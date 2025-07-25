Иран оценил переговоры с «евротройкой» как откровенные и серьезные

Tекст: Валерия Городецкая

Гарибабади отметил, что вместе с другим замглавы МИД Маджидом Тахт-Раванчи они провели серьезный, откровенный и обстоятельный разговор с европейскими дипломатами, передает ТАСС.

В ходе встречи обсуждались последние события, касающиеся отмены санкций и вопросов ядерной программы Ирана. В заключение он добавил, что стороны затронули ключевые темы, связанные с санкциями и ядерной проблематикой.

«Обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены. Было решено, что консультации по этому вопросу продолжатся», – отметил Гарибабади в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

Переговоры между Ираном и странами «евротройки» прошли впервые после окончания 12-дневного конфликта с Израилем.

Ранее сообщалось, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией