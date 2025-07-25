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    Мнения
    Глеб Простаков Глеб Простаков Зеленский сносит остатки демократической «крыши»

    Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.

    3 комментария
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Пятьдесят дней, которые разочаруют мир

    Если между Россией и Украиной начнутся серьезные переговоры, то Трамп скажет, что он победил. Что он заставил, что он принудил, что он молодец и сильный лидер. А мы разоблачать его ложь вряд ли станем. Иногда полезно дать ребенку игрушку, чтобы он занимался ею и не отвлекал взрослых от более важных дел.

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    Глеб Кузнецов Глеб Кузнецов Контроль над технологиями заменяет традиционные формы власти

    Впервые на уровне официального документа в США техноимпериализм описан как создание систем зависимости, где подчинение создается необходимостью доступа к критическим технологиям. А задачи «империалиста» сводятся к принуждению к потреблению этих технологий и стандартизации этого потребления.

    6 комментариев
    25 июля 2025, 14:58 • Новости дня

    Иран оценил переговоры с «евротройкой» как откровенные и серьезные

    Tекст: Валерия Городецкая

    Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.

    Гарибабади отметил, что вместе с другим замглавы МИД Маджидом Тахт-Раванчи они провели серьезный, откровенный и обстоятельный разговор с европейскими дипломатами, передает ТАСС.

    В ходе встречи обсуждались последние события, касающиеся отмены санкций и вопросов ядерной программы Ирана. В заключение он добавил, что стороны затронули ключевые темы, связанные с санкциями и ядерной проблематикой.

    «Обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены. Было решено, что консультации по этому вопросу продолжатся», – отметил Гарибабади в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).

    Переговоры между Ираном и странами «евротройки» прошли впервые после окончания 12-дневного конфликта с Израилем.

    Ранее сообщалось, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией

    24 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    Си Цзиньпин призвал Евросоюз отказаться от политики санкций
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Вызовы, с которыми сталкивается Евросоюз, исходят не от Китая, Пекин не видит кардинальных противоречий с ЕС и выступает против торговых ограничений со стороны Брюсселя, заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

    По словам Си Цзиньпиня, Китай не является источником вызовов для Евросоюза, в двусторонних отношениях отсутствуют фундаментальные противоречия и геополитические конфликты, передает ТАСС.

    Си Цзиньпин отдельно выразил надежду, что руководство Евросоюза откажется от рестрикционной политики в торгово-экономической сфере. По его словам, Китай рассчитывает, что европейская сторона будет сохранять открытость рынков и создавать комфортные условия для работы китайских компаний.

    Эти заявления прозвучали на встрече председателя КНР с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в пекинском Доме народных собраний. Китайские власти считают, что отказ от торговых ограничений укрепит экономические связи между сторонами.

    Ранее Си Цзиньпин провел встречу с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой в Пекине.

    Сообщалось, что в Евросоюзе готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

    До этого официальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    Газета ВЗГЛЯД писала, почему ЕС пошел на обострение отношений с Китаем по экономическим и политическим причинам.

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    22 июля 2025, 16:20 • Новости дня
    Венгрия отказалась поддержать членство Украины в ЕС несмотря на угрозы Зеленского

    Tекст: Валерия Городецкая

    Венгрия не собирается поддерживать вступление Украины в Европейский союз, несмотря на угрозы, которые звучали со стороны главы киевского режима Владимира Зеленского, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

    «Я хотел бы четко заявить: как бы ни угрожал нам президент Зеленский, Венгрия не поддержит вступление Украины в Европейский союз», – отметил Сийярто на пресс-конференции после переговоров с министром иностранных дел Андорры Иммой Тор Фаус, передает ТАСС.

    По его словам, Зеленский и украинские власти проявляют враждебное отношение как к самой Венгрии, так и к венгерскому народу, включая жителей Закарпатья. Сийярто подчеркнул, что подобное отношение стало очевидным в последние годы.

