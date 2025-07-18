Telegram задолжал по штрафам в России почти 23,5 млн рублей

Tекст: Антон Антонов

Непогашенная задолженность по штрафам составляет 23,47 млн рублей. 12 исполнительных производств были открыты судами с января 2023 по июль 2025 года, материалы поступили из судебного участка Таганского района, передает ТАСС.

В частности, один из крупных штрафов в размере 4 млн рублей назначен по статье 19.7.10-4 КоАП за неисполнение требований Роскомнадзора – Telegram не удалил недостоверную информацию о российских военных. Также задолженность включает три штрафа по 50 тыс. рублей каждый за нарушение законодательства в области персональных данных.

По последним данным, дела по трем исполнительным производствам суммой 15 млн рублей были прекращены согласно пункту 3 части 1 статьи 46 закона «Об исполнительном производстве» (взыскание невозможно из-за отсутствия данных о местонахождении должника, его имущества или денежных средств).

Как писала газета ВЗГЛЯД, мессенджер Telegram начал процесс открытия представительства в России. Telegram Messenger, Inc. был внесен в реестр иностранных компаний, работающих в интернете на территории России, в ноябре 2021 года. Согласно действующим требованиям, такие компании должны открыть филиал или представительство либо создать российское юридическое лицо. В настоящее время Telegram зарегистрирован на Британских Виргинских островах.