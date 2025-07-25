Разгром украинских антикоррупционных органов, а вместе с ними и грантоедской тусовки местных активистов, лишившихся демократической крыши, откроет Зеленскому путь к полному контролю внутренней политической ситуации. Опасность все еще представляют экс-президент Петр Порошенко, активно интригующий против Зеленского на Западе, и мэр Киева Виталий Кличко.3 комментария
Иран оценил переговоры с «евротройкой» как откровенные и серьезные
Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади сообщил, что встреча с представителями Британии, Германии, Франции и ЕС в Стамбуле прошла в конструктивном ключе.
Гарибабади отметил, что вместе с другим замглавы МИД Маджидом Тахт-Раванчи они провели серьезный, откровенный и обстоятельный разговор с европейскими дипломатами, передает ТАСС.
В ходе встречи обсуждались последние события, касающиеся отмены санкций и вопросов ядерной программы Ирана. В заключение он добавил, что стороны затронули ключевые темы, связанные с санкциями и ядерной проблематикой.
«Обе стороны пришли на встречу с конкретными идеями, различные аспекты которых были рассмотрены. Было решено, что консультации по этому вопросу продолжатся», – отметил Гарибабади в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в России).
Переговоры между Ираном и странами «евротройки» прошли впервые после окончания 12-дневного конфликта с Израилем.
Ранее сообщалось, что в Женеве 27 июля состоится встреча представителей Ирана и европейской «тройки», где стороны обсудят актуальные вопросы сотрудничества и безопасности.
Глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркивал, что Тегеран планирует добиваться права продолжать обогащение урана на переговорах с Германией, Францией и Британией