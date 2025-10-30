Регулярная публикация фейков с последующими опровержениями является одним из элементов почти любой политической машины. Такая тактика позволяет прозондировать реакцию международной аудитории и выпустить пар из внутриполитического котла.0 комментариев
Суд вновь назначил штраф Улицкой за нарушение статуса иноагента
Савеловский суд Москвы обязал Людмилу Улицкую (признана иноагентом) выплатить сорок тысяч рублей за повторное нарушение правил иноагентов.
Савеловский районный суд города Москвы признал писательницу Людмилу Улицкую виновной в административном правонарушении, сообщает ТАСС. Улицкая, признанная иностранным агентом, привлекалась по части 2 статьи 19.34 КоАП России за нарушение порядка ведения деятельности иностранного агента.
Из пресс-службы суда сообщили: «Постановлением Савеловского районного суда города Москвы Улицкая Людмила Евгеньевна признана виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 19.34 КоАП РФ (нарушение порядка деятельности иностранного агента). Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 40 тыс. рублей».
Этот штраф стал для писательницы уже вторым по аналогичной статье. В октябре 2024 года она была наказана административно на сумму тридцать тысяч рублей за такое же нарушение. Минюст России включил Улицкую в реестр иноагентов в марте 2024 года.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Пресненский суд Москвы признал режиссера Илью Хржановского виновным в нарушении порядка деятельности иностранного агента.
Минюст России включил писательницу Людмилу Улицкую и режиссера Илью Хржановского в реестр иностранных агентов. Следственный комитет объявил Галину Тимченко в международный розыск после расследования уголовного дела о работе нежелательной организации.