Американец разгромил московскую чебуречную из-за инаугурации Трампа

Tекст: Алексей Дегтярев

Американский гражданин Джон Джордан пригласил 31-летнюю россиянку Руслану на ужин в чебуречную на Сретенском бульваре, где они купили чебуреки и две бутылки водки, передает «Лента.ру» со ссылкой на Telegram-канал Shot.

В процессе ожидания заказа пара сильно напилась и провела в заведении более четырех часов. В ходе разговора тема сместилась на инаугурацию нового президента США Дональда Трампа, после чего Джордан начал кричать о том, что Джо Байден был бы лучшим вариантом.

При этом Руслана поддерживала избранного президента.

Оба участника стали раскидывать вещи в заведении. Сотрудники чебуречной не смогли самостоятельно успокоить дебоширов и были вынуждены вызвать полицию и скорую помощь.

Прибывшие службы выяснили, что помимо алкоголя пара также употребляла наркотики. В результате Джордана и Руслану доставили в токсикореанимацию с отравлением.

В августе в российской столице задержали американского гражданина, он применил насилие в отношении представителя власти. Он отказывался предоставлять документы, удостоверяющие личность, а также напал на правоохранителя.