    Министр напомнил, что украинское руководство лишило венгерское меньшинство в Закарпатье основополагающих прав. Кроме того, он рассказал о гибели 45-летнего этнического венгра Йожефа Шебештьена, который скончался после избиения на призывном пункте за отказ идти на фронт. Венгрия уже потребовала от Евросоюза санкций против трех украинских военных, причастных к насильственному призыву и нарушению прав человека.

    Ранее саммит стран Евросоюза не смог согласовать итоговое заявление из-за позиции Венгрии, отказавшейся поддержать начало переговоров о вступлении Украины.

    Подавляющее большинство участников референдума в Венгрии – 95% – высказались против скорого вступления Украины в Евросоюз.

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    22 июля 2025, 21:35 • Видео
    Новая проблема Украины: у ЕС кончились деньги

    Дальнейший план действий Украины, согласно которому Евросоюз будет покупать для ВСУ американское оружие, под угрозой. Причина банальна: у стран Евросоюза закончились деньги. В первую очередь это касается Франции.

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    24 июля 2025, 21:50 • Новости дня
    Иран намерен обогащать уран с согласия стран ЕС и Британии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Иран намерен на переговорах с европейскими странами настаивать на сохранении права на развитие собственной ядерной программы, включая обогащение урана, пишет Reuters.

    Как сообщает Reuters, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией, передает «Лента.Ру». Дипломат добавил, что Исламская Республика всегда была готова развивать свою ядерную программу в таких рамках, чтобы снять опасения европейских государств.

    Ранее стало известно, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.

    Глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси допустил способность Ирана вскоре возобновить обогащение урана.

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    23 июля 2025, 08:58 • Новости дня
    FT: ЕС готовится к жестким переговорам с КНР по торговле

    FT сообщил о планах обсудить торговый дисбаланс ЕС и Китая на саммите

    Tекст: Вера Басилая

    Лидеры стран Евросоюза готовятся «к жестким переговорам» с Пекином, и намерены поставить перед председателем КНР Си Цзиньпином вопросы торгового дисбаланса и доминирования Китая на ключевых рынках на предстоящем саммите в Пекине, пишет Financial Times (FT).

    Евросоюз намерен провести «жесткие переговоры» с председателем КНР Си Цзиньпином на предстоящем саммите, передает ТАСС.

    Встреча состоится 24 июля в Пекине, где ключевыми темами станут торговый дисбаланс, китайские промышленные мощности и экономическое «принуждение».

    Глава дипслужбы ЕС Кая Каллас отметила, что обеспокоенность вызывает доминирование Китая в критически важных сырьевых товарах и сфере производства потребительских беспилотников. По ее словам, «торговля и безопасность взаимосвязаны».

    Чиновник Евросоюза подчеркнул, что сам по себе открытый обмен мнениями на таком уровне уже рассматривается как достижение, несмотря на сложность повестки.

    FT отмечает, что за последний год Брюссель инициировал 25 расследований в отношении китайских товаров, что почти в четыре раза превышает прошлогодний показатель.

    Эксперт из Пекина Ван Дун считает, что диалог позволит продвигаться в таких сферах, как стабильность цепочек поставок, реформирование ВТО и климатическая повестка.

    Представитель МИД КНР Го Цзякунь в преддверии саммита подтвердил готовность Китая к сотрудничеству с ЕС по укреплению партнерства, защите многосторонности и развитию открытого диалога.

    Ранее фициальный представитель МИД Китая Линь Цзянь осудил 18-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, в который впервые включили китайские банки.

    В 18-й пакет ограничений Евросоюза затронул Suifenhe Rural Commercial, Heihe Rural Commercial и три китайские компании, которые, по мнению Брюсселя, поставляли в Россию продукцию для нужд военно-промышленного комплекса.

    Власти Китая объявили о готовности принять решительные меры для защиты национального бизнеса после расширения антироссийских санкций.

    Газета ВЗГЛЯД выясняла, почему ЕС пошел на обострение с Китаем.

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    24 июля 2025, 06:19 • Новости дня
    Си Цзиньпин провел переговоры с руководством Евросоюза в Пекине

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В столице Китая прошла встреча председателя КНР Си Цзиньпина с руководством Евросоюза, включая Урсулу фон дер Ляйен и Антониу Кошту.

    Встреча председателя КНР Си Цзиньпина с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Евросовета Антониу Коштой прошла в Пекине, передает ТАСС. О событии стало известно из сообщения Центрального телевидения Китая.

    Стороны провели переговоры, однако детали и содержание обсуждения в сообщении не уточняются.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидеры стран Евросоюза готовятся к жестким переговорам с КНР на фоне растущего торгового дисбаланса.

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    23 июля 2025, 15:07 • Новости дня
    FT: Макрон и глава Евросовета призывали Зеленского не принимать закон о НАБУ и САП

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Франции Эммануэль Макрон и глава Европейского совета Антониу Кошта провели переговоры с Владимиром Зеленским на этой неделе и призвали его пересмотреть реформу, фактически ликвидирующую независимость Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП), пишет Financial Times (FT).

    По данным FT, после подписания закона украинские чиновники, включая вице-премьера по вопросам европейской и евро-атлантической интеграции Тараса Качку, обратились к западным дипломатам с попытками объяснить позицию Киева и развеять опасения относительно усиления власти президента, передает ТАСС.

    Еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил изданию: «НАБУ и САП критически важны для программы реформ Украины, они должны действовать независимо для борьбы с коррупцией и сохранения доверия общества». Он также отметил, что финансовая помощь ЕС Украине зависит от соблюдения принципов прозрачности и работы демократических институтов, а движение страны к вступлению в Евросоюз требует эффективной борьбы с коррупцией.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Напомним, Зеленский подписал закон о переводе Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в подчинение генеральному прокурору.

    МИД Франции назвал ограничения в работе НАБУ препятствием для вступления Украины в ЕС.

    НАБУ и САП заявили об ограничении независимости новым законом.

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    25 июля 2025, 10:57 • Новости дня
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    Палестинский активист: Твитами фон дер Ляйен нельзя накормить людей
    @ Global Look Press/Keystone Press Agency

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Ожесточенная критика в адрес Евросоюза прозвучала со стороны нескольких гуманитарных организаций из-за слишком малой активности по урегулированию в секторе Газа, пишет Politico.

    Представители Oxfam, Amnesty International, MSF International и Save the Children заявили, что заявления ЕС не приводят к реальному облегчению ситуации с голодающими жителями Газы, говорится в материале Politico.

    По их мнению, Евросоюз должен ввести санкции и прекратить особые торговые отношения с Израилем.

    Глава Oxfam в регионе Бушра Халиди подчеркнула, что «твиты не кормят людей», и назвала заявления ЕС «пустыми». Представитель Amnesty International Хуссейн Баоуми заявил, что только приостановка соглашения об ассоциации с Израилем может повлиять на ситуацию.

    По данным Минздрава Газы, с 7 октября 2023 года от голода скончались уже 113 человек, 81 из них – дети. Всемирная организация здравоохранения оценила ситуацию как «массовый голод».

    В то же время израильские власти возложили ответственность на ООН, обвинив ее в неспособности доставить помощь, находящуюся внутри сектора, однако эти заявления были отвергнуты ООН и рядом НКО.

    В Save the Children отметили, что бездействие ЕС в последний 21 месяц оказалось сокрушительным для Газы. Представитель Human Rights Watch Омар Шакир заявил, что бездействие Европы «дает зеленый свет» Израилю продолжать военные преступления и геноцид.

    На фоне этих заявлений Франция объявила о намерении официально признать государственность Палестины, а Британия заявила о проведении экстренных переговоров с партнерами. Однако, по данным дипломатов, инициативы по введению санкций в ЕС, вероятно, будут заблокированы Германией, Италией, Чехией и Венгрией, несмотря на призывы десяти других стран усилить давление на Израиль.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что Франция признает Государство Палестина во время сентябрьской сессии Генассамблеи ООН. Внутри британского правительства усилилось недовольство тем, что премьер Кир Стармер отказался поддержать признание Палестины.

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    23 июля 2025, 14:35 • Новости дня
    Стало известно о планах ЕС ввести 30-процентные пошлины на товары из США

    Bloomberg: ЕС может ввести 30-процентные пошлины на товары из США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз подготовил план введения ответных пошлин в размере 30% на американские товары на сумму около 100 млрд евро, пишет Bloomberg.

    По информации Bloomberg, мера будет реализована в случае, если Брюссель и Вашингтон не достигнут компромисса по тарифам, а США реализуют план по повышению пошлин на европейский экспорт, передает ТАСС.

    Как пишет агентство, новые пошлины ЕС могут вступить в силу уже в августе.

    Напомним, президент США Дональд Трамп объявил о введении 30-процентных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Еврокомиссия подготовила список американских товаров, на которые планируется ввести ответные пошлины.

    Ранее агентство Bloomberg сообщило о подготовке ЕС ответных мер на пошлины США.

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    24 июля 2025, 04:54 • Новости дня
    Фон дер Ляйен потребовала у Зеленского объяснений по закону против НАБУ и САП
    Фон дер Ляйен потребовала у Зеленского объяснений по закону против НАБУ и САП
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Ирма Каплан

    Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен потребовала объяснений от главы киевского режима Владимира Зеленского по поводу законодательных изменений, лишающих независимости два ключевых антикоррупционных органа.

    «Глава ЕК фон дер Ляйен выразила серьезную обеспокоенность последствиями поправок и обратилась к правительству Украины за разъяснениями. Уважение к верховенству закона и борьба с коррупцией являются ключевыми элементами Европейского союза. Ожидается, что Украина, как страна-кандидат, будет полностью соблюдать эти стандарты. Компромисса быть не может», – приводит портал Barrons реплику представителя ЕС Гийома Мерсье.

    Во вторник Зеленский подписал вызвавший широкую критику закон, согласно которому Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) находятся в прямом подчинении у генерального прокурора, который назначается президентом страны.

    Закон вызвал крупную акцию протеста в Киеве, в ней приняли участие более тысячи человек. В среду Зеленский выступил в защиту изменений, заявив, что страна столкнулась с «общим врагом».

    Однако, в то время как правительство утверждает, что закон улучшит работу антикоррупционных ведомств, критики говорят, что он консолидирует власть в руках Зеленского и позволит правительству вмешиваться в громкие дела о взяточничестве.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, вечером вторника, 22 июля, мэр Киева Виталий Кличко присоединился к протестующим, которых, по некоторым подсчетам, было не менее тысячи человек, а к вечеру их стало вдвое больше.

    В среду у театра имени Франко в центре Киева снова собрались протестующие  против закона, который ограничивает полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП). К вечеру украинские СМИ сообщили о более 9 тыс. протестующих в Киеве.

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    23 июля 2025, 13:07 • Новости дня
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    МИД Франции назвал решения Зеленского по НАБУ препятствием к вступлению Украины в ЕС
    @ REUTERS/Yves Herman

    Tекст: Вера Басилая

    Решение Владимира Зеленского ограничить полномочия Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) противоречит процессу вступления Украины в Европейский союз, заявил министр по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад.

    По словам Аддада, решение Владимира Зеленского ограничить полномочия НАБУ является препятствием для вступления Украины в Европейский союз, передает RT.

    Он подчеркнул, что разделяет обеспокоенность, высказанную Еврокомиссией накануне. По словам Аддада, украинцам еще не поздно «сделать шаг назад», имея в виду возможность отмены этого решения.

    На ваш взгляд
    Каковы перспективы протестов на Украине?




