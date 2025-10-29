России и Монголии друг от друга никуда не деться. А значит, остается только дружить. В свое время на Западе изобрели черную легенду о монголах, а потом ее распространили на русских, объявив нас «наследниками Чингисхана».0 комментариев
Основательницу «Медузы» Тимченко объявили в международный розыск
Основательница «Медузы*» (Meduza*, включен в реестр иноагентов в России) Галина Тимченко (признана иноагентом) была объявлена в международный розыск после завершения расследования уголовного дела о работе нежелательной организации, сообщили в столичном главке СК.
В московском главке Следственного комитета России сообщили, что основательница Meduza* (признана иноагентом и нежелательной организацией в России) Галина Тимченко (признана иноагентом) стала фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ – организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории страны, передает РИА «Новости».
Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск, Тимченко заочно арестована.
Черемушкинский межрайонный следственный отдел завершил расследование, материалы дела переданы для передачи в суд. Как установили следователи, в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко публиковала в интернете видеозаписи, которые, по их мнению, были направлены на вовлечение граждан в деятельность организации и на формирование протестных настроений.
Тимченко была внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Она, по данным следствия, распространяла сообщения иностранных агентов, выступала против спецоперации на Украине и публиковала информацию, которую признали недостоверной и направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России. В настоящее время Тимченко проживает за границей.
Ранее Черемушкинский суд назначил заочный арест основательнице «Медузы*» Галине Тимченко по обвинению в организации деятельности нежелательной организации на территории России.
* СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента