Кажется, что сделки России в нефтегазовой сфере с США и Германией, которые продолжают обсуждать – не более чем бизнес, не имеющий прямого отношения к прекращению огня. Но ведь так и работают мирные инициативы в западном понимании: стремление к миру и стремление к деньгам идут рука об руку.0 комментариев
Операторы дронов группировки «Юг» уничтожили пункт управления БПЛА ВСУ
Минобороны: ВС России уничтожили пункт управления БПЛА в Семеновке
Ударные беспилотники Южной группировки войск разбили украинский пункт управления дронами в Семеновке на Краматорском направлении, сообщило Министерство обороны.
Операторы ударных дронов Южной группировки войск успешно поразили пункт управления беспилотниками противника в Семеновке на Краматорском направлении, сообщает Минобороны.
Украинские военнослужащие попытались замаскировать свои позиции под грудой бревен и шифера. Они рассчитывали, что такие укрытия позволят избежать обнаружения с воздуха, однако российские военные выявили и уничтожили цель.
«Плохая крыша», – прокомментировали маскировку ВСУ в Минобороны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду российские артиллеристы уничтожили пункт управления дронами ВСУ под Харьковом.
Псковские десантники за один вылет БПЛА поразили два танка у Доброполья.
Во вторник российские военные ликвидировали грузовик с боеприпасами и дронами в ДНР.