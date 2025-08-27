У нас сложилась уникальная ситуация, когда часть мужиков воюет и приобретает то, что Эдуард Лимонов назвал «строгой маской лица». Когда они вернутся с войны, их встретят «большие дети» с требовательными светлыми лицами и дерзкими речами.25 комментариев
Венесуэла обратилась в ООН из-за угрозы со стороны США
Власти Венесуэлы выразили обеспокоенность ООН из-за размещения военных подразделений и ядерного оружия США в Карибском море.
Венесуэла обратилась к генеральному секретарю ООН с просьбой вмешаться из-за переброски кораблей ВМС США в Карибское море, передает ТАСС. Министр иностранных дел Иван Хиль Пинто заявил: «Мы обратились к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу с просьбой о восстановлении здравого смысла и поделились озабоченностью в связи с развертыванием военных подразделений и даже ядерного оружия США в Карибском бассейне, что представляет угрозу миру». По словам министра, обсуждалась эскалация действий США, которая противоречит статусу Латинской Америки как зоны мира.
Он также отметил, что координатор ООН в Венесуэле подтвердил: страна считается территорией, свободной от незаконного выращивания наркотиков, согласно докладу UNDOC за 2025 год. По словам Хиля, США используют ложные обвинения в наркотрафике как предлог для враждебных действий.
Постпредство Венесуэлы при ООН осудило переброску атомной подводной лодки USS Newport News и ракетного крейсера USS Lake Erie в Карибское море. В заявлении подчеркивается требование немедленно прекратить развертывание американских сил и предоставить гарантии ненаправления ядерного оружия против региона.
Представительство Венесуэлы также призвало США соблюдать положения Договора Тлателолко 1968 года о безъядерном статусе Латинской Америки и Карибского бассейна. Особое внимание уделяется факту, что размещение атомной подводной лодки без раскрытия информации об ее вооружении нарушает нормы договора.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США нашли в Латинской Америке новое направление для потенциального военного вмешательства. Глава МИД России Сергей Лавров поддержал действия Венесуэлы, направленные на защиту суверенитета страны. Президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о начале переписи населения и призвал граждан вступать в боливарианскую милицию.