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Минобороны: ВСУ потеряли до роты при освобождении Новосолошино
Бойцы группировки «Восток» зачистили свыше ста строений в запорожском селе Новосолошино, уничтожив до роты украинских военнослужащих, сообщили в Минобороны.
В ходе боевых действий в селе Новосолошино в Запорожской области украинская армия понесла серьезные потери в живой силе и технике, передает РИА «Новости».
«Потери противника составили до роты живой силы. Также уничтожены 10 боевых бронированных машин, 11 автомобилей, шесть наземных роботизированных комплексов и более 30 тяжелых гексакоптеров типа «Баба-яга»», – сообщили в Минобороны.
Помимо этого, российские подразделения взяли под контроль подготовленный украинскими военными район обороны. В процессе зачистки было проверено свыше 100 строений. В ведомстве добавили, что успешные действия позволили расширить зону контроля на этом участке фронта и создать условия для дальнейшего продвижения группировки «Восток».
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце июня российские военные нанесли поражение противнику около Новосолошино.
Чуть позже подразделения группировки «Восток» освободили населенные пункты Ровное и Лесное в Запорожской области.
В середине июля суточные потери украинской армии на всех направлениях составили порядка 1450 военнослужащих.