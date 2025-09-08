Если канонические сюжеты культуры учили мужеству и терпению, готовили к семейной жизни и деятельному труду, то истории, которые сейчас лезут изо всех щелей интернета, учат детей быть несдержанными, несерьезными, самовлюбленными, слабыми, болезненно впечатлительными, странными.12 комментариев
Мадуро приказал мобилизовать 25 тыс. военных
Венесуэла приступила к развертыванию 25 тыс. военнослужащих вдоль границы с Колумбией и на побережье ради усиления защиты национального суверенитета.
Президент Венесуэлы Николас Мадуро распорядился мобилизовать 25 тыс. военнослужащих для обеспечения безопасности на границе с Колумбией, а также на Карибском и Атлантическом побережье страны, передает ТАСС. Решение касается штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро, где будут развернуты дополнительные силы Национальных боливарианских вооруженных сил.
«Я отдал приказ о развертывании 25 тыс. мужчин и женщин наших славных Национальных боливарианских вооруженных сил для усиления оперативно-тактических групп быстрого реагирования в зоне мира с Колумбией, на Карибском побережье и на Атлантическом побережье штатов Нуэва-Эспарта, Сукре и Дельта-Амакуро», – заявил Мадуро. Он отметил, что главная цель этой мобилизации – защита национального суверенитета, обеспечение безопасности страны и борьба за мир.
Официальные лица Венесуэлы ранее неоднократно сообщали об усилении мер безопасности в приграничных регионах в связи с имеющимися угрозами. Уточняется, что все подразделения приведены в повышенную готовность для реагирования на возможные инциденты.
