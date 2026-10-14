Группировка «Юг» уничтожила за сутки 62 пункта управления дронами ВСУ

  • Новость часаВ результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
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    Список ударов России по Британии дополнен неожиданным пунктом
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    Лидер Демпартии Армении Саркисян заявил о пересмотре Пашиняном курса на ЕС
    Лидер АдГ потребовала заключить с Россией «дизельную сделку» по примеру США
    МИД: Токио пытается использовать журналистов для подрыва безопасности России
    Рябков: Дизельная сделка вразумляет сомневающихся в России
    Трамп опроверг прекращение передачи американских разведданных Украине
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море
    Норвежский суд объяснил арест судна «Профессор Молчанов» опасностью промедления
    Мнения
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский ПВО становится бизнесом

    Вместо того чтобы перестраивать или создавать с нуля систему ПВО, можно заключить многолетний контракт с «зенитной ЧВК», которая будет комплектовать, интегрировать и эксплуатировать системы ПВО с учетом потребностей клиента. Пока такую услугу предлагают только американцы, но и россиянам ничто не мешает выйти на рынок.

    9 комментариев
    Сергей Худиев Сергей Худиев Публичная казнь разрушительна для души

    Против готовящейся в США первой в истории официально разрешенной трансляции смертной казни протестуют в самих США, в ООН и еще много где. Онлайн-трансляция казни – это не что-то совсем новое. Но она показывает, что человечество свернуло куда-то не туда.

    13 комментариев
    Илья Ухов Илья Ухов Цифровая инфраструктура России успешно прошла стресс-тест

    Дата-центры – это чрезвычайно чувствительная к внешним воздействиям ключевая инфраструктура. Работа по устранению последствий ударов по ним стала свидетельством высокой квалификации технических специалистов «Яндекса», компаний-партнеров, представителей государственных органов (в первую очередь Минцифры).

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    14 октября 2026, 05:58 • Новости дня

    Группировка «Юг» уничтожила за сутки 62 пункта управления дронами ВСУ

    Южная группировка войск поразила за сутки 62 пункта управления БПЛА ВСУ

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Потери Вооруженных сил Украины в результате действий Южной группировки войск составили 62 пункта управления беспилотной авиацией за одни сутки, сообщил начальник пресс-центра группировки Вадим Астафьев.

    «В течение суток поражены 62 пункта управления беспилотной авиацией, 79 наземных робототехнических комплексов, 81 антенна связи и БПЛА», – сказал Астафьев, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее операторы дронов группировки «Юг» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ. До этого Минобороны сообщило о потере ВСУ до роты солдат при освобождении Новосолошино. Кроме того, ведомство раскрыло потери ВСУ при освобождении Константиновки.

    13 октября 2026, 12:30 • Новости дня
    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Военный эксперт Кнутов: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями

    Эксперт: Утрата разведданных США грозит Украине тяжелейшими последствиями
    @ MOD Russia/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Возможное прекращение обмена разведданными между США и Украиной, а также отключение терминалов Starlink приведут к критическому снижению боеспособности украинской армии. Так, дроны будут «лететь вслепую», а изолированные группы ВСУ лишатся связи с командованием, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Ранее в Киеве подтвердили, что не получили вовремя данные о пусках ракет России.

    «США располагают одной из наиболее развитых в мире систем спутникового слежения за ракетными пусками. Передача таких данных существенно помогает Украине», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Он объясняет: спутники фиксируют подъем бомбардировщиков с ракетами или непосредственно запуск баллистики, информация практически в реальном времени поступает украинской стороне, что дает противнику возможность заблаговременно объявить воздушную тревогу и привести ПВО в состояние готовности.

    Вместе с тем, продолжил собеседник, у Украины есть европейские радиолокационные системы, а также РЛС еще советского производства – они способны с наземных позиций фиксировать и отслеживать, в том числе баллистические и крылатые ракеты, крупные дроны.

    «Однако на протяжении порядка 10 дней ВС России вели целенаправленную работу по радиолокационным станциям. Ослабление первой линии радиолокационного эшелона привело к критическому снижению оперативности: станции второго эшелона не успевают обнаруживать баллистические цели», – рассуждает аналитик.