    Результаты

    Ранее глава киевского режима Владимир Зеленский подписал закон, который переводит Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП) Украины в подчинение генеральному прокурору.

    Журнал Spectator назвал этот закон катастрофой для борьбы с коррупцией на Украине.

    Агентство Bloomberg сообщало о риске прекращения поддержки Киева со стороны Евросоюза из-за обысков в НАБУ.

    Протестующие в Киеве пригрозили Зеленскому новым майданом из-за закона об ограничении деятельности НАБУ и САП.

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    23 июля 2025, 00:37 • Новости дня
    Россия, Иран и Китай провели переговоры в Тегеране по ядерной программе

    Tекст: Ирма Каплан

    Переговоры представителей Ирана, России и Китай состоялись 22 июля в Тегеране по теме событий, связанных с ядерной проблемой Ирана и резолюцией Совбеза ООН 2231 об иранской ядерной программе.

    «Во вторник в Министерстве иностранных дел Исламской Республики Иран состоялась трехсторонняя встреча дипломатических представителей Ирана, России и Китая. На ней стороны обменялись мнениями о текущем статусе ядерных переговоров, снятии репрессивных санкций и связанных с этим вопросах», – сообщило агентство Tasnim в Telegram-канале.

    По итогам переговоров, участники подчеркнули намерение своих правительств продолжать тесные консультации для координации позиций и действий,  договорились о том, что встречи будут продолжены на разных уровнях между тремя странами в ближайшие недели.

    В рамках трехсторонней встречи главы российской и китайской делегаций встретились и отдельно обсудили вопросы с заместителем министра иностранных дел по политическим вопросам Маджидом Тахт-Раванчи и другими главами иранских ведомств.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин 20 июля встретился в Кремле с советником иранского руководителя Али Лариджани, который рассказал о позиции Тегерана по Ближнему Востоку и ядерной программе.

    При этом президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон уничтожил  ядерные объекты Ирана и при необходимости «сделает это снова».

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    24 июля 2025, 14:02 • Новости дня
    МИД напомнил Франции о силах ядерного сдерживания России

    Захарова заявила, что Франции не стоит забывать о ядерной доктрине России

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова напомнила Парижу о наличии у России сил ядерного сдерживания, комментируя новый стратегический обзор Франции об «угрозе нападения России на Европу».

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала французским политикам помнить о российских силах ядерного сдерживания и ознакомиться с обновленной ядерной доктриной, передает ТАСС.

    Она подчеркнула, что «парижским стратегам» стоит «немного охладить свой пыл» и внимательнее изучить позицию Москвы.

    Дипломат отметила, что Россия никогда не строила планов нападения на страны ЕС и НАТО, назвав обвинения со стороны Франции пропагандистской ложью и мифологией.

    Стратегический национальный обзор Франции за 2025 год, опубликованный SGDSN, посвящен теме «российской угрозы», слова «Россия», «российский» и «Москва» упоминаются в документе более 80 раз. В обзоре сообщается, что Россия якобы может совершить наступательные действия в Европе в ближайшие три-пять лет, однако доказательства этим предположениям не приводятся.

    Президент Франции Эммануэль Макрон заявил об усилении давления на Москву после разговора с президентом России Владимиром Путиным.

    Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что власти Германии и Франции игнорируют исторические уроки милитаризации Европы и предостерег от возрождения нацизма.

    Также Лавров назвал отношение Европы к России «международным оборзением».

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    23 июля 2025, 09:45 • Новости дня
    Датский министр предсказал легкость создания миграционных центров ЕС в третьих странах

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Датский министр по вопросам интеграции и иммиграции Коре Дюбвад считает, что Евросоюз может без особых трудностей договориться с третьими странами о создании центров содержания мигрантов, ссылаясь на опыт соглашения между Италией и Албанией.

    По его словам, странам Евросоюза не составит труда договориться с третьими странами о создании центров содержания мигрантов, передает ТАСС.

