пешеходом вы обязаны уступить ему дорогу и снизить скорость.

– Скорость ограничена. Максимально разрешенная скорость для СИМ, о которой упоминалось выше, действует в том числе на тротуарах и в пешеходных зонах. Ограничение, напомним, составляет 25 км/ч. Однако даже на такой скорости столкновение с пешеходом может привести к серьезным последствиям. А потому следующий пункт еще более важен.

– Уважение к другим. Двигаясь по тротуарам и в парках, помните, что вы делите это пространство с другими людьми. Будьте вежливы, подавайте сигналы при обгоне и не создавайте помех пешеходам. Поблагодарите пешеходов, которые пропускают вас вперед.

– Будьте особенно внимательны, если впереди вас играют дети или идут люди преклонного возраста. Сбросьте скорость, предупредите о своем появлении специальным сигналом или обратитесь к впереди идущим людям. Помните, что пешеходы не обязаны расступаться перед теми, кто едет на СИМ.

– Спешитесь при необходимости. Если движение большого количества людей создает помехи или вы приближаетесь к детской площадке, спуску или подъему, обязательно спешитесь и ведите свое транспортное средство рядом с собой.

– Осторожность в темное время суток. При движении в темное время суток используйте фары или фонари на своем СИМ, а также светоотражающие элементы на одежде. Это позволит пешеходам заранее заметить вас.

– Звуковой сигнал. Использование звукового сигнала на СИМ разрешено, но только в крайних случаях и таким образом, чтобы не создавать дискомфорта окружающим.

Правила передвижения на электросамокате в особых зонах

– Парки. Здесь часто действуют свои правила, которые могут дополнительно ограничивать скорость движения СИМ или даже полностью запрещать их использование в определенных зонах.

– Детские площадки. Движение на СИМ в непосредственной близости от детских площадок запрещено.

– Пешеходные зоны. В пешеходных зонах, как правило, действует ограничение скорости для всех видов транспорта, включая СИМ.

С какого возраста можно ездить на электросамокате?

Электросамокаты становятся все популярнее, но несмотря на свою кажущуюся простоту, управление этими средствами требует соблюдения определенных правил, в том числе установлены и возрастные ограничения.

Использование средств индивидуальной мобильности регулируется на законодательном уровне во многих государствах, включая Россию. Нормы, касающиеся возрастных ограничений, призваны обеспечить безопасность как самих водителей СИМ, так и других участников дорожного движения.

Основные возрастные категории и их права:

– Дети до семи лет: управлять электросамокатом без сопровождающего запрещено. Движение возможно только по тротуарам, пешеходным дорожкам и в пешеходных зонах.

Родители несут ответственность за безопасность своих детей при управлении СИМ.

– Дети от семи до 14 лет: ехать на электросамокате одному, без сопровождения старших строго запрещено. Двигаться можно только по пешеходным зонам, велопешеходным и велосипедным дорожкам. Нельзя – по проезжей части.

– По достижении 14 лет права в части управления СИМ у молодых людей расширяются, теперь они могут управлять, в частности, электросамокатами наравне со взрослыми. Имеют право двигаться по тротуарам, велодорожкам, пешеходным зонам и, при соблюдении определенных условий, по проезжей части.

Какая ответственность предусмотрена за нарушение правил езды на самокате?

Согласно российскому законодательству, за нарушение правил дорожного движения при управлении СИМ предусмотрена административная ответственность.

Размер штрафа может составлять:

– 800 рублей – за обычное нарушение правил.

– 1,5 тыс. рублей – за нарушение правил, допущенное в нетрезвом состоянии.

Какие нарушения могут привести к штрафу?

– Езда по проезжей части в неположенном месте.

– Превышение установленной скорости.

– Отказ уступить проезд пешеходам.

– Езда в нетрезвом виде.

– Перевозка пассажиров на СИМ, не предназначенном для этого.

– Использование мобильного телефона во время движения.

– Движение по тротуарам, предназначенным для пешеходов, с превышением скорости.

– Игнорирование сигналов светофора.

Нарушение правил дорожного движения при управлении СИМ не только влечет за собой административную ответственность, но и создает угрозу безопасности как самого водителя, так и окружающих. Поэтому крайне важно соблюдать все установленные правила и помнить, что электросамокат – это не игрушка, а транспортное средство, управление которым требует ответственности.