    Кнутов не исключает, что отсутствие у Украины данных о ракетных пусках с территории России может быть связано с решением США. На этом фоне он упомянул, что ранее главком ВСУ Михаил Драпатый и представитель офиса Владимира Зеленского Павел Палис получали от американских чиновников звонки с требованием прекратить удары по российским НПЗ и угрозами о последствиях продолжения таких атак.

    «Если подтвердится версия об ограничении помощи со стороны Вашингтона, это можно расценивать как определенный сигнал и предупреждение украинской стороне», – считает спикер.

    Как напомнил специалист, в феврале 2025 года США уже приостанавливали обмен разведданными с Украиной, а также рассматривали ограничение доступа ВСУ к Starlink. «Тогда такие меры привели к катастрофе украинского фронта. Я полагаю, что если Штаты вновь примут такое решение, то последствия для Украины окажутся тяжелейшими», – прогнозирует собеседник.

    Во-первых, без американской разведывательной информации украинская сторона лишится данных о системе ПВО России. Это приведет к тому, что российская армия сможет сбивать значительно больше дронов, объясняет Кнутов.

    «США до сих пор предоставляли ВСУ данные о конфигурации российской системы ПВО. Это позволяло планировать маршруты и определять способы обхода средств противовоздушной обороны. Если такой информации у украинской стороны не будет, беспилотники будут лететь фактически вслепую и натыкаться на ЗРК», – детализировал он.

    «Во-вторых, возможное отключение Starlink существенно снизит ситуационную осведомленность украинских подразделений на поле боя. В первую очередь это затронет применение беспилотников. Кроме того, изолированные группы войск противника – например, в районе Волчанского котла в Харьковской области – лишатся канала связи с командованием», – добавил аналитик.

    Как отметил эксперт, в таких условиях украинским подразделениям придется переходить на альтернативные средства и прежде всего на радиосвязь. При этом такие каналы можно эффективно подавлять средствами радиоэлектронной борьбы, а также перехватывать и анализировать передаваемые сведения.

    «Таким образом, одновременное прекращение передачи разведывательной информации и отключение Starlink создаст для Украины крайне сложную оперативную обстановку», – акцентировал он. В итоге, полагает Кнутов, Зеленский будет вынужден уступить Трампу и согласиться на его требования.

    Ранее Воздушные силы ВСУ признали, что не получили информацию о пусках российских баллистических ракет по Киеву вечером 12 октября, и теперь «выясняют причины» отсутствия этих разведданных. Согласно опубликованному заявлению, удар по украинской столице был нанесен около 22:10. По предварительной оценке противника, город атаковали примерно шесть баллистических ракет. Их тип не уточняется.

    В ВСУ отметили, что радиолокационные средства обнаружили баллистические цели непосредственно во время атаки. При этом данные о запусках ракет с территории России заранее не поступили.

    Отметим, Украина использует, в том числе разведывательные сведения, предоставляемые США. Некоторые местные издания предположили, что Вашингтон мог прекратить или ограничить передачу Киеву соответствующей информации.

    Впрочем, киевские власти пытаются держать лицо. Так, советник Владимира Зеленского Сергей Бескрестнов (Флэш) заявил, что это не первый случай, когда запуск С-400 не фиксируется разведывательными службами партнеров. По его словам, у ситуации есть «нюансы», а с выводами не стоит спешить.

    Напомним, Зеленский допустил ряд резких высказываний в адрес президента США Дональда Трампа. Он отказался выполнять требование главы Белого дома не наносить удары по российским НПЗ и публично обвинил его в слабости после заключения дизельной сделки с Москвой. Трамп пришел в ярость из-за излишней самонадеянности Зеленского, пишет The Atlantic.

    По информации Financial Times, представители американской администрации пригрозили заблокировать работу механизма PURL, который позволяет европейским странам закупать оружие у Вашингтона и направлять его Киеву, а также прекратить обмен разведданными. Звонки с таким предупреждением поступили, в частности заместителю главы офиса Зеленского Павлу Палисе и главкому ВСУ Михаилу Драпатому.

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    13 октября 2026, 18:52 • Новости дня
    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах

    ФСБ: Задержанный японский журналист собирал на Курилах данные об участниках СВО

    Задержанный японский журналист собирал данные об участниках СВО на Курилах
    @ ЦОС ФСБ РФ/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные о жителях Курильских островов, участвующих в специальной военной операции.