    «Если вы хотите заключить эти соглашения, вам нужно сначала провести переговоры, а не объявлять названия стран заранее. Но я не думаю, что это сложнее, чем другие уже заключенные соглашения. Например, итальянско-албанское соглашение показывает, что это возможно», – отметил министр.

    Дюбвад подчеркнул, что страны ЕС постепенно пришли к осознанию необходимости ужесточения миграционной политики. По его словам, особенно заметный прогресс в этом вопросе наблюдается в Германии, где новое правительство демонстрирует понимание важности подобных мер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, еврокомиссар обвинил Россию в использовании мигрантов как оружия против Европы. МИД Белоруссии отверг ответственность за миграционный кризис в Европе. Еврокомиссия рассматривает возможность сокращения финансирования государств Африки в случае отсутствия мер по сдерживанию миграции на территорию Европы.

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    24 июля 2025, 12:08 • Новости дня
    Стало известно о согласовании ЕС пошлин на товары из США

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Государства Евросоюза согласовали пакет ответных пошлин, который может затронуть американскую продукцию на сумму свыше 109 млрд долларов уже в августе, сообщает France Press.

    Страны ЕС согласовали введение ответных пошлин на товары из США общей стоимостью 109 млрд долларов, если торговые переговоры с Вашингтоном завершатся безрезультатно, передает РИА «Новости» со ссылкой на France Press и европейских дипломатов. Решение было принято в четверг на встрече представителей стран ЕС.

    Согласно информации агентства, пакет мер включает новые пошлины на американские товары на сумму 93 млрд евро (109 млрд долларов), и их действие может начаться уже с 7 августа, если стороны не придут к соглашению. В этот перечень вошли и ранее согласованные пошлины на товары из США стоимостью 21 млн евро (24 млн долларов).

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и США начали переговоры по снижению пошлин на автомобили. Дональд Трамп объявил о введении 30%-ных пошлин на товары из ЕС и Мексики. Европейская комиссия представила список американских товаров, в отношении которых могут быть введены ответные пошлины.

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    24 июля 2025, 13:45 • Новости дня
    Захарова назвала фейком обвинения против России в кибератаках на выборах в ЕС

    Захарова отвергла заявления о причастности России к хакерским атакам на выборах в ЕС

    Tекст: Вера Басилая

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что обвинения Запада в причастности России к кибератакам на европейских выборах не подкреплены доказательствами.

    По словам Захаровой, заявления ЕС и НАТО о причастности России к кибератакам на выборах в ряде европейских стран являются политически мотивированным фейком, передает ТАСС.

    Дипломат обратила внимание на отсутствие каких-либо доказательств, отметив, что западные столицы используют подобную риторику в пропагандистских целях.

    Захарова добавила, что недавние выводы ЦРУ и директора Национальной разведки США Тулси Габбард подтвердили, что дело о вмешательстве России в выборы раскручивалось администрацией Барака Обамы и является подлогом. По ее словам, этот подлог был использован для внутриполитической борьбы в США и очернения имиджа России.

    Она напомнила, что Россия в 2024 году инициировала создание межправительственного реестра контактных пунктов ООН для реагирования на компьютерные инциденты. Захарова уточнила, что за все время существования механизма ни одной страны, обвиняющей Россию в хакерских атаках, не воспользовалась этим инструментом для обмена информацией.

    ЕС и НАТО ранее обвиняли Россию в «вредоносной кибердеятельности» против Германии и Чехии.

    Директор нацразведки США Тулси Габбард заявила, что спецслужбы США в 2016 году не фиксировали попыток России помочь Дональду Трампу на выборах.

    Габбард разоблачила ложь администрации Обамы о якобы вмешательстве России в выборы США в 2016 году.

    Габбард также представила рассекреченные данные о возможной фальсификации в администрации экс-президента Барака Обамы разведданных о вмешательстве России, назвав это «многолетним госпереворотом против Трампа».

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