Основательницу «Медузы» Тимченко объявили в международный розыск

Tекст: Вера Басилая

В московском главке Следственного комитета России сообщили, что основательница Meduza* (признана иноагентом и нежелательной организацией в России) Галина Тимченко (признана иноагентом) стала фигурантом уголовного дела по ч. 3 ст. 284.1 УК РФ – организации деятельности иностранной или международной организации, признанной нежелательной на территории страны, передает РИА «Новости».

Следствием получены доказательства, изобличающие обвиняемую в совершении инкриминируемого преступного деяния. Она объявлена в международный розыск, Тимченко заочно арестована.

Черемушкинский межрайонный следственный отдел завершил расследование, материалы дела переданы для передачи в суд. Как установили следователи, в сентябре 2024 года и марте 2025 года Тимченко публиковала в интернете видеозаписи, которые, по их мнению, были направлены на вовлечение граждан в деятельность организации и на формирование протестных настроений.

Тимченко была внесена Министерством юстиции в реестр иностранных агентов весной 2024 года. Она, по данным следствия, распространяла сообщения иностранных агентов, выступала против спецоперации на Украине и публиковала информацию, которую признали недостоверной и направленной на формирование негативного образа Вооруженных сил России. В настоящее время Тимченко проживает за границей.

Ранее Черемушкинский суд назначил заочный арест основательнице «Медузы*» Галине Тимченко по обвинению в организации деятельности нежелательной организации на территории России.