    Задержанный по подозрению в шпионаже корреспондент бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун» собирал данные об участниках СВО из числа жителей Курильских островов, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

    «В результате кропотливой работы нами достоверно установлено, что японец, прикрываясь своим журналистским статусом, вышел далеко за его рамки», – сообщил оперативный сотрудник ФСБ.

    По его словам, действуя по заданию национальной разведки, иностранец осуществлял сбор и хранение сведений о количестве мобилизованных и добровольных участников спецоперации. Эту информацию он намеревался передать соответствующим структурам Японии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник на Сахалине задержали журналиста японской газеты по подозрению в шпионаже.

    При этом весной в самой Японии решили принять законы о борьбе со шпионажем и о внешней разведке. Ранее Генпрокуратура отменила реабилитацию десяти японских военных преступников.

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    13 октября 2026, 13:24 • Видео
    Британия обвинила Россию в неожиданном

    Премьер-министр Великобритании Энди Бернем заявил, что Россия повлияла на результаты референдума о выходе Соединенного Королевства из ЕС и использовала их в своих целях. Это правда?

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    13 октября 2026, 09:04 • Новости дня
    Российский военный ликвидировал грузинского наемника в бою на ножах

    Боец группировки «Центр» уничтожил в ножевом бою наемника из Грузии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Боец российской группировки войск «Центр» Денис Любченко во время зачистки населенного пункта в Донбассе ликвидировал в схватке на ножах грузинского наемника, который прятался в гражданской одежде.

    Военнослужащий обнаружил противника в одном из зданий во время завершения мероприятий по зачистке территории, передает РИА «Новости».

    В помещении располагался склад новых детских вещей, под которыми попытался спрятаться переодетый в гражданскую одежду иностранец.

    «У меня уже закончились бк. У него был только нож, и пришлось на ножах. В результате пятиминутного боя все лицо у меня изрезано, рука была порезана, все, но он не ушел. Остался там», – рассказал Любченко.

    Боец добавил, что присутствие большого количества иностранных наемников в рядах украинской армии не поможет ей одержать победу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее на Харьковском направлении был уничтожен латвийский наемник по кличке Волк.

    До этого бывший сотрудник Службы безопасности Украины рассказал о практике уничтожения тел воюющих за ВСУ иностранцев.

    Китайское издание NetEase сообщило о ликвидации почти половины прибывших на Украину наемников.

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    13 октября 2026, 18:18 • Новости дня
    МИД назвал недостающие гарантии для перемирия на Черном море

    Захарова указала на отсутствие механизмов реализации морского перемирия

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Предложения о морском перемирии не содержат четких механизмов, которые гарантировали бы прекращение поставок оружия на Украину по морю и беспрепятственный российский экспорт через Черное море, заявила Мария Захарова. В МИД подчеркнули, что без таких механизмов меморандумы и декларации вряд ли изменят ситуацию.

    Все предложения о морском перемирии лишены понятных гарантий того, что оружие не будет поставляться на Украину по морю, а Москва сможет без препятствий осуществлять свой экспорт, говорится в комментарии МИД России.

    «Примечательно, что во всех упомянутых предложениях отсутствует понимание о механизмах, которые бы гарантировали, что на Украину не будет поставляться оружие морским путем, а Россия сможет осуществлять свой экспорт, в том числе сельхозпродукции и нефти, по Черному морю беспрепятственно», – обратила внимание официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    Она добавила, что заключение меморандумов и деклараций без создания четких механизмов их реализации вряд ли способно выправить ситуацию. Сложности в сфере продовольственной безопасности являются следствием действий Киева, а также создаваемых Евросоюзом логистических барьеров и санкций в отношении российского сельскохозяйственного сектора, подчеркнули в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник военкор Евгений Поддубный сообщил, что Россия парализовала черноморское судоходство Украины.

    А в понедельник Болгария запросила помощь Евросоюза и НАТО после атаки на суда в Черном море. Ранее российские беспилотники поразили сухогруз с военным грузом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 09:36 • Новости дня
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    Российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием
    @ Отдел информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Вооруженные силы России нанесли групповые удары высокоточным оружием и беспилотниками по предприятиям украинского военно-промышленного комплекса, объектам логистики и сухогрузам, перевозившим грузы для ВСУ, сообщило Минобороны.

    В ночь на вторник ВС России ударили высокоточным оружием и беспилотными летательными аппаратами по предприятиям украинского ВПК и логистическим центрам. Целями также стали объекты железнодорожной и портовой инфраструктуры, включая морские суда, задействованные в доставке военных грузов, указало ведомство в Max.

    В Киеве был поражен цех предприятия «Палп Милл Принт», где производились ракеты и беспилотники большой дальности. Кроме того, удар нанесен по локомотивному депо «Дарница», которое занималось ремонтом поездов для транспортировки военных грузов и грузов двойного назначения.

    В Николаевской области уничтожен склад беспилотников в Мешково-Погорелово и поражен логистический центр «Новая почта» в Терновке, использовавшийся для снабжения вооруженных сил Украины. В Бугском лимане уничтожен сухогруз, который доставлял грузы военного назначения в порт Николаева.

    В понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о ежедневном сокращении ударного потенциала Киева.

    В воскресенье российские военные поразили логистический центр украинских войск и сухогруз с оружием.

    В пятницу ВС России поразили два сухогруза с военным имуществом для ВСУ.

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    13 октября 2026, 20:36 • Новости дня
    Туман помог российским военным за пять часов взять Лидино в ДНР

    Военный группировки «Центр»: Туман помог российским военным взять Лидино в ДНР

    Туман помог российским военным за пять часов взять Лидино в ДНР
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Младший сержант группировки войск «Центр» Руслан Пушмин рассказал, что из-за активности беспилотников противника российские военнослужащие дождались густого тумана, чтобы всего за пять часов выбить украинские подразделения из села Лидино.

    Для скрытного и быстрого продвижения в зоне спецоперации на Украине российские бойцы использовали плохие погодные условия, передает РИА «Новости».

    «Командир поставил задачу: не заходить в солнечную погоду, чтобы не терять наших бойцов. И как только туман хороший встал, мы сразу выдвинулись по два человека. Все рассредоточились по назначенным точкам и потом начали штурмовать дома», – заявил Пушмин.

    По его словам, в селе находилось большое число солдат ВСУ, однако из-за низкого уровня подготовки они впадали в панику и спешно пытались отступить. Штурм населенного пункта занял максимум пять часов.

    В понедельник Минобороны официально сообщило об освобождении Лидино в Донецкой народной республике силами группировки «Центр».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Минобороны раскрыло детали штурма запорожского Никольского.

    В понедельник ведомство объяснило тактику продвижения российских войск к селу Лидино в ДНР.

    Вооруженные силы России освободили эти населенные пункты от украинских подразделений.

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    13 октября 2026, 23:44 • Новости дня
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    ВСУ пожаловались на отсутствие информации от Запада о запусках российских ракет
    @ Минобороны России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Западные страны второй вечер подряд не предоставили Киеву данные о запусках баллистических ракет, сообщили Воздушные силы ВСУ.

    «Ситуация схожа со вчерашней – информации от партнеров по пускам <…> не поступало. Причины устанавливаются», – говорится в сообщении украинских военных.

    Советник Владимира Зеленского по коммуникациям Дмитрий Литвин уточнил, что «не было предупреждения от партнеров по тем каналам, по которым обычно было», передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, накануне ВСУ подтвердили прекращение получения информации о запусках российских ракет.

    Во вторник Зеленский пожаловался на отсутствие американских разведданных о ракетных ударах по Киеву.

    На прошлой неделе Вашингтон пригрозил лишить Киев разведданных за удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.

    По данным СМИ, США заявили Киеву, что предупреждение об ударах по территории Украины не было передано из-за неблагоприятных погодных условий.


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    13 октября 2026, 12:32 • Новости дня
    ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий
    ВС России за сутки в Доброполье освободили 286 зданий
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    В течение прошедших суток в Доброполье освобождено 286 зданий, в том числе три производственных сооружения, уничтожено до 65 украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.

    В районе Доброполья Донецкой Народной Республики (ДНР) штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города, говорится в канале Max Минобороны.

    Частью сил совместно с подразделениями морской пехоты продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты «Добропольская».

    В целом подразделения группировки «Центр» нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных, воздушно-десантной бригад ВСУ и двух бригад нацгвардии в районах Лимана, Веровки, Белозерского, Святогоровки, Веселой Горы, Марьевки и Новоявленки ДНР.

    Всего в зоне ответственности группировки за прошедшие сутки потери украинских вооруженных формирований составили до 345 военнослужащих, семь бронемашин, три орудия полевой артиллерии и боевая машина РСЗО «Град», подытожили в оборонном ведомстве.

    Накануне сообщалось о сорванной попытке деблокировать окруженные подразделения ВСУ в Доброполье.

    В понедельник российские войска начали бои за шахту «Добропольская».

    ВС России сбросили на позиции ВСУ в Доброполье листовки с призывом сдаться.

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    14 октября 2026, 04:27 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    В результате атаки БПЛА в Саратовской области погиб человек
    @ Официальная группа министерства здравоохранения Саратовской области в соцсети «ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    По предварительным данным, жертвой атаки БПЛА стал один человек, сообщил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

    В результате удара БПЛА в городе Балаково получили повреждения несколько жилых зданий.

    «Предварительно, погиб человек. На месте работают все оперативные службы», – сообщил Бусаргин в «Максе».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, с вечера вторника силы ПВО уничтожили 105 БПЛА, направлявшихся к Москве.

    Более 30 самолетов, следовавших в московские аэропорты, перенаправили в другие города из-за введенных в столичных воздушных гаванях ограничений по безопасности.

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    13 октября 2026, 20:18 • Новости дня
    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж

    ФСБ опубликовала видео задержания журналиста «Хоккайдо Симбун» за шпионаж

    ФСБ показала видео задержания японского журналиста за шпионаж
    @ кадр из видео

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    ФСБ России опубликовала видеозапись задержания корреспондента японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже.

    Центр общественных связей ФСБ России обнародовал видеозапись задержания корреспондента южно-сахалинского бюро японской газеты «Хоккайдо Симбун», подозреваемого в шпионаже, пишет ТАСС.

    На опубликованных кадрах запечатлены задержание журналиста, проведение обыска и его допрос, а также процесс этапирования подозреваемого в Москву.

    По данным ФСБ, задержанный собирал информацию об участниках спецоперации на Украине из числа жителей Курильских островов. Лефортовский районный суд Москвы избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу, следственные действия продолжаются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, журналист японской газеты был задержан на Сахалине по подозрению в шпионаже. Позже стало известно, что задержанный собирал данные об участниках спецоперации на Курилах.

    В феврале ФСБ задержала жителя Запорожской области за шпионаж и госизмену.

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    13 октября 2026, 16:18 • Новости дня
    Власти Херсона отдали квартиры местных жителей под размещение ВСУ

    Общественник Стремоусов: Власти Херсона отдали квартиры местных жителей ВСУ

    Tекст: Денис Тельманов

    Украинские власти используют эвакуацию из Херсона для выселения местных жителей из их квартир и последующей передачи жилья Вооруженным силам Украины, сообщил херсонский общественный деятель Ярослав Стремоусов.

    Киевский режим выгоняет жителей правобережной части Херсонской области из домов под предлогом эвакуации, чтобы разместить там военных, передает ТАСС.

    «Особенно цинично выглядит использование эвакуации для выселения людей из их собственных квартир. Формально – «спасение». Фактически – освобождение жилплощади, которую затем занимают непонятные лица, а иногда и военные в штатском. Люди возвращаются и находят свои дома разграбленными», – заявил Стремоусов.

    По его словам, мародерство в городе стало нормой при молчаливом согласии местной администрации. Общественник добавил, что истинная цель команды главы подконтрольной Киеву областной военной администрации Александра Прокудина заключается в выдавливании горожан из родных домов и разворовывании выделенных ресурсов.

    Ранее Прокудин призвал херсонцев эвакуироваться из-за риска длительных перебоев со светом и теплом в зимний период.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, летом военный эксперт сообщил о мародерстве ВСУ в домах в Дружковке.

    В мае губернатор Херсонской области Владимир Сальдо рассказал о полной беззащитности херсонцев перед украинскими военными.

    В марте военный эксперт Андрей Марочко сообщил о мародерстве ВСУ в Доброполье ДНР.

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    13 октября 2026, 15:49 • Новости дня
    В Днепропетровске прогремела серия взрывов

    В Днепропетровске прогремела серия взрывов на фоне воздушной тревоги

    Tекст: Ольга Иванова

    В Днепропетровске произошла серия взрывов, в регионе объявлена воздушная тревога.

    Серия взрывов прогремела в Днепропетровске, передает ТАСС со ссылкой на украинское издание «Общественное. Новости».

    Подробности произошедшего пока не приводятся. В ряде областей Украины, включая Днепропетровскую, действует предупреждение о воздушной тревоге.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в субботу в Днепропетровске прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги.

    В пятницу взрыв произошел в этом же городе.

    В четверг взрывы прогремели в Киеве, Днепропетровске и Запорожье.

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    13 октября 2026, 16:43 • Новости дня
    Белоруссия возбудила дело о теракте после удара дрона ВСУ под Брянском

    В Белоруссии завели дело о теракте из-за ранения гражданки при атаке дрона ВСУ

    Tекст: Ольга Иванова

    Генеральная прокуратура Белоруссии возбудила уголовное дело об акте терроризма из-за атаки украинского беспилотника по грузовику в Брянской области, при которой тяжело пострадала гражданка республики.

    Правоохранительные органы Белоруссии начали расследование теракта после удара беспилотника по грузовому автомобилю в Брянской области. В результате инцидента тяжелые телесные повреждения получила 31-летняя гражданка республики, передает ТАСС.

    В пресс-службе Генеральной прокуратуры уточнили, что атака произошла 8 октября на трассе Брянск – Новозыбков вблизи границы с Украиной. Материалы уголовного дела направлены в центральный аппарат Следственного комитета для предварительного расследования.

    В ведомстве также обратили внимание на участившиеся акты терроризма против мирного населения на приграничных территориях России и Украины. Прокуратура призвала граждан исключить поездки в зоны боевых действий в целях личной безопасности.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале месяца жительница Брянской области попала в больницу после обстрела со стороны ВСУ.

    Летом украинские военные обстреляли свинокомплекс в регионе.

    Девочка с бабушкой погибли при атаке на брянский поселок.

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    13 октября 2026, 15:39 • Новости дня
    ВКС России поразили пункты управления и дислокации подразделений ВСУ

    ВКС России ударили по пунктам управления и дислокации ВСУ

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Воздушно-космические силы России нанесли удары по пункту управления беспилотниками и местам сосредоточения живой силы украинских войск в трех регионах.

    Воздушно-космические силы России поразили места сосредоточения живой силы украинской армии. В Донецкой народной республике под удар попал пункт управления беспилотными летательными аппаратами 1-й отдельной бригады национальной гвардии Украины.

    Также атакованы пункты временной дислокации подразделений 65-й отдельной механизированной бригады в Запорожской области и 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады в Днепропетровской области, сообщает Минобороны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник российские войска поразили объекты в Киеве и Николаеве и сухогруз с оружием.

    В понедельник дроноводы «Востока» уничтожили артиллерийские орудия ВСУ в Запорожской области.

    Ранее Минобороны сообщило об уничтожении складов и пунктов управления дронами украинской армии.

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    13 октября 2026, 15:10 • Новости дня
    Мирошник сообщил о гибели 52 мирных жителей от атак ВСУ за неделю

    МИД: За неделю от атак ВСУ погибли 52 мирных жителя России

    Tекст: Денис Тельманов

    За неделю с 5 по 11 октября от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) погибли 52 мирных жителя России, среди которых пятеро детей, сообщил посол по особым поручениям МИД Родион Мирошник.

    «За истекшую неделю от обстрелов украинских нацистов пострадали 326 гражданских лиц: ранены 274 мирных жителя, в том числе 11 несовершеннолетних; погибли 52 человека, в том числе пятеро детей», – говорится в докладе Мирошника, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник в результате атак ВСУ в ЛНР пострадали шесть человек.

    В понедельник из-за атак на Алешкинский округ погибли три мирных жителя.

    В воскресенье в Белгородской области от дронов ВСУ погиб местный житель и трое пострадали